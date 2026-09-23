Vuelve el ceviche: El Niño adelanta la temporada de perico y 58 mil toneladas llegarán a los mercados, ¿desde cuándo?

La pesca del perico suele desarrollarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N.° 245-2014-PRODUCE.

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El Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó en 58 mil toneladas la cuota de pesca de perico para la temporada 2026-2027, luego de que en agosto autorizara adelantar un mes el inicio de las faenas por la llegada de El Niño Costero y la posible mayor disponibilidad del recurso en aguas peruanas.

La medida excepcional se aprobó luego de una recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). El organismo señaló que las condiciones oceanográficas podían incrementar la disponibilidad de perico en las aguas jurisdiccionales peruanas durante los meses siguientes.

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El inicio anticipado busca habilitar la extracción artesanal y, a la vez, obtener información sobre la distribución, disponibilidad, composición poblacional y condiciones biológicas de la especie. Esos datos permitirán ajustar las decisiones de manejo de la pesquería en función de la evolución ambiental.

Para septiembre, el Ministerio de la Producción había autorizado un límite inicial de 7.375 toneladas, que en adelante quedará incluida dentro de la cuota global ahora fijada para toda la temporada.

La oferta de perico será más amplia entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, equivalente a cerca del 73% del límite total de la temporada.

La mayor cuota estará disponible entre diciembre y febrero

El volumen autorizado se dividirá en tres períodos. Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, las embarcaciones podrán extraer hasta 12.760 toneladas. El segundo tramo, entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero de 2027, concentrará la mayor asignación, con 42.340 toneladas. En estos meses, la oferta será más amplia.

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Para el último período, que irá del 1 de marzo al 30 de abril, se autorizó una cuota de 2.900 toneladas. Los saldos que no se desembarquen en el primer o el segundo tramo podrán trasladarse al período siguiente.

La distribución también diferencia los límites por capacidad de bodega y por zonas de operación. La Zona Norte-Centro comprende el ámbito marítimo desde el extremo norte del país hasta los 16 grados de latitud sur. Desde ese punto hasta el límite meridional del dominio marítimo se ubica la Zona Sur.

Las embarcaciones con bodegas de entre 20 y 32,6 metros cúbicos tendrán una cuota total de 28.245 toneladas. Aquellas con capacidad inferior a 20 metros cúbicos dispondrán de 29.755 toneladas durante la campaña.

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El perico es una de las especies utilizadas en Perú para preparar ceviche, por la firmeza de su carne y su disponibilidad durante la temporada. También se comercializa fresco en mercados y desembarcaderos pesqueros de distintas zonas del país. (Foto: Difusión/FB)

Imarpe indicó que la población se mantiene fuera de sobrepesca

El límite se sustentó en una evaluación de Imarpe sobre el desarrollo de la pesquería durante la campaña 2025-2026 y las perspectivas para el nuevo período.

El informe concluyó que la biomasa de perico se encuentra por encima del nivel de referencia y que la mortalidad por pesca permanece por debajo del umbral establecido para el recurso.

De acuerdo con el organismo, la población de perico se ubica en una zona de sostenibilidad y sin indicios de sobrepesca. La entidad recomendó una tasa de explotación precautoria de entre 0,188 y 0,219 anual, junto con un monitoreo permanente de las condiciones biológicas, pesqueras y ambientales.

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El Ministerio de la Producción podrá modificar la cuota si Imarpe remite nueva información técnica que justifique cambios por factores biológicos, ambientales o vinculados a la pesca.

Las embarcaciones pequeñas tendrán más tiempo para instalar SISESAT

La resolución también modificó los plazos para la implementación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en las embarcaciones dedicadas a la captura de perico.

Los titulares de permisos de pesca con naves de hasta 10 metros cúbicos de bodega, así como aquellos con embarcaciones de más de 10 y hasta 20 metros cúbicos, deberán instalar y mantener operativos estos equipos antes del 30 de abril de 2027.

El sistema debe quedar registrado en el centro de control del Ministerio de la Producción. La medida busca reforzar el monitoreo de una pesquería considerada altamente migratoria y facilitar el control del cumplimiento de las cuotas, las zonas autorizadas y las condiciones de operación durante la temporada.

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