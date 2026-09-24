Presunto asesino de la ‘China Polo’ sería trasladado a Lima por impactos de bala

Reportaje periodístico del programa Buenos Días Perú sobre las investigaciones en torno al asesinato de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash. Las imágenes muestran declaraciones sobre el caso, a agentes policiales custodiando a un detenido involucrado y tomas en un centro de salud relacionado con los hechos.

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El venezolano Luis Obispo Díaz, presunto asesino de la candidata Susy Aponte ‘China Polo’, sería trasladado desde Áncash a Lima debido a las heridas por impacto de bala en su cuerpo. Así lo dio a conocer el subdirector del hospital en el que se encuentra el investigado por sicariato.

“El paciente está en una condición en la cual no puede llegar a ser tratado aquí debido a la complejidad de su patología. (Entonces, ¿qué es lo que se está viendo sobre su caso?) Se está preparando una referencia”, declaró el médico cirujano Henry Vásquez, subdirector del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, a Panamericana.

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Como se recuerda, luego de presuntamente haber cometido el crimen contra la ‘China Polo’, Obispo Díaz intentó escapar del lugar del ataque con el arma en mano. Fue perseguido por varias cuadras por un integrante del equipo de seguridad personal de la candidata, quien abrió fuego contra él mientras huía. Ese intercambio le dejó tres impactos de bala: en la mandíbula, el hombro izquierdo y el antebrazo derecho.

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

Tras el tiroteo, Obispo Díaz abordó una mototaxi para continuar su fuga, pero una agente policial que circulaba en motocicleta advirtió la situación y lo persiguió hasta lograr su detención en flagrancia, ya herido, en la Carretera Central, a la altura del cruce Palmira.

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Luego, el Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar tanto para él como para Ronald José Toro Ardila, un presunto cómplice financista capturado posteriormente.

Niega declaraciones

El fiscal Raúl Godos Sedán, a cargo de la investigación del asesinato de la ‘China Polo’, negó que el presunto sicario haya sindicado a alguna persona en particular. “Él está en un estado todavía de lesión. El juez ha dejado constancia que realmente él no puede hablar”, dijo.

Efectivamente, durante la instalación donde se debatió el pedido de detención preliminar por 15 días, Obispo Díaz no pudo identificarse ante el Juzgado de Investigación Preparatoria debido a la herida en su mandíbula. El magistrado dejó constancia que el investigado estaba presente en la audiencia.

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La Policía Nacional del Perú detiene a Luis Iván Obispo Díaz e incauta el arma de fuego vinculada al crimen de la candidata Susy Aponte Polo en Caraz. (Agencia Andina/Infobae Perú)

El venezolano viene siendo custodiado en el Hospital Víctor Ramos Guardia por diez efectivos policiales, tanto en el interior como en el exterior del lugar.

“Para fin de prevenir cualquier acto que se pueda suscitar. Hay un plan de trabajo. Tanto personal de inteligencia, personal informado, estamos ahí en el lugar hasta que se vea lo conveniente”, declaró el comandante PNP Guido Huamán, jefe de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huaraz.

Niegan vínculo con relevo de Víctor Revoredo

El ministro del Interior, César Astudillo, negó que exista relación entre la salida del general Víctor Revoredo de la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y el asesinato de la candidata a la gobernación regional de Áncash Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’. En diálogo con Canal N, el funcionario calificó la coincidencia de fechas como un hecho fortuito y remarcó que la decisión de reasignar al oficial se tomó antes del crimen.

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Según explicó Astudillo, el cambio de colocación de generales, entre ellos Revoredo, se analizó “entre jueves y viernes” junto con el comandante general de la Policía Nacional, Freddy López. La resolución suprema que formalizó los movimientos fue firmada el sábado 19 de septiembre por la mañana, horas antes de que Aponte fuera asesinada a balazos durante un acto proselitista en el mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas.

“Ese cambio se dio días antes, el sábado fue firmado y el domingo fue publicado. En ese entorno vino el lamentable deceso y asesinato de la señora Susy Aponte. Pero no es que pasó lo de la señora Aponte e inmediatamente se le cambió. Yo no puedo decir eso porque no es verdad”, sostuvo el ministro.

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