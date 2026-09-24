Concierto de Robbie Williams en Perú quedó cancelado y fanáticos expresan su molestia: “Hagan algo, por favor”

La Municipalidad de San Miguel decide clausurar el local Arena 1 debido a graves deficiencias en las vías de evacuación y seguridad, lo que lleva a la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams. En el informe se analiza la problemática de los eventos masivos y el riesgo para los asistentes.

Guardar

La segunda presentación de Robbie Williams en Lima fue cancelada este jueves 24 de septiembre, después de que la Municipalidad Distrital de San Miguel dispusiera la clausura inmediata de Arena 1. El anuncio se conoció horas antes del espectáculo, previsto para las 21:00.

La función suspendida correspondía al cierre de la visita del cantante británico al país, como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026. La primera fecha se realizó el miércoles 23 de septiembre, luego de que la producción agregara un show adicional por la alta demanda de entradas.

PUBLICIDAD

La comuna indicó que la decisión surgió tras las observaciones detectadas durante el recital de la noche anterior. Según el municipio, hubo problemas en aspectos vinculados con la organización del evento y los protocolos de seguridad para el público.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams y ordena clausura inmediata de Arena 1

En un comunicado difundido este jueves, la entidad confirmó que el espectáculo no seguiría adelante. “Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señaló.

La Municipalidad de San Miguel precisó que ordenó la clausura inmediata del recinto situado en la Costa Verde. El pronunciamiento señaló que la medida buscó proteger a los ciudadanos y preservar la tranquilidad de los residentes de la zona.

Entre las incidencias reportadas, la comuna mencionó dificultades en las vías de evacuación, desorden al término del espectáculo y el cierre no autorizado de accesos destinados a peatones.

PUBLICIDAD

“Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”, indicó el comunicado municipal.

Un sello rojo sobre la imagen del cantante Robbie Williams en un escenario anuncia la cancelación de su concierto en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia sorprendió a parte de los asistentes, que ya se encontraban en los alrededores del local o se dirigían hacia la Costa Verde para presenciar el concierto. Algunos habían esperado durante años el regreso del exintegrante de Take That al Perú.

Hasta el momento, la productora One Entertainment no publicó información sobre una posible nueva fecha para el show. Tampoco comunicó cuál será el procedimiento para la devolución del dinero a quienes compraron sus boletos.

PUBLICIDAD

La ticketera relacionada con la venta de entradas tampoco emitió un pronunciamiento con detalles sobre reembolsos, cambios de fecha o alternativas para los clientes afectados por la decisión.

Fanáticos consternados con la cancelación del concierto

La suspensión generó una serie de reclamos en las redes sociales de One Entertainment. Los seguidores de Robbie Williams cuestionaron que la función prevista para el 24 de septiembre, que fue la primera anunciada, quedara sin realizarse.

La expectativa por el concierto había sido alta desde la confirmación de la visita. Las entradas para esa fecha se agotaron y, ante la respuesta del público, los organizadores habilitaron una segunda presentación para el 23 de septiembre.

PUBLICIDAD

Esa función se llevó a cabo la noche anterior. Por ello, varios usuarios expresaron su inconformidad al considerar que quienes adquirieron los primeros boletos terminaron perjudicados por la cancelación del concierto.

Publicaciones en la red social X reflejan el descontento de los usuarios tras la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams en Perú.

Varios usuarios expresan su inconformidad en redes sociales ante la suspensión del concierto del cantante Robbie Williams en Perú.

Asistentes al concierto de Robbie Williams en Perú exigen información a los organizadores mediante comentarios en redes sociales tras la cancelación del evento.

“Digan algo, no es justo que los que compramos primero salgamos perjudicados, tantos años esperando este concierto”, escribió una usuaria en una publicación de la productora.

Otro comentario cuestionó la organización de la actividad: “Una vergüenza, primera vez que Robbie Williams al Perú, y clausuren su concierto, que junten a la empresa que ha generado todo ese caos y desastre”.

Algunos asistentes afirmaron que se enteraron de la cancelación cuando ya aguardaban cerca de Arena 1. “Estamos en la cola, nos dicen que el concierto se cancela; informen por favor”, escribió uno de los usuarios.

PUBLICIDAD

“Señores, urgente, están cerrando el Arena 1 y estamos muchos esperando este concierto hoy”, señaló otro mensaje difundido en redes sociales. Una seguidora también pidió una respuesta ante la situación: “Hagan algo con la Municipalidad de San Miguel, no puede cerrar y dejarnos a todos así”.

Diversos usuarios reclaman a los organizadores en redes sociales ante la suspensión del espectáculo de Robbie Williams en el distrito de San Miguel, Perú.

Usuarios manifiestan su molestia en redes sociales ante los problemas y la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams en Perú.

Los reclamos se concentraron en la falta de información sobre lo que ocurrirá con las entradas. Hasta ahora, no se anunció una eventual reprogramación del show ni se brindaron precisiones sobre el mecanismo de devolución del dinero.

La incertidumbre continúa entre quienes compraron boletos para ver al artista británico en vivo y esperan una comunicación oficial de la productora o de la ticketera.

PUBLICIDAD