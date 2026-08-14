Solo 42% de peruanos logró ahorrar en el último año: ¿cómo convertir ese dinero en patrimonio?

El ahorro es solo el inicio: para fortalecer las finanzas personales, también es clave preservar su valor y hacerlo crecer, y la inversión puede ayudar a construir patrimonio y cumplir metas de largo plazo. Foto: difusión

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Ahorrar sigue siendo una tarea pendiente para una parte importante de los peruanos. Según la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), solo el 42% de la población consiguió guardar dinero durante los últimos doce meses, lo que refleja las dificultades que existen para generar un excedente después de cubrir los gastos habituales.

Pero reunir dinero es apenas el primer paso. Para que el ahorro contribuya a fortalecer las finanzas personales, también resulta necesario evaluar cómo mantener su valor y hacerlo crecer con el tiempo. En ese proceso, la inversión puede convertirse en una herramienta para construir un patrimonio y alcanzar objetivos financieros de largo plazo.

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Del ahorro a la construcción de patrimonio

“Ahorrar e invertir no son decisiones excluyentes, sino etapas complementarias dentro de una estrategia financiera. El ahorro permite construir un respaldo económico, mientras que la inversión ofrece la posibilidad de preservar el valor del dinero frente a la inflación y generar rendimientos a largo plazo. Lo importante es que las personas conozcan las alternativas disponibles y tomen decisiones informadas de acuerdo con sus objetivos financieros y su perfil de riesgo”, explicó Jean Cadillo, trader de IB1.

A partir de esta perspectiva, el ahorro cumple una función de respaldo frente a gastos inesperados, mientras que la inversión busca que parte del capital pueda generar rendimientos. La combinación de ambos permite mantener recursos disponibles para necesidades inmediatas sin dejar de considerar objetivos que requieren un horizonte más amplio.

El ahorro permite afrontar imprevistos, mientras que la inversión busca generar rendimientos. Ambos ayudan a cubrir necesidades inmediatas y avanzar hacia metas de largo plazo. Foto: Perú Info

¿Por qué es importante construir patrimonio?

Contar con patrimonio puede brindar mayor estabilidad financiera, ya que permite afrontar imprevistos, avanzar hacia metas personales y disminuir la necesidad de recurrir al endeudamiento ante situaciones inesperadas.

Además, mantener el dinero sin generar rendimientos puede afectar su poder adquisitivo con el paso del tiempo debido a la inflación. Una estrategia de inversión planificada puede contribuir a preservar e incrementar el capital, aunque cada alternativa implica condiciones y niveles de riesgo diferentes.

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Las metas también deben definir la estrategia

La construcción de patrimonio está vinculada con objetivos que suelen requerir varios años de planificación. Entre ellos se encuentran la compra de una vivienda, el financiamiento de estudios, el inicio de un negocio o la necesidad de complementar los ingresos durante la jubilación.

Por ello, antes de invertir, es necesario establecer objetivos financieros, determinar un horizonte de tiempo y analizar cuánto riesgo se está dispuesto a asumir. No todas las opciones de inversión ofrecen los mismos rendimientos ni implican el mismo nivel de riesgo, por lo que conocer sus características resulta clave para evitar comprometer recursos destinados a emergencias o gastos necesarios.

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Construir patrimonio implica planificar a largo plazo para metas como comprar una vivienda, financiar estudios, emprender o complementar la jubilación. Foto: Instagram

Mayor acceso al sistema financiero

El interés por una gestión más adecuada de las finanzas personales ocurre en paralelo con un mayor acceso a los servicios financieros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 63,9% de los peruanos de 18 años a más cuenta con al menos una cuenta financiera, porcentaje superior al registrado un año antes.

Este avance amplía las posibilidades de utilizar productos financieros, pero también plantea el reto de fortalecer la educación financiera. Tener acceso a una cuenta no implica necesariamente saber cómo administrar, ahorrar o invertir los recursos disponibles, por lo que el conocimiento resulta fundamental para tomar mejores decisiones.

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Invertir de manera informada

La formación de patrimonio no depende únicamente del nivel de ingresos, sino también de las decisiones que se toman con el dinero disponible. Convertir una parte del ahorro en una estrategia de inversión requiere evaluar previamente las necesidades personales y la capacidad para asumir eventuales pérdidas.

En ese sentido, desarrollar el hábito de invertir con información y planificación puede ayudar a transformar los ahorros en una herramienta para alcanzar metas de largo plazo. La clave está en encontrar alternativas acordes con los objetivos y el perfil de riesgo de cada persona, sin poner en peligro el dinero destinado a las necesidades inmediatas.

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