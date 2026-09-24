¿Tuviste muchos gastos los anteriores meses y jalas deudas? Grábate estos seis consejos para evitarlo

¿Qué estás haciendo con tu tarjeta de crédito que podría estarte generando mayor deuda? - Crédito Freepik

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Sí hay máximas para poder evitar gastar de más. Los peruanos han visto pasar meses con gastos más elevados de lo usual. Primero fue Fiestas Patrias, que vino junto al Día del Pollo a la Brasa, y general estas fechas mueven más al consumo; luego fue el Día del Niño en agosto; y en septiembre se celebra el Día de la familia y también con la llegada de la primavera la fecha comercial del Día de las flores amarillas se ha instaurado a pesar de tener solo unos años de ‘tradición’ —mención aparte merece que septiembre es el mes con más cumpleaños—.

Todo esto puede haber hecho que los consumidores realicen mayores gastos, no contemplados anteriormente, o no planeados. Pero a pesar de que tal vez aún queden algunas deudas por pagar que se llevan en la tarjeta de crédito sí se puede mirar al futuro con más cautela económica. Talia Pazos, líder de la Tribu de Negocios Retail y Canales de Interbank, recomienda algunos conceptos que deben quedar grabados si uno quiere gozar y mantener una buena salud financiera.

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La línea de crédito de tu tarjeta no es dinero propio Revisa tu capacidad de endeudamiento No solo pagues el monto mínimo de tu tarjeta Grábate tu “fecha de corte” Analiza cuándo comprar en cuotas Usa la tarjeta planificadamente.

Usa la tarjeta de crédito sabiamente. - Crédito Indecopi

¿Cómo usar una tarjeta de crédito?

Si bien los consejos dados pueden ser fáciles de entender, una explicación mayor puede aclarar y ayudar a grabar algunos puntos importantes al momento de mantener una buena salud financiera.

Primero, la línea de crédito no es dinero propio. Puede parecer obvio, pero hay diferencia entre el dinero que tienes en tu cuenta y el que aparece en tu tarjeta de crédito. El primero es dinero que tienes, el segundo es dinero que no. Este es un préstamo y cada consumo reduce el margen disponible para otros gastos o emergencias.

Segundo: la capacidad de endeudamiento. Uno debe saber cuánto puede endeudarse con el dinero que tiene actualmente —y para empezar, debe tener dinero actualmente y no hacer sus consumos diarios cargados a la deuda del sueldo siguiente—.

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Aprende qué es el CVV, por qué es necesario para tus compras en línea y cómo ayuda a prevenir fraudes en tus transacciones. Youtube: BBVA

“La capacidad de endeudamiento se calcula al sumar las cuotas mensuales de todas tus deudas vigentes, incluida la tarjeta, y contrastando este monto con lo que queda de tus ingresos después de cubrir tus gastos fijos. Esa cifra es la que te dice si un nuevo consumo entra o no en tu presupuesto de los próximos meses, o te ayuda a decidir qué monto máximo deberías solicitar en un nuevo préstamo”. señala la experta de Interbank.

Asimismo, sobre las cuotas: antes de realizar un consumo, es importante saber si el pago se pude realizar en varias cuotas, ya que de eso dependerá cuánto tendrás que pagar el siguiente mes y cómo afectará tu capacidad financiera. Es decir, cuanto debes dar por descontado que el siguiente mes tendrás (el monto menor que no podrás usar para otras cosas).

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También debes saber que usar la tarjeta de forma recurrente para gastos habituales puede indicar que el endeudamiento supera la capacidad de pago. “Recuerda que el crédito es útil solo si planificas adecuadamente tus pagos. Sin esto, solo se está trasladando el problema al mes siguiente”, agrega Pazos. Es decir, entender que se sugiere que el uso de la tarjeta debe ser para gastos excepcional, no para absolutamente todas tus compras (a menos que ya planees pagar el monto el mismo días en la tarjeta).

Las tarjetas de crédito te cobran este seguro obligatorio, que se agrega automáticamente a tu deuda. - Crédito infobae/Edwin Montesinos

Datos que conocer

El monto mínimo : Si solo pagas este monto, el saldo pendiente seguirá generando intereses. Pagar el total facturado hasta la fecha de pago te ayudará a evitar costos innecesarios. Recurre al monto mínimo solo cuando una emergencia te impida pagar el total facturado

Fecha clave: La fecha de corte cierra el período de consumos. Un consumo justo después del corte entra al siguiente ciclo y da más margen. Teniendo presente esta fecha, podrás planificar mejor tus compras.

Asimismo, para mejorar las finanzas personas, Talia Pazos recomienda acceder a los contenidos gratuitos de Aprende Más de Interbank, plataforma que ya ha fortalecido los conocimientos de más de 2.5 millones de personas.

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