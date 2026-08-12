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Un banco de Perú ha suscrito una alianza con Anthropic para desplegar IA generativa en sus operaciones: ¿cómo la usará?

Interbank firmó un acuerdo directo con Anthropic para incorporar Claude AI y acelerar su transformación basada en inteligencia artificial en Perú

El banco Interbank informó en Lima que es la primera entidad de Perú en concretar un convenio de este tipo con Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El banco Interbank informó en Lima que es la primera entidad de Perú en concretar un convenio de este tipo con Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Interbank anunció la firma de un acuerdo directo con Anthropic, empresa desarrolladora de Claude AI, posicionándose como el primer banco del país en establecer este tipo de colaboración para impulsar el uso de inteligencia artificial en sus operaciones.

Según el comunicado oficial, la alianza permitirá al banco acceder a herramientas empresariales de Claude bajo estándares específicos de la industria financiera, a través de una relación directa con Anthropic, una modalidad aún poco frecuente en Latinoamérica.

Interbank apuesta por la IA de Anthropic

La decisión forma parte de la estrategia de Interbank para incorporar inteligencia artificial generativa y agéntica en áreas clave de su gestión y atención al cliente. El banco busca que esta tecnología actúe como una capacidad transversal, orientada a crear nuevas formas de generar valor, acelerar la innovación y transformar los procesos internos.

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Claudio Querol, vicepresidente de Data, Analytics & AI de Interbank, dijo que la IA representa una nueva forma de operar un banco. En Interbank estamos construyendo las capacidades necesarias para integrar esta tecnología de manera responsable y desarrollar soluciones cada vez más relevantes”.

Interbank
El acuerdo permite a Interbank acceder a las herramientas empresariales de Claude bajo estándares de la industria financiera.

“Nuestro objetivo va más allá de la eficiencia. Buscamos generar nuevas capacidades y formas de crear valor para las personas”, afirmó el alto ejecutivo.

En una primera etapa, Interbank implementó Claude Enterprise para un grupo de colaboradores, abarcando equipos de tecnología y profesionales especializados.

El despliegue inicial incorpora, además, programas de formación y acompañamiento dirigidos a promover una adopción responsable de la inteligencia artificial y fortalecer habilidades clave dentro de la organización.

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¿Un acuerdo pionero en la banca peruana?

Los resultados preliminares de esta fase inicial evidencian el potencial de la IA para apoyar el trabajo de los equipos y optimizar procesos.

“Nuestra visión es ampliar progresivamente su alcance para que más colaboradores y procesos puedan beneficiarse de estas capacidades en los próximos años”, agregó Querol en el comunicado.

Interbank señaló que la relación directa con Anthropic es un modelo poco común en Latinoamérica. REUTERS/Yuriko Nakao/Archivo
Interbank señaló que la relación directa con Anthropic es un modelo poco común en Latinoamérica. REUTERS/Yuriko Nakao/Archivo

La alianza con Anthropic refuerza la apuesta de Interbank por la inteligencia artificial como pilar central de su transformación digital, a través del desarrollo y escalamiento de soluciones innovadoras basadas en IA.

Con este paso, el banco busca posicionarse como referente regional en la adopción de IA aplicada a la banca, en un contexto donde la tecnología redefine el modelo de negocio y la experiencia de usuario en el sector financiero.

¿Cómo le va a Interbank en 2026?

En el primer semestre de 2026, Interbank alcanzó el 10,6% de las utilidades netas del sistema bancario peruano, dentro de un contexto en el que los cuatro bancos más grandes del país (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank) concentraron el 82,5% de las colocaciones y el 83% de las utilidades totales.

De acuerdo con sus resultados reportados, el margen financiero promedio en el sistema fue de 14,67% y las tasas de interés para créditos de consumo y microempresas aumentaron respecto al año anterior.

¿Qué es Anthropic?

Anthropic es una empresa tecnológica estadounidense dedicada a la investigación y desarrollo de inteligencia artificial avanzada. Fundada por exintegrantes de OpenAI, la compañía se ha posicionado como uno de los actores más innovadores en el campo de la IA a nivel global.

La firma es responsable de Claude AI, un modelo de inteligencia artificial generativa y agéntica diseñado para ofrecer respuestas precisas, seguras y alineadas con principios éticos. Sus soluciones priorizan la transparencia y la responsabilidad en la interacción entre usuarios y sistemas automatizados.

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