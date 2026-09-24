BTS: conciertos en Perú en riesgo de ser suspendidos tras clausura de Arena 1 y cancelación de Robbie Williams

Tras la clausura del Arena 1 por deficiencias en las vías de evacuación, donde se iba a presentar Robbie Williams, surge una gran preocupación por la seguridad en los próximos conciertos masivos de BTS en el Estadio San Marcos. | Exitosa Noticias

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La cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, luego de que la Municipalidad Distrital de San Miguel clausurara Arena 1 por deficiencias en las vías de evacuación y las salidas, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de los grandes eventos en la capital. El caso ocurre a menos de dos semanas de los tres conciertos que BTS ofrecerá en el Estadio San Marcos, ubicado en el mismo distrito, los días 7, 9 y 10 de octubre.

La comuna de San Miguel informó este jueves 24 de septiembre que el concierto de Robbie Williams previsto para esta noche no se realizará y que se ha dispuesto la clausura inmediata de Arena 1. Según el comunicado municipal, las deficiencias detectadas durante el espectáculo del miércoles 23 estuvieron relacionadas con las vías de evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

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El caso cobra relevancia de cara a los próximos eventos masivos en Lima, debido a que en San Marcos ya existe una alerta vecinal relacionada precisamente con las condiciones de circulación y las rutas de evacuación en los alrededores del estadio.

Alertan por una salida de apenas 1,5 metros

El pasado 16 de septiembre, residentes de la Unidad Vecinal N.° 3 expresaron su preocupación en Exitosa Noticias por las condiciones de una de las salidas del Estadio San Marcos. La alerta surgió luego de la salida del concierto de Arcángel, realizado el 13 de septiembre, cuando los vecinos observaron a 45.000 asistentes en los alrededores del recinto.

Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los residentes, los trabajos vinculados a la Línea 2 del Metro de Lima han reducido el espacio disponible en las inmediaciones de la puerta 5. Los cercos instalados por las obras habrían estrechado las veredas en un tramo de aproximadamente 500 metros, con sectores en los que el espacio de circulación tendría apenas 1,5 metros de ancho.

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Uno de los vecinos explicó que el cierre de parte de las veredas genera un “embudo” en la salida. También aseguró que en anteriores conciertos como la de Enhypen, la congestión fue tal que algunos residentes tuvieron que abrir las puertas de sus viviendas para facilitar el desfogue de asistentes y evitar que algunas personas se desmayaran.

La preocupación aumenta por la cantidad de personas que se espera para los espectáculos de BTS. La agrupación surcoreana tiene programadas tres presentaciones en el Estadio San Marcos todas desde las 8 p. m. y con una duración aproximada de tres horas, de acuerdo con la información de Ticketmaster.

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Piden que se inspeccione San Marcos por falta de rutas de evacuación

Los residentes de la Unidad Vecinal N.° 3 han planteado que se priorice la salida hacia la avenida Colonial, debido a que, según explicaron, esta vía cuenta con cuatro carriles y permitiría distribuir mejor a las personas que abandonen el estadio.

El grupo surcoreano BTS y el Estadio de San Marcos ilustran la expectativa por la gira Arirang World Tour en la ciudad de Lima. (Infobae Perú)

También solicitaron que la Municipalidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Defensa Civil realicen una inspección técnica de las rutas de evacuación antes de los conciertos. Los vecinos recalcaron que su cuestionamiento no está dirigido contra la realización de los espectáculos, sino contra las condiciones que, según denuncian, podrían generar problemas durante el ingreso y la salida de miles de personas.

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¿Se cancelará los conciertos de BTS en San Marcos?

Un cartel de clausura en el local Arena 1 de San Miguel coincide con las programaciones de conciertos en Lima de Robbie Williams y la banda BTS. (Infobae Perú)

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre la cancelación o suspensión de los conciertos de BTS en Lima. La Municipalidad de San Miguel solo ha emitido un comunicado sobre las medidas adoptadas en Arena 1 tras el concierto de Robbie Williams. Además, Live Nation y BIGHIT MUSIC, productora de BTS, mantienen en sus plataformas las tres fechas previstas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

No obstante, la alerta vecinal para que se revisen las condiciones de las rutas de evacuación antes de los tres espectáculos podría generar nuevas evaluaciones sobre las condiciones de seguridad del recinto.

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En su comunicado sobre lo ocurrido con Robbie Williams, la Municipalidad de San Miguel remarcó que “la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de nuestros vecinos constituyen principios no negociables”. Asimismo, la comuna señaló que reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales y el ejercicio de sus competencias en todo el territorio distrital.