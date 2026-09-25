Julio Velarde es nombrado Doctor Honoris Causa por la UNALM: “Hemos crecido el doble que América Latina en los últimos 10 años”

En el acto, el economista resaltó la importancia de las exportaciones y del manejo responsable de la economía para el crecimiento del Perú. Foto: UNALM

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Julio Velarde fue incorporado como Doctor Honoris Causa al claustro de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), un día después de jurar nuevamente como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031. El reconocimiento fue otorgado por su trayectoria profesional y su contribución a la estabilidad económica del país.

Durante la ceremonia, el economista destacó el papel de la apertura comercial y la disciplina macroeconómica en el desempeño de la economía peruana. Sus declaraciones se producen luego de su ratificación para un quinto periodo al frente del BCRP, institución que dirige desde octubre de 2006.

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Reconocimiento a su trayectoria

El rector de la UNALM, Ph. D. Alberto Barrón López, fue el encargado de destacar la incorporación de Velarde y entregarle los símbolos académicos, el diploma y la placa correspondientes. En su intervención, resaltó el trabajo desarrollado por el economista durante sus años al frente de la autoridad monetaria.

“Su trabajo al frente del BCRP ha sido como el del agricultor, paciente al sembrar estabilidad, regar confianza y cosechar progreso. Nos inspira su forma de ejercer el liderazgo con humildad, rigor y compromiso inquebrantable con nuestro país. Usted ha demostrado que la economía no son solo números y gráficos, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas. A nuestros estudiantes les digo que el ejemplo del doctor Velarde nos enseña que el liderazgo verdadero no se mide por el poder que se ejerce, sino por el impacto positivo que se deja; la integridad y la disciplina son virtudes que debemos cultivar”, afirmó.

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El rector de la UNALM, Ph. D. Alberto Barrón López, resaltó la incorporación de Velarde a la universidad y le hizo entrega del diploma, la placa y los símbolos académicos. Foto: UNALM

Apertura comercial y crecimiento

Durante su intervención, Velarde sostuvo que la apertura comercial ha sido uno de los principales factores detrás del crecimiento económico peruano. El presidente del BCRP comparó el desempeño del país con el de otras economías de América Latina y resaltó la evolución de las exportaciones.

“En América Latina, en un periodo reciente, los países que más se han abierto con exportaciones han tenido un crecimiento más alto. En estos últimos años hemos crecido el doble que América Latina y hemos exportado 90 por ciento más que Colombia. No nos ha ido tan mal pese a la inestabilidad política porque la economía ha sido más abierta a las exportaciones. En el ranking de países que más crecen, coinciden los países cuyas exportaciones están creciendo”, sostuvo.

El economista también señaló que la disciplina macroeconómica constituye otro elemento determinante para sostener el crecimiento. Para sustentar su posición, comparó la situación fiscal de América Latina con la de los países asiáticos y vinculó el manejo prudente de las cuentas públicas con una mayor estabilidad.

“Si uno ve la situación fiscal de Asia, allí se ve la gran diferencia. Mientras la región ha estado con tasas altas de inflación, los países asiáticos han sido exitosos porque han tenido un manejo fiscal prudente. Sin ese ancla macro, es imposible crecer. Lo que hemos conseguido en el equipo del BCR es la tasa más baja de inflación de América Latina y hemos tenido el periodo más largo de inflación baja de la historia”, enfatizó.

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Velarde señaló que la apertura comercial ha sido clave para el crecimiento de la economía peruana. Foto: UNALM

Nuevo periodo al frente del BCRP

El homenaje de la UNALM se produce después de que Velarde jurara el 24 de septiembre como presidente del BCRP para los próximos cinco años. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia, donde la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tomó el juramento al economista.

Con esta ratificación, Velarde inicia su quinto periodo consecutivo al frente de la autoridad monetaria y se aproxima a completar dos décadas en el cargo. Su permanencia comenzó en 2006, durante el segundo gobierno de Alan García, y se ha extendido a través de distintos gobiernos.

El reconocimiento universitario también llega en un momento en que el Fenómeno El Niño representa uno de los factores considerados para las perspectivas económicas del país. En su último Reporte de Inflación, el BCRP redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento para 2026 y estimó que el impacto negativo del evento climático sobre el PBI será de 0,9 puntos porcentuales, frente a los 0,7 puntos calculados anteriormente.

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