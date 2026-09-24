El pueblo de Lima que parece salido de un retablo: está a pocas horas de la capital y sus calles están llenas de color

A pocas horas de Lima se esconde un tesoro de colores: Antioquía. Descubre cómo este pueblo se transformó en una gigantesca obra de arte al aire libre gracias al maestro Enrique Bustamante. Te contamos cómo llegar con poco presupuesto, qué comer y los rincones más 'instagrameables' de este destino único | YouTube / Peru Sorprendente

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Cuando se piensa en destinos turísticos cerca de Lima, suelen aparecer en la lista las playas del sur, los restaurantes campestres, los sitios arqueológicos o las reservas naturales. Sin embargo, existe otro tipo de escapada que permite cambiar el paisaje urbano por calles tranquilas, montañas, campos de cultivo y construcciones llenas de color.

Se trata de Antioquía, un pueblo ubicado en la provincia de Huarochirí, en la región Lima, aproximadamente a 70 kilómetros al sureste de la capital.

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Su principal característica está en sus fachadas. Muchas de sus viviendas y edificios están pintados de blanco y decorados con dibujos multicolores de flores, ángeles, aves, animales y otros motivos ornamentales. Perú Travel, la plataforma oficial de turismo del Perú, destaca precisamente esta característica como uno de los principales atractivos del lugar.

El resultado es un paisaje urbano completamente diferente al que se encuentra habitualmente en Lima Metropolitana.

¿Dónde queda Antioquía y cuánto demora llegar desde Lima?

Antioquía se encuentra en la provincia de Huarochirí, al sureste de Lima. Según información publicada por Perú Travel, el pueblo está aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad de Lima y el recorrido puede tomar alrededor de dos horas y media, aunque el tiempo efectivo de viaje puede variar dependiendo del punto de partida, la ruta y las condiciones del tránsito.

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La distancia hace que el destino pueda ser considerado para una salida de un día.

Perú Travel recomienda visitar Antioquía como una actividad de jornada completa, debido a que además de recorrer el centro poblado existen diferentes atractivos y actividades en sus alrededores.

Para quienes parten desde Lima, el viaje también permite conocer otros puntos ubicados en el trayecto hacia Huarochirí, por lo que puede convertirse en una ruta turística más amplia y no únicamente en una visita al centro de Antioquía.

Si buscas una experiencia diferente, los destinos cercanos a Lima como Antioquía o Huancaya te permitirá conectarte con la naturaleza y disfrutar de la serenidad del campo. (Andina)

¿Por qué las casas de Antioquía tienen tantos colores?

La imagen más característica del pueblo está en sus fachadas decoradas.

Las construcciones presentan una base predominantemente blanca sobre la cual aparecen diseños de diferentes colores. Entre los motivos mencionados por Perú Travel se encuentran flores, ángeles y aves, elementos que aparecen en viviendas y otras construcciones del poblado.

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Esta característica convierte a las calles en uno de los principales atractivos para los visitantes y también explica por qué Antioquía se ha ganado una identidad visual particular dentro de los destinos turísticos cercanos a Lima.

El estilo recuerda a los tradicionales retablos ayacuchanos por la utilización de figuras, colores y composiciones decorativas. Perú Travel señala que las viviendas del pueblo están decoradas con imágenes coloridas que le otorgan una apariencia alegre y creativa.

Para una cobertura periodística, este es además uno de los puntos más atractivos del destino: la propia arquitectura funciona como escenario fotográfico.

Las calles, las fachadas y el paisaje montañoso pueden convertirse en diferentes imágenes para acompañar una nota, una galería o contenido para redes sociales.

Azpitia es ideal para vistas panorámicas y gastronomía regional.

Más allá de las fachadas: qué se puede hacer en Antioquía

Aunque las casas decoradas son probablemente la imagen más reconocible de Antioquía, el destino ofrece otras actividades.

Perú Travel menciona la posibilidad de visitar las pozas naturales del río Lurín, realizar caminatas hacia miradores panorámicos y observar la flora y fauna de la zona.

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También se pueden realizar actividades como paseos en bicicleta, deportes de aventura y recorridos en cuatrimoto en los alrededores, según la información turística oficial.

Esto permite plantear la visita desde diferentes intereses.

Quienes buscan fotografía pueden concentrarse en las calles y fachadas. Los visitantes interesados en naturaleza pueden recorrer los espacios cercanos al río y los miradores. Para quienes buscan actividades al aire libre, existen opciones vinculadas con el recorrido de los caminos y el paisaje montañoso.

El destino, por tanto, no depende exclusivamente de un atractivo.

El paisaje de Antioquía también forma parte de la experiencia

Uno de los elementos que diferencia una visita a Antioquía de un recorrido exclusivamente urbano es el entorno natural.

El pueblo se encuentra rodeado de montañas y áreas rurales. Perú Travel destaca que en los alrededores se pueden realizar caminatas y observar la diversidad de flora y fauna local.

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La relación entre el pueblo y su entorno permite que la visita combine dos experiencias: por un lado, recorrer un centro poblado con una identidad arquitectónica muy marcada y, por otro, acercarse al paisaje de la cuenca del río Lurín.

Este contraste puede ser especialmente atractivo para los limeños que buscan cambiar durante unas horas el paisaje de edificios, avenidas y tráfico por un entorno rural.

