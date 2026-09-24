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Giancarlo Granda aseguró que Sporting Cristal es el máximo candidato para ganar el Torneo Clausura: “Roberto Mosquera tiene mucho mérito”

El periodista deportivo habló de la mejora del conjunto ‘cervecero’ en el segundo certamen doméstico del año y de cuánto influyó la presencia del técnico peruano

El periodista deportivo opinó de las chances de los ‘rimenses’ en el segundo certamen doméstico del año con bajo el mando de Roberto Mosquera. (Video: Radio Nacional)
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Sporting Cristal encadenó tres triunfos consecutivos, subió al tercer puesto del Torneo Clausura 2026 y quedó a tres puntos de la punta. La racha también expuso una mejora respecto de la campaña que el equipo había mostrado durante el Apertura.

Para el periodista Giancarlo Granda, ese repunte no solo responde a los últimos resultados, sino que considera que el calendario pendiente convirtió al cuadro ‘celeste’ en el principal aspirante al título, siempre que logre imponerse en los partidos que marcarán su cierre de campeonato.

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Para mí, el máximo candidato para ganar el Torneo Clausura es Sporting Cristal por el fixture. Si Cristal, de los siete partidos que le quedan, pierde uno y gana los otros seis, para mí se queda con el Clausura”, afirmó en el programa Radio Nacional.

El periodista puso el foco en los rivales que, a su juicio, definirán la aspiración del elenco ‘cervecero’. “Creo que con UTC no puede perder. Y el campeonato se lo juega contra Cusco FC y contra Alianza Lima. Si quieres ser campeón, tienes que ganarle a Alianza y no perder en Cusco”, planteó.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el cierre de la fecha 10.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el cierre de la fecha 10.

El elogio de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera

Giancarlo Granda reconoció que antes había cuestionado el rendimiento de Sporting Cristal y que también mantiene reparos sobre la dirigencia. Aun así, destacó la intervención del entrenador Roberto Mosquera por modificar el funcionamiento táctico del plantel. “Así como yo he sido muy crítico del nivel de Cristal, de la directiva ni hablar, pero hablo del nivel de los jugadores, tiene mucho mérito lo que ha hecho Mosquera, porque ha cambiado el sistema en Cristal”, señaló.

El cambio principal, de acuerdo con su análisis, fue dejar atrás el 4-3-3. Para Granda, el equipo entendió que esa disposición no le ofrecía las herramientas necesarias para recuperar la pelota ni para protegerse cuando perdía la posesión.

“Cristal ya no juega 4-3-3, se dieron cuenta que no pueden jugar así”, remarcó. El periodista vinculó esa corrección con la llegada de Agustín Álvarez Wallace, a quien considera una pieza que le dio mayor orden a la mitad de la cancha.

El ‘Flaco’ incluso dejó una reflexión sobre el momento de la incorporación. “Me pregunto que si Álvarez Wallace hubiera llegado en la fecha uno y no en la fecha cinco, por ahí Cristal estaría más arriba, pero ya lo hicieron”, expresó.

Para el relator, el volante uruguayo cumple una función sencilla pero necesaria: recuperar el balón, entregárselo a quienes pueden administrar el juego y ayudar a que el equipo se ordene cuando retrocede. En esa descripción ubicó también a Yoshimar Yotún como uno de los futbolistas beneficiados por la nueva estructura.

Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún se han complementado en la volante de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal
Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún se han complementado en la volante de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Granda sostuvo que Agustín Álvarez Wallace no necesita desempeñarse como una figura dominante para resultar útil. “Hace lo simple: recupera la pelota y se la da al que sabe, Yotún. Se ubica entre los centrales, posiciona bien al equipo en retroceso”, detalló.

Los jugadores de Sporting Cristal que destacan con el nuevo esquema

El nuevo esquema también favoreció a otros nombres del ataque de Sporting Cristal. Giancarlo Granda mencionó a Maxloren Castro, a Santiago González, a Martín Távara, a Michael Hoyos y a Luis Iberico dentro de un funcionamiento que hoy ofrece más variantes.

Sobre el ‘Santi’, Granda consideró que recuperó su mejor nivel porque volvió a desempeñarse en una tarea que potencia sus condiciones. “Lo suyo es asistir, más allá de que mete goles, pero es el mejor asistidor del campeonato local”, indicó.

El DT peruano habló del triunfo de los 'celestes' ante los 'albos' por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

El comentarista también resaltó el aporte de Hoyos como delantero y la reubicación de Iberico detrás de él. Para Granda, Roberto Mosquera encontró una fórmula que permitió que el jugador aportara al equilibrio ofensivo y que el conjunto adquiriera mayor solidez.

La mejora defensiva completa el diagnóstico de Giancarlo Granda. Aunque Sporting Cristal recibió un gol el último partido ante Atlético Grau, el periodista sostuvo que el equipo ya no queda tan expuesto ni tan mal parado como antes, una diferencia que atribuyó al nuevo sistema y al orden que le dio la dupla en el mediocampo.

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