Información para decidir: lo que adolescentes y jóvenes necesitan para construir su futuro

El Mes de la Juventud plantea la necesidad de evaluar las herramientas con las que adolescentes y jóvenes toman decisiones sobre su futuro. (Apropo)

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En el Mes de la Juventud solemos hablar de oportunidades, talento y futuro. Pero antes de hacerlo deberíamos plantearnos una pregunta más básica: ¿con qué información, habilidades y herramientas están tomando hoy los adolescentes y jóvenes las decisiones que pueden marcar ese futuro?

En el Perú, el desafío no pasa únicamente por acceder a contenidos. Hoy pueden encontrar miles de respuestas en internet, pero eso no significa que cuenten con información confiable, comprensible y útil para su realidad. Tampoco que tengan una persona o un espacio de confianza al cual acudir cuando una duda tiene que ver con su salud, sus emociones, sus relaciones o una decisión importante.

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Por eso, acompañarlos no significa decirles qué hacer. Significa poner a su alcance información y herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas y autónomas. Desde Apropo entendemos el bienestar como: sentirse bien, confiar en sus capacidades, relacionarse y pertenecer, cuidar su salud y proyectar su futuro con sentido, siempre en un contexto de equidad, protección y oportunidades reales.

Nuestra experiencia muestra que existe una necesidad concreta de información confiable y de espacios donde puedan hacer preguntas sin temor a ser juzgados. A través de NOA, nuestro ecosistema de información para adolescentes y jóvenes, hemos llegado a más de 80 mil usuarios y atendido más de 229 mil consultas. Detrás de esas cifras hay preguntas que muchas veces no se hacen en voz alta: dudas sobre salud, emociones, vínculos, presión social, límites o situaciones que pueden requerir apoyo. La posibilidad de consultar de manera confidencial puede ser, para muchos, una primera puerta para buscar información o ayuda.

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El acceso a contenidos en internet no asegura la disponibilidad de información confiable ni de espacios de confianza para la juventud en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la información por sí sola no basta. Saber qué hacer no siempre significa contar con las habilidades para hacerlo. Allí aparece un segundo componente fundamental: el desarrollo de habilidades socioemocionales. Misión YO ha llegado a más de 45 mil adolescentes con herramientas para fortalecer el autoconocimiento, la gestión emocional, la autonomía, las relaciones saludables y el proyecto de vida. El objetivo es que cada adolescente pueda conocerse mejor, reconocer sus capacidades y tomar decisiones conectadas con sus valores, objetivos y futuro para desarrollar su proyecto de vida.

Información y habilidades cumplen, entonces, funciones distintas pero complementarias. Una permite comprender mejor las opciones; la otra ayuda a convertir ese conocimiento en decisiones y acciones. Ese es el aporte que buscamos hacer desde Apropo: sumar herramientas al acompañamiento que ya realizan las familias, las escuelas, los servicios públicos y los sistemas de salud y protección.

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En este Mes de la Juventud, quizá el desafío sea cambiar también la pregunta. En lugar de exigir únicamente que adolescentes y jóvenes “tomen buenas decisiones”, debemos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que tengan mejores condiciones para decidir. Porque ampliar hoy las capacidades y oportunidades de los adolescentes no es únicamente invertir en su bienestar presente: es ampliar las posibilidades de futuro del país.