Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

El periodista deportivo le envió un mensaje al DT brasileño para que 'Aladino' vuelva a la 'bicolor'. (Video: Doble Punta)

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La selección peruana bajo el mando de Mano Menezes atraviesa una nueva etapa y uno de los jugadores más destacados en la ‘bicolor’ con el técnico brasileño ha sido Jairo Vélez. Aun así, no ha surgido otro futbolista con la capacidad de desequilibrio que mostró Christian Cueva en sus mejores años.

El periodista Pedro García planteó que el entrenador debería intervenir de manera directa para recuperar a ‘Aladino’ a través de una propuesta que incluye destinar recursos personales para contratar a especialistas que trabajen de forma exclusiva con el futbolista.

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“Este equipo necesita que Menezes contrate al mejor nutricionista del país y al mejor personal trainer del país, para que asistan a Cueva, lo pongan muy bien. Porque este equipo necesita un jugador tipo Cueva. ”, sostuvo en el programa de YouTube, Doble Punta.

La idea central es que esos profesionales se concentren en mejorar el estado del volante y lo ayuden a responder a las exigencias del combinado nacional. García remarcó que Perú necesita un futbolista con las características que Cueva puede aportar cuando está en plenitud.

Christian Cueva lleva 1 gol y 2 asistencias con Sport Boys en la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Pedro García pidió un trabajo individual para Christian Cueva

El periodista sugirió que Mano Menezes debería explicar a los especialistas que se trata de un jugador con cualidades distintas. “Este pata es así, así y así, pero juega muy bien. Yo necesito que me lo pongan en forma para que integre el equipo”, afirmó.

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Según su análisis, el técnico tendría que pedir resultados concretos y ofrecer una remuneración adicional por ese trabajo, que no provengan de la FPF.

La propuesta apunta a un seguimiento personalizado, lejos de un esquema general de preparación. Para Pedro García, Christian Cueva requiere una atención específica debido a sus antecedentes y a la necesidad de que recupere una versión competitiva.

García sostuvo que Cueva ya mostró señales positivas en el campo. “Ahora ya dio síntomas distintos, porque en este momento Cueva está jugando bien en serio”, declaró al valorar su presente futbolístico.

En entrevista exclusiva, el estratega Mano Menezes analiza la situación de Christian Cueva, la necesidad de encontrar nuevos talentos y la posibilidad de un partido de despedida para el histórico Paolo Guerrero en la Selección Peruana. - América TV

El comunicador aclaró que, a su juicio, todavía existe una diferencia entre ese rendimiento y las condiciones físicas necesarias para pelear por un lugar en Perú. “Le falta un rollo físico que no tiene”, agregó.

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El periodista cree que Cueva tendría lugar si recupera su forma física

Pedro García fue categórico al responder si el mediocampista de 34 años tendría espacio en la convocatoria en caso de estar preparado. “Si Christian Cueva estuviese físicamente bien, ¿estaría en esta selección? De todas maneras”, expresó.

El comunicador también respondió a una pregunta sobre si el volante puede ser una solución para el entrenador brasileño. “¿La solución para Mano Menezes es Cueva? Estando bien, sí”, dijo.

Su postura no se limita a recomendar una rutina de entrenamiento, ya que sugirió que el propio Mano Menezes debería asumir el costo de un acompañamiento profesional separado del que ofrece la estructura federativa. “Me meto la mano al bolsillo, contrato al mejor nutricionista; no el de la Federación, sino como una cosa aparte”, señaló. Además, consideró que Christian Cueva responde mejor cuando recibe un trato diferenciado.

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Christian Cueva saludó a Mano Menezes en La Videna en la inauguración de la nueva cancha híbrida. - créditos: Difusión

García afirmó que Cueva necesita sentir que existe una apuesta concreta por su recuperación. Bajo esa lógica, Mano Menezes debería definir una meta clara: recuperar al volante para la selección peruana y no solo para competir en la Liga 1.

García Corcuera incluso llevó su planteamiento a un escenario extremo. Propuso que el nutricionista contratado se instale cerca del domicilio del jugador para controlar su alimentación y acompañar cada etapa del proceso. “Yo soy Menezes y le digo ‘tú que eres nutricionista. Cueva vive en un edificio que queda en tal sitio, lo he averiguado. ¿Te puedes mudar ahí? Yo pago, múdate ahí, quiero que vivas ahí y le respires en la nuca", indicó.

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“¿No te conoce? Mejor que no te conozca, no quiero que sea tu amigo, quiero que seas su nutricionista. Dile ‘soy tal. El ‘profe’ Menezes me ha contratado para ser tu nutricionista. Me dice que si logro hacer mi trabajo bien contigo, tienes la ‘10’ de la selección. ¿Quieres que siga viniendo o ya no? Sí, quiero que vengas. Ya, entonces, ahora, a partir de ahora vas a trabajar como yo te digo’“, agregó.