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Flavia Montes reveló que rechazó 2 ofertas para fichar por Alianza Lima: “Tenía que salir de mi zona de confort”

La central dio detalles de su llegada al club victoriano y marcó sus objetivos para esta temporada, donde participará de la Liga Peruana de Vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes

Flavia Montes fichó por Alianza Lima y jugará la Liga Peruana de vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes.
Flavia Montes fichó por Alianza Lima y jugará la Liga Peruana de vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes.
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Una de las bombas en el mercado de pases de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 fue el fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima. La central decidió dejar San Martín para mudarse a La Victoria después de reconciliarse con Cenaida Uribe.

La jugadora de 25 años desató polémica con su llegada al equipo ‘blanquiazul’ debido a las especulaciones que se dio por supuestos lujos para firmar con el club. Sin embargo, la misma jugadora y la directiva salieron a desmentir todo y ahora se concentra en ganarse un lugar en el equipo de Alejandro Schneider.

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¿Qué ofertas rechazó Flavia Montes para fichar por Alianza Lima?

Flavia Montes dio detalles de su llegada a Alianza Lima y cómo le convenció Cenaida Uribe para mudarse a La Victoria. La central reveló que rechazó dos ofertas para ponerse la ‘blanquiazul’.

“Bueno, con Cenaida, justo cuando ya estaba por acabar la liga, tuvimos un acercamiento varios equipos, no solo con Cenaida, sino Regatas Lima; también estuvo la posibilidad de irme afuera, pero en verdad yo no me sentía cómoda para poder irme afuera todavía por el desempeño que había tenido en esa liga, o sea, esa temporada”, apuntó la voleibolista en entrevista con el progama ‘Ataque Cruzado’.

La central se refirió a los detalles sobre su fichaje con las 'blanquiazules'. (Ataque Cruzado)

Además, puntualizó que reforzar a Alianza Lima es todo un reto personal para ella y la preparará profesionalmente para su futuro. Y está segura que le hará crecer debido al nivel de las jugadoras que intengran el cuadro tricampeón.

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“Lamentablemente, esas casi dos temporadas estuve lesionada; he intentado jugar lesionada, pero de ahí dije: «A ver, tengo que salir más de mi zona de confort», porque sentí que había estado como que en el mismo nivel y dije: «Me voy a arriesgar a irme a Alianza, donde tienen todas las jugadoras en todas las posiciones; son buenas». Entonces, ese era un reto para mí, para yo poder seguir evolucionando. Yo llegué a Alianza lesionada, o sea, era algo difícil porque, como digo, la competencia aquí es fuerte y saber que estoy como que un paso menos que todas las jugadoras era un reto muy importante para mí“, añadió.

Flavia Montes fichó por el equipo de sus amores para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Flavia Montes fichó por el equipo de sus amores para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa AL

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima presentará a su plantel para la temporada 2026/27 durante la Noche Blanquiazul Vóley, una actividad que por primera vez se extenderá durante tres jornadas y contará con clubes internacionales.

Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley realizarán el evento el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador. Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil formarán parte de la presentación oficial del nuevo proyecto deportivo del club peruano.

Viernes 25 de septiembre

- EC Pinheiros vs Boca Juniors (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs CAV Esquimo (17:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?
¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?

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