Perú

Cinco escolares peruanos competirán en Vietnam durante la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2026

Un selecto grupo de talentosos jóvenes de secundaria viajó a Hanoi para medir sus conocimientos sobre el universo frente a las mejores delegaciones del mundo en una célebre evento

Cinco escolares peruanos viajaron a Hanói para competir en la XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica.
Cinco escolares peruanos viajaron a Hanói para competir en la XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica. (Andina)
Guardar

Cinco estudiantes de secundaria integran la delegación que partió anoche hacia Hanoi, Vietnam, para participar en la XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2026. El equipo representará al Perú en una competencia que reúne a escolares de distintos países y territorios en pruebas vinculadas con el estudio del universo, la observación astronómica y el análisis de datos.

Los representantes peruanos son Dhamaris Alarcón, Jordan Juscamaita, Alexander Valencia, Lionel Ortega y Rafael Zapata. Los cinco forman parte del Equipo Olímpico Peruano de Astronomía y Astronáutica (OPEAA), que asistirá a la edición 2026 de la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA), dirigida a alumnos de educación secundaria.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por la agencia Andina, la competencia tendrá lugar en Hanoi, capital de Vietnam, y contará con 320 delegados distribuidos en 67 equipos de 66 países y territorios, entre ellos el Perú.

Escolares peruanas
Entre las pruebas previstas figuran las observaciones con telescopios pequeños y el estudio de datos reales obtenidos por observatorios espaciales o terrestres.

La delegación peruana

La programación de la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica contempla exámenes de teoría, análisis de datos, observación y actividades de trabajo en equipo. Los escolares deberán demostrar sus conocimientos en astronomía mediante evaluaciones que incluyen ejercicios prácticos y teóricos.

Entre las pruebas previstas figuran las observaciones con telescopios pequeños y el estudio de datos reales obtenidos por observatorios espaciales o terrestres. Las evaluaciones abordarán contenidos de astronomía de posición, astrofísica, gravitación y astronáutica.

PUBLICIDAD

La competencia está diseñada para promover el interés de los estudiantes por la astronomía y por áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En ese marco, la IOAA convoca cada año a equipos escolares que llegan tras procesos de selección realizados en sus respectivos países.

El equipo peruano deberá responder consignas relacionadas con distintos campos de la disciplina. Las pruebas combinan conocimientos conceptuales con la aplicación de herramientas de observación y la interpretación de información astronómica.

La selección

Los cinco integrantes de la delegación fueron seleccionados a partir de las evaluaciones de las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica. Este proceso se desarrolla cada año bajo la organización del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocido como SPACE-UNMSM.

Gobierno peruano evalúa levantar medida que obliga a escolares a usar mascarilla dentro de colegios (Agencia Andina)
El resultado de 2025 estuvo vinculado con la preparación que recibió mediante el programa gratuito Astro Clases, impulsado por jóvenes astrónomos de SPACE-UNMSM. (Andina)

Astrónomos, estudiantes universitarios y colaboradores de SPACE-UNMSM participan en la formación de los escolares que intervienen en estas competencias. El trabajo incluye la coordinación con los colegios de procedencia de los alumnos seleccionados.

La preparación de los participantes forma parte de un esquema que busca fortalecer la educación astronómica entre los estudiantes de secundaria. A la vez, la competencia internacional apunta a establecer vínculos entre delegaciones de diferentes países y territorios que comparten actividades de formación en astrofísica.

La presencia peruana en Vietnam constituye una nueva participación del país en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica. La delegación estará integrada por cinco escolares, como ocurrió en la edición anterior.

Mención honrosa en 2025

Entre los estudiantes que viajaron a Vietnam se encuentra Jordan Juscamaita Altamirano, quien integró también la delegación peruana que compitió en la XVIII Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, celebrada en Mumbai, India, en 2025.

En aquella edición, Juscamaita obtuvo una mención honrosa. Su participación incluyó exámenes teóricos y prácticos que abarcaron ejercicios como la identificación de las lunas de Saturno y el análisis de objetos transneptunianos en condiciones reales de observación.

El resultado de 2025 estuvo vinculado con la preparación que recibió mediante el programa gratuito Astro Clases, impulsado por jóvenes astrónomos de SPACE-UNMSM. La iniciativa fue creada originalmente para reducir el impacto educativo que dejó la pandemia.

La competencia de Mumbai reunió a una delegación peruana de cinco estudiantes. Ahora, Juscamaita volverá a representar al país junto con Alarcón, Valencia, Ortega y Zapata en las evaluaciones programadas en Hanoi.

Perú ya había competido

La participación peruana en la IOAA también tuvo presencia en 2024. En esa oportunidad, los escolares Kerry Baylon, Aldair Durán y Joshua Tola compitieron en la XVII Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil.

La edición de 2026 reunirá a delegaciones de 66 países y territorios para desarrollar pruebas de teoría, análisis de datos, observación y trabajo en equipo. El equipo peruano tendrá como escenario estas evaluaciones internacionales, que pondrán a prueba sus conocimientos en diversas áreas de la astronomía y la astronáutica.

Temas Relacionados

Escolares peruanosVietnamAstronomíaExploración espacialperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar se disparó y sigue subiendo en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 24 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar se disparó y sigue subiendo en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 24 de septiembre

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

El municipio comunicó que el show de este jueves 24 de septiembre no se realizará y dispuso el cierre del recinto de la Costa Verde luego de detectar incidencias durante la primera presentación del artista en Lima.

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Nueva avalancha se registró en la laguna Humantay mientras turistas observaban el desprendimiento desde las inmediaciones del atractivo

El movimiento de material ocurrió este 23 de septiembre en una de las laderas que rodean el atractivo turístico. Alrededor de diez visitantes observaron el desprendimiento desde las inmediaciones de la laguna

Nueva avalancha se registró en la laguna Humantay mientras turistas observaban el desprendimiento desde las inmediaciones del atractivo

Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel canceló su segundo concierto en Arena 1 Park

La municipalidad dispuso la clausura inmediata del recinto de la Costa Verde luego de las incidencias registradas en la primera presentación del cantante británico, realizada la noche del miércoles 23 de septiembre.

Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel canceló su segundo concierto en Arena 1 Park

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

La clausura dispuesta tras la cancelación de Robbie Williams afecta de forma directa al recinto de la Costa Verde, mientras Costa 21 mantiene su programación sin modificaciones oficiales

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tribunal ratifica laudo contra la MML y procederá a fijar los millones que Rutas de Lima recibirá

Tribunal ratifica laudo contra la MML y procederá a fijar los millones que Rutas de Lima recibirá

Luis Galarreta advierte a Diputados por eventuales censuras y dice que Bukele demoró 6 meses en obtener resultados

Presunto asesino de la ‘China Polo’ sería trasladado a Lima por impactos de bala

Nueva derrota para Rafael López Aliaga: Rutas de Lima gana arbitraje a la MML por terminar contrato de concesión

Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel canceló su segundo concierto en Arena 1 Park

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

BTS: conciertos en Perú en riesgo de ser suspendidos tras clausura de Arena 1 y cancelación de Robbie Williams

Concierto de Robbie Williams en Perú quedó cancelado y fanáticos expresan su molestia: “Hagan algo, por favor”

DEPORTES

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Flavia Montes reveló que rechazó 2 ofertas para fichar por Alianza Lima: “Tenía que salir de mi zona de confort”

Giancarlo Granda aseguró que Sporting Cristal es el máximo candidato para ganar el Torneo Clausura: “Roberto Mosquera tiene mucho mérito”

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada