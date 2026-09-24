Cinco escolares peruanos competirán en Vietnam durante la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2026

Cinco escolares peruanos viajaron a Hanói para competir en la XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica. (Andina)

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Cinco estudiantes de secundaria integran la delegación que partió anoche hacia Hanoi, Vietnam, para participar en la XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2026. El equipo representará al Perú en una competencia que reúne a escolares de distintos países y territorios en pruebas vinculadas con el estudio del universo, la observación astronómica y el análisis de datos.

Los representantes peruanos son Dhamaris Alarcón, Jordan Juscamaita, Alexander Valencia, Lionel Ortega y Rafael Zapata. Los cinco forman parte del Equipo Olímpico Peruano de Astronomía y Astronáutica (OPEAA), que asistirá a la edición 2026 de la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA), dirigida a alumnos de educación secundaria.

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De acuerdo con la información difundida por la agencia Andina, la competencia tendrá lugar en Hanoi, capital de Vietnam, y contará con 320 delegados distribuidos en 67 equipos de 66 países y territorios, entre ellos el Perú.

Entre las pruebas previstas figuran las observaciones con telescopios pequeños y el estudio de datos reales obtenidos por observatorios espaciales o terrestres.

La delegación peruana

La programación de la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica contempla exámenes de teoría, análisis de datos, observación y actividades de trabajo en equipo. Los escolares deberán demostrar sus conocimientos en astronomía mediante evaluaciones que incluyen ejercicios prácticos y teóricos.

Entre las pruebas previstas figuran las observaciones con telescopios pequeños y el estudio de datos reales obtenidos por observatorios espaciales o terrestres. Las evaluaciones abordarán contenidos de astronomía de posición, astrofísica, gravitación y astronáutica.

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La competencia está diseñada para promover el interés de los estudiantes por la astronomía y por áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En ese marco, la IOAA convoca cada año a equipos escolares que llegan tras procesos de selección realizados en sus respectivos países.

El equipo peruano deberá responder consignas relacionadas con distintos campos de la disciplina. Las pruebas combinan conocimientos conceptuales con la aplicación de herramientas de observación y la interpretación de información astronómica.

La selección

Los cinco integrantes de la delegación fueron seleccionados a partir de las evaluaciones de las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica. Este proceso se desarrolla cada año bajo la organización del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocido como SPACE-UNMSM.

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El resultado de 2025 estuvo vinculado con la preparación que recibió mediante el programa gratuito Astro Clases, impulsado por jóvenes astrónomos de SPACE-UNMSM. (Andina)

Astrónomos, estudiantes universitarios y colaboradores de SPACE-UNMSM participan en la formación de los escolares que intervienen en estas competencias. El trabajo incluye la coordinación con los colegios de procedencia de los alumnos seleccionados.

La preparación de los participantes forma parte de un esquema que busca fortalecer la educación astronómica entre los estudiantes de secundaria. A la vez, la competencia internacional apunta a establecer vínculos entre delegaciones de diferentes países y territorios que comparten actividades de formación en astrofísica.

La presencia peruana en Vietnam constituye una nueva participación del país en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica. La delegación estará integrada por cinco escolares, como ocurrió en la edición anterior.

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Mención honrosa en 2025

Entre los estudiantes que viajaron a Vietnam se encuentra Jordan Juscamaita Altamirano, quien integró también la delegación peruana que compitió en la XVIII Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, celebrada en Mumbai, India, en 2025.

En aquella edición, Juscamaita obtuvo una mención honrosa. Su participación incluyó exámenes teóricos y prácticos que abarcaron ejercicios como la identificación de las lunas de Saturno y el análisis de objetos transneptunianos en condiciones reales de observación.

El resultado de 2025 estuvo vinculado con la preparación que recibió mediante el programa gratuito Astro Clases, impulsado por jóvenes astrónomos de SPACE-UNMSM. La iniciativa fue creada originalmente para reducir el impacto educativo que dejó la pandemia.

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La competencia de Mumbai reunió a una delegación peruana de cinco estudiantes. Ahora, Juscamaita volverá a representar al país junto con Alarcón, Valencia, Ortega y Zapata en las evaluaciones programadas en Hanoi.

Perú ya había competido

La participación peruana en la IOAA también tuvo presencia en 2024. En esa oportunidad, los escolares Kerry Baylon, Aldair Durán y Joshua Tola compitieron en la XVII Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil.

La edición de 2026 reunirá a delegaciones de 66 países y territorios para desarrollar pruebas de teoría, análisis de datos, observación y trabajo en equipo. El equipo peruano tendrá como escenario estas evaluaciones internacionales, que pondrán a prueba sus conocimientos en diversas áreas de la astronomía y la astronáutica.

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