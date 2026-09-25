Perú

Mar peruano mantiene temperaturas hasta 8,67 °C por encima de sus valores históricos, según IMARPE

El Instituto del Mar del Perú alertó que las anomalías térmicas persisten en la franja centro-norte, mientras la Marina prevé oleajes anómalos en parte del litoral desde este sábado

Vista aérea de una larga playa de arena dorada bordeada por un mar azul intenso con áreas turquesa. A la derecha, una ciudad costera con edificios bajos.
Una vista aérea del litoral peruano muestra una extensa franja de playa clara, el océano con zonas turquesa que sugieren calentamiento superficial, y una ciudad costera adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calentamiento extremo del mar peruano persiste en gran parte del litoral, con anomalías de temperatura que superaron los +6,0 °C en la franja centro-norte. El último Boletín Diario Oceanográfico N° 268, emitido el viernes 25 de septiembre, registró un pico de +8,67 °C frente a Paita. La medición muestra que la temperatura del agua continúa por encima de los valores históricos en distintas estaciones costeras.

El informe reúne observaciones efectuadas hasta el 24 de septiembre y forma parte del monitoreo del Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño (SIOFEN). Esos datos permiten seguir la evolución de las condiciones.

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En las estaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), las temperaturas superficiales del mar variaron entre 19,2 °C en Ilo y 30,3 °C en Tumbes. El registro de Chicama concentró la mayor anomalía costera: el agua alcanzó 23,6 °C, una diferencia de +7,7 °C respecto de su valor histórico. Paita marcó 24,1 °C y una anomalía de +7,2 °C, mientras Huanchaco llegó a 23,9 °C con +7,4 °C.

En Huacho, la temperatura fue de 22,1 °C y la variación alcanzó +6,8 °C. San José reportó 25,6 °C y +6,7 °C. Callao y Chimbote anotaron +6,4 °C cada uno, con 21,3 °C y 24,8 °C, respectivamente. Los datos describen una presencia sostenida de anomalías térmicas en puertos y localidades del norte y centro del país durante la última medición disponible oficial.

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Pisco presentó la menor variación entre las estaciones citadas en el boletín, aunque su temperatura llegó a 21,9 °C y se ubicó +3,0 °C sobre su referencia histórica.

El contraste entre ese punto del litoral y los registros de Chicama, Paita o Huanchaco permite observar la amplitud del calentamiento en la costa. El documento no atribuye en esta edición causas específicas a los valores detectados, pero confirma que las aguas superficiales mantienen incrementos relevantes frente a su patrón habitual.

El organismo publica estos indicadores mediante el SIOFEN, un sistema que comunica información oceanográfica a entidades estatales y ciudadanía. El seguimiento integra el Programa Presupuestal por Resultados, orientado a mejorar gestión de riesgos.

Ampliación del calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana.
Ampliación del calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana.

Marina prevé oleajes anómalos entre Tumbes y Chancay

La persistencia de temperaturas elevadas coincide con un aviso por oleajes anómalos para sectores del litoral. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú previó oleaje ligero del suroeste entre Tumbes y Salaverry desde la madrugada del sábado 26 de septiembre.

Para la costa central, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, la condición comenzará durante la mañana de esa jornada. El Aviso Especial de Oleaje N.º 36-26, fechado el 24 de septiembre, señala que el fenómeno afectará sobre todo a playas abiertas y semiabiertas. Las condiciones normales se mantendrán desde el sur de Chancay hasta Tacna, de acuerdo con la comunicación oficial para el periodo señalado por la entidad.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática que difundan medidas de protección durante el periodo señalado. Entre sus recomendaciones figuran la suspensión de actividades portuarias y de pesca, el aseguramiento de embarcaciones y el traslado de flotas pequeñas a tierra firme.

También solicitó evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y campamentos cerca de las playas mientras permanezca el oleaje. El aviso puede modificar las operaciones vinculadas con la pesca, los puertos y las visitas a balnearios. Las autoridades recomendaron revisar los comunicados antes de acudir a costa o embarcarse. La medida alcanza a operadores y visitantes.

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