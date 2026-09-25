Información para decidir: lo que adolescentes y jóvenes necesitan para construir su futuro

En el Mes de la Juventud solemos hablar de oportunidades, talento y futuro. Pero antes de hacerlo deberíamos plantearnos una pregunta más básica: ¿con qué información, habilidades y herramientas están tomando hoy los adolescentes y jóvenes las decisiones que pueden marcar ese futuro?
En el Perú, el desafío no pasa únicamente por acceder a contenidos. Hoy pueden encontrar miles de respuestas en internet, pero eso no significa que cuenten con información confiable, comprensible y útil para su realidad. Tampoco que tengan una persona o un espacio de confianza al cual acudir cuando una duda tiene que ver con su salud, sus emociones, sus relaciones o una decisión importante.
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Por eso, acompañarlos no significa decirles qué hacer. Significa poner a su alcance información y herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas y autónomas. Desde Apropo entendemos el bienestar como: sentirse bien, confiar en sus capacidades, relacionarse y pertenecer, cuidar su salud y proyectar su futuro con sentido, siempre en un contexto de equidad, protección y oportunidades reales.
Nuestra experiencia muestra que existe una necesidad concreta de información confiable y de espacios donde puedan hacer preguntas sin temor a ser juzgados. A través de NOA, nuestro ecosistema de información para adolescentes y jóvenes, hemos llegado a más de 80 mil usuarios y atendido más de 229 mil consultas. Detrás de esas cifras hay preguntas que muchas veces no se hacen en voz alta: dudas sobre salud, emociones, vínculos, presión social, límites o situaciones que pueden requerir apoyo. La posibilidad de consultar de manera confidencial puede ser, para muchos, una primera puerta para buscar información o ayuda.
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Pero la información por sí sola no basta. Saber qué hacer no siempre significa contar con las habilidades para hacerlo. Allí aparece un segundo componente fundamental: el desarrollo de habilidades socioemocionales. Misión YO ha llegado a más de 45 mil adolescentes con herramientas para fortalecer el autoconocimiento, la gestión emocional, la autonomía, las relaciones saludables y el proyecto de vida. El objetivo es que cada adolescente pueda conocerse mejor, reconocer sus capacidades y tomar decisiones conectadas con sus valores, objetivos y futuro para desarrollar su proyecto de vida.
Información y habilidades cumplen, entonces, funciones distintas pero complementarias. Una permite comprender mejor las opciones; la otra ayuda a convertir ese conocimiento en decisiones y acciones. Ese es el aporte que buscamos hacer desde Apropo: sumar herramientas al acompañamiento que ya realizan las familias, las escuelas, los servicios públicos y los sistemas de salud y protección.
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En este Mes de la Juventud, quizá el desafío sea cambiar también la pregunta. En lugar de exigir únicamente que adolescentes y jóvenes “tomen buenas decisiones”, debemos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que tengan mejores condiciones para decidir. Porque ampliar hoy las capacidades y oportunidades de los adolescentes no es únicamente invertir en su bienestar presente: es ampliar las posibilidades de futuro del país.
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