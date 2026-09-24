Perú

Concierto de Robbie Williams en Perú quedó cancelado y fanáticos expresan su molestia: “Hagan algo, por favor”

A través de las redes sociales, diversos fanáticos del artista expresaron su rechazo ante el anuncio de la suspención del show a horas de realizarse

La Municipalidad de San Miguel decide clausurar el local Arena 1 debido a graves deficiencias en las vías de evacuación y seguridad, lo que lleva a la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams. En el informe se analiza la problemática de los eventos masivos y el riesgo para los asistentes.
Guardar

La segunda presentación de Robbie Williams en Lima fue cancelada este jueves 24 de septiembre, después de que la Municipalidad Distrital de San Miguel dispusiera la clausura inmediata de Arena 1. El anuncio se conoció horas antes del espectáculo, previsto para las 21:00.

La función suspendida correspondía al cierre de la visita del cantante británico al país, como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026. La primera fecha se realizó el miércoles 23 de septiembre, luego de que la producción agregara un show adicional por la alta demanda de entradas.

PUBLICIDAD

La comuna indicó que la decisión surgió tras las observaciones detectadas durante el recital de la noche anterior. Según el municipio, hubo problemas en aspectos vinculados con la organización del evento y los protocolos de seguridad para el público.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams y ordena clausura inmediata de Arena 1
Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams y ordena clausura inmediata de Arena 1
En un comunicado difundido este jueves, la entidad confirmó que el espectáculo no seguiría adelante. “Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señaló.

La Municipalidad de San Miguel precisó que ordenó la clausura inmediata del recinto situado en la Costa Verde. El pronunciamiento señaló que la medida buscó proteger a los ciudadanos y preservar la tranquilidad de los residentes de la zona.

Entre las incidencias reportadas, la comuna mencionó dificultades en las vías de evacuación, desorden al término del espectáculo y el cierre no autorizado de accesos destinados a peatones.

PUBLICIDAD

“Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”, indicó el comunicado municipal.

Robbie Williams canta sobre un escenario frente al público con una franja roja transversal que dice CANCELADO.
Un sello rojo sobre la imagen del cantante Robbie Williams en un escenario anuncia la cancelación de su concierto en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia sorprendió a parte de los asistentes, que ya se encontraban en los alrededores del local o se dirigían hacia la Costa Verde para presenciar el concierto. Algunos habían esperado durante años el regreso del exintegrante de Take That al Perú.

Hasta el momento, la productora One Entertainment no publicó información sobre una posible nueva fecha para el show. Tampoco comunicó cuál será el procedimiento para la devolución del dinero a quienes compraron sus boletos.

La ticketera relacionada con la venta de entradas tampoco emitió un pronunciamiento con detalles sobre reembolsos, cambios de fecha o alternativas para los clientes afectados por la decisión.

Fanáticos consternados con la cancelación del concierto

La suspensión generó una serie de reclamos en las redes sociales de One Entertainment. Los seguidores de Robbie Williams cuestionaron que la función prevista para el 24 de septiembre, que fue la primera anunciada, quedara sin realizarse.

La expectativa por el concierto había sido alta desde la confirmación de la visita. Las entradas para esa fecha se agotaron y, ante la respuesta del público, los organizadores habilitaron una segunda presentación para el 23 de septiembre.

Esa función se llevó a cabo la noche anterior. Por ello, varios usuarios expresaron su inconformidad al considerar que quienes adquirieron los primeros boletos terminaron perjudicados por la cancelación del concierto.

Captura de pantalla con dos mensajes en la red social X referidos a la cancelación del concierto de Robbie Williams
Publicaciones en la red social X reflejan el descontento de los usuarios tras la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams en Perú.
Captura de pantalla de dos comentarios de Instagram publicados por usuarios sobre un fondo blanco
Varios usuarios expresan su inconformidad en redes sociales ante la suspensión del concierto del cantante Robbie Williams en Perú.
Captura de pantalla