“Declaré por temor”: el giro de uno de los detenidos por el secuestro del empresario minero en Trujillo

Siete de los implicados en el secuestro y asesinato del empresario minero James Lara en Trujillo fueron enviados a 36 meses de prisión preventiva. Durante las audiencias, los detenidos negaron su vínculo con el crimen, e incluso uno de ellos se retractó de su confesión inicial. Panamericana

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Los siete investigados que recibieron 36 meses de prisión preventiva por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo rechazaron ante el Poder Judicial las imputaciones de la Fiscalía. Uno de ellos, Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”, incluso se retractó de una declaración que había brindado durante las primeras diligencias y que lo vinculaba con otros investigados.

““Yo, en realidad, no tengo nada que ver en esto. Yo sé que he declarado unas cosas, o sea, por temor a que le hagan algo a mi familia, por el personal que me había intervenido”, sostuvo Zavaleta durante la audiencia.

Su versión contrasta con la declaración que brindó anteriormente a las autoridades. En aquella oportunidad, “Juliacho” habría reconocido su participación y señalado a otros investigados, de acuerdo con información difundida durante las primeras diligencias del caso.

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Ahora, durante la audiencia de prisión preventiva, Zavaleta buscó apartarse de aquella versión y sostuvo que había hablado bajo presión de la Policía por temor a las consecuencias para sus familiares.

Siete investigados irán al penal El Milagro

Las declaraciones se produjeron durante los ocho días de audiencias que culminaron con la decisión del juez Eduardo Medina, del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Turno de Trujillo.

Secuestro de empresario minero: qué dijo alias Juliacho tras ser detenido por la Policía

El magistrado dictó 36 meses de prisión preventiva contra Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Frank Quezada Cruz, “Ñato”; Ángel Bocanegra Linares, “Folo”; César García Rivera, “Bolacho”; Roy Bocanegra Aguilar, “Pity”; Roy Bocanegra Marreros, “Roy”; y Joyce Bereche Maco, “R”. Los siete serán trasladados al penal El Milagro, en Trujillo.

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Durante las audiencias, los investigados rechazaron las imputaciones fiscales y negaron tener responsabilidad en el secuestro de Lara y el homicidio de sus cuatro acompañantes.

La decisión judicial, sin embargo, no constituye una sentencia de culpabilidad. Los siete mantienen la condición de investigados mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para establecer la responsabilidad individual de cada uno.

El juez sustentó la prisión preventiva en elementos relacionados con el peligro procesal, la falta de arraigo domiciliario y laboral, así como inconsistencias advertidas en algunos argumentos de las defensas y las evidencias incorporadas a la carpeta fiscal.

“Ares” queda en libertad y Fiscalía apela

Un caso distinto es el de José Miguel Cerrepe Dávila, alias “Ares”. El juez declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra y dispuso su libertad inmediata, aunque deberá cumplir comparecencia con restricciones.

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La Policía confirmó que no fue un ataque aislado: se trató de una operación planificada cuyo objetivo era secuestrar a un empresario. Composición: Infobae

Durante la audiencia, el magistrado señaló que no correspondía imponerle la medida solicitada por el Ministerio Público. La Fiscalía, a cargo de la investigación, anunció que apelará esta decisión.

Cerrepe Dávila había sido incluido inicialmente entre los investigados por el secuestro y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría cumplido funciones vinculadas con la logística de armas. Además, anteriormente había reconocido haberse comunicado con otro de los detenidos, elemento que forma parte de las diligencias del caso.

Tras conocer la decisión judicial, la madre del joven afirmó ante la prensa que su hijo era inocente.

La Fiscalía ya había presentado otras evidencias contra los investigados

La retractación de “Juliacho” ocurre después de que la Fiscalía presentara durante las audiencias diversos elementos para sustentar su pedido de prisión preventiva.

Entre ellos figuran registros de seguimiento, videos de prueba de vida de Jenss Lara durante su cautiverio y otros elementos obtenidos durante las diligencias. El Ministerio Público sostiene que el secuestro fue planificado y que los involucrados habrían cumplido diferentes funciones dentro de la operación.

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Además, una pericia de absorción atómica realizada a cinco de los primeros detenidos —entre ellos “Juliacho”, “Ñato”, “Bolacho”, “Folo” y “Ares”— dio positivo para residuos asociados a disparos, de acuerdo con informes difundidos durante la investigación.

La Fiscalía sostiene que la investigación apunta a una estructura vinculada a “Los Pulpos”, organización cuyo presunto cabecilla, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, también afronta 36 meses de prisión preventiva por este caso, al igual que Gabriel Mendocilla.