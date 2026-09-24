Perú

“Tengo miedo que me maten”: periodista anuncia que deja investigación sobre “Los Pulpos” luego de amenazas en programa en vivo

El director del medio N60 indicó que recibió llamadas y mensajes de una persona que estaría vinculada a Jhonsson Pulpo, líder de la organización criminal Los Pulpos

Periodista de Trujillo anuncia que deja investigación sobre “Los Pulpos” luego de amenazas en programa en vivo. (Foto: Composición - Infobae)
Periodista de Trujillo anuncia que deja investigación sobre “Los Pulpos” luego de amenazas en programa en vivo. (Foto: Composición - Infobae)
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Jaime García, director del medio local N60 Trujillo, anunció que suspendió una investigación que estaba realizando sobre el presunto lavado de activos vinculado a la organización criminal ‘Los Pulpos’. La decisión, según indicó, fue tomada luego de que recibiera amenazas, llamadas y seguimientos que, según afirmó, podrían poner en riesgo su vida, la de su familia y la de su equipo periodístico.

García indicó en conversación con Willax que los contactos a su número de teléfono llegaro luego de que su medio difundiera un informe sobre ‘Johnson Pulpo’, el líder de la organizacíón criminal, y su presunta relación con productoras de eventos musicales en Trujillo.

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El periodista afirmó que el equipo que lidera tiene 11 años al aire y que sus investigaciones sobre políticos solían generar cartas notariales. Al describir el cambio que percibió al abordar a organizaciones criminales, afirmó que “cuando comienzas a investigar ese tipo de organizaciones criminales, lo que te llegan son amenazas. Y tarde o temprano, una bala en la cabeza”.

La pesquisa comenzó cuando el equipo accedió al contenido del teléfono de Johnson Pulpo y detectó el logotipo de una productora conocida en el norte del Perú. García relató que ese hallazgo llevó a los periodistas a indagar la actividad de empresas dedicadas a organizar espectáculos musicales.

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Jhonsson Pulpo fue trasladado a Medicina Legal, en La Victoria, para continuar con las diligencias en su contra. El investigado permanece bajo fuerte custodia policial tras la orden de 36 meses de prisión preventiva y será trasladado a la Base Naval del Callao. Fuente: Exitosa Noticias

Llamadas intimidatorias y mensajes

Tras publicar el informe, García contó que una persona se comunicó con él mientras conducía un programa en vivo, cuestionó la información presentada y anunció una posible demanda. Según el periodista, durante esa conversación la persona repetía: “Yo te lo dije en buena onda”.

El director de N60 Trujillo indicó que después recibió hasta 10 llamadas desde números distintos, que decidió no responder. Esa misma noche, cerca de la medianoche, otro contacto lo llamó y le envió dos mensajes que luego fueron eliminados.

Al verificar el número, García afirmó que identificó a una persona cuyo nombre aparecía en conversaciones registradas en el WhatsApp de ‘Johnson Pulpo’ y vinculadas a la fiscalía. “Averigüé el número, el nombre de esta persona, y tenía el mismo nombre de pila que estaba en los chats de la Fiscalía”, relató al medio televisivo.

La mañana posterior a esos llamados, el periodista denunció que un automóvil negro lo siguió cuando se encontraba cerca de un parque que frecuenta con su familia. García describió que el vehículo se detuvo y volvió a avanzar cuando él retomó la marcha.

Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú
Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

“Me percaté de que se detuvo en un parque donde nosotros frecuentamos. Y cuando decidí avanzar, este también empezó a avanzar y seguramente quería saber dónde vivía”, afirmó.

Suspensión de la investigación

Jaime García informó a Willax que N60 Trujillo se abstendrá de continuar cualquier investigación sobre la organización criminal mencionada en el reportaje. La decisión alcanza al caso de las productoras de eventos y responde, según dijo, al temor de que él, sus familiares o integrantes de su redacción sean asesinados.

Al hacer pública la suspensión de la cobertura, García sostuvo que “nos vamos a abstener a todo esto por temor a que nos maten. Tengo miedo de que le pase algo a mi familia, tengo miedo de que me pase algo, tengo miedo de que le pase algo a cualquiera de nuestros periodistas”.

El periodista también advirtió sobre el alcance de las amenazas que atribuye a quienes investigaba: “Acá, si tú te metes con ellos, ellos saben dónde vives, saben dónde trabajas. Y si sigues incomodándolos, es bastante posible que acaben con tu vida”.

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