Además, la posibilidad de realizar diferentes actividades hace que el destino pueda adaptarse a una salida familiar, una excursión fotográfica o una escapada de fin de semana.

La plaza de Antioquía, en Lima, presenta edificaciones pintadas con motivos florales y la bandera nacional frente a las montañas. (Y tu qué planes)

¿Qué otros atractivos se pueden encontrar cerca?

Una de las ventajas de planificar una visita a Antioquía es que la ruta puede complementarse con otros puntos turísticos.

Perú Travel menciona, por ejemplo, que en el camino hacia Antioquía se puede visitar San José de Nieve Nieve y emprender rutas vinculadas con Sisicaya y su camino inca.

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Esto abre la posibilidad de convertir el viaje en un recorrido más amplio por la zona.

En lugar de concentrarse exclusivamente en llegar al pueblo, el visitante puede organizar el trayecto para detenerse en diferentes puntos y conocer parte del patrimonio natural y cultural existente en los alrededores.

Por ello, antes de viajar resulta recomendable revisar las condiciones de la ruta y planificar los horarios, especialmente si la intención es regresar a Lima el mismo día.

¿Cuánto tiempo se necesita para conocer Antioquía?

Para una primera visita, puede organizarse como una excursión de un día.

La propia plataforma oficial de turismo del Perú recomienda visitar Antioquía como una actividad de full day.

Una jornada puede dividirse entre el recorrido por las calles del pueblo, la observación de sus fachadas, la visita a miradores y espacios naturales y alguna de las actividades disponibles en los alrededores.

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Sin embargo, el tiempo necesario dependerá del tipo de experiencia que busque cada visitante.

Una persona interesada principalmente en fotografía puede dedicar buena parte de la jornada a recorrer el centro poblado. En cambio, quienes quieran hacer caminatas o actividades de aventura necesitarán organizar el horario de acuerdo con la duración de cada recorrido.

Antioquía es uno de los distritos más coloridos y turísticos de la provincia de Huarochiri (Foto: Difusión)

¿Vale la pena visitar este destino cerca de Lima?

Antioquía representa una alternativa diferente para quienes buscan conocer lugares de la región Lima que se encuentran fuera del circuito turístico más habitual.

Su principal atractivo es visual: las fachadas decoradas convierten al pueblo en un espacio fácilmente reconocible y diferente de otros destinos cercanos a la capital. A esto se suman el paisaje montañoso, el río Lurín, los miradores y las actividades que se pueden realizar en sus alrededores.

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Además, la distancia permite considerarlo para una escapada de un día desde Lima.

Para un visitante que busca una combinación de fotografía, naturaleza, cultura y turismo rural, Antioquía ofrece varias alternativas en un mismo recorrido.

Y quizá ese sea uno de los mayores atractivos del lugar: no hace falta viajar cientos de kilómetros para encontrar un paisaje completamente diferente al de Lima.

¿Cómo llegar a Antioquía?

La ruta puede realizarse desde Lima hacia el sureste. Perú Travel señala una distancia aproximada de 70 kilómetros y un tiempo estimado de alrededor de dos horas y media desde la capital.

La información oficial recomienda revisar la ruta antes de viajar y considerar que los tiempos pueden variar según las condiciones del trayecto.

¿Qué llevar para una visita?

Para una salida de este tipo conviene llevar ropa cómoda, protección solar, agua y calzado adecuado para caminar.

Si el objetivo principal es fotografiar las fachadas y el paisaje, también resulta recomendable disponer de suficiente batería en el celular o cámara, ya que prácticamente todo el recorrido ofrece oportunidades para obtener imágenes.

Si se planean actividades adicionales como caminatas o recorridos de aventura, es necesario verificar previamente las condiciones y servicios disponibles con los operadores locales.

Un destino que puede descubrirse sin salir de la región Lima

Antioquía demuestra que la región Lima tiene mucho más que ofrecer fuera del espacio urbano de la capital.

Sus casas decoradas, sus caminos, el paisaje de montaña y las posibilidades de realizar actividades al aire libre convierten al pueblo en una alternativa para quienes buscan una escapada diferente.

A unas horas de Lima, este pequeño poblado ofrece una imagen difícil de confundir con cualquier otro destino: fachadas blancas cubiertas de flores, ángeles y aves multicolores en medio de un paisaje de montañas y naturaleza.

Para quienes todavía no lo conocen, puede ser una de esas excursiones que permiten descubrir que no siempre es necesario viajar lejos para encontrar un lugar completamente distinto.

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda Antioquía?

Antioquía está ubicada en la provincia de Huarochirí, región Lima, aproximadamente a 70 kilómetros al sureste de Lima.

¿Cuánto demora llegar a Antioquía desde Lima?

Perú Travel estima alrededor de dos horas y media desde Lima, aunque el tiempo puede variar según el punto de partida y las condiciones de la ruta.

¿Por qué Antioquía es conocida?

Principalmente por sus viviendas y edificios decorados con imágenes multicolores de flores, ángeles, aves y otros motivos.

¿Qué actividades se pueden realizar?

Entre las alternativas mencionadas por Perú Travel están las caminatas, visitas a miradores, recorridos por las pozas naturales del río Lurín, paseos en bicicleta y actividades de aventura.

¿Se puede visitar Antioquía en un día?

Sí. La plataforma oficial de turismo del Perú recomienda este destino como una actividad de jornada completa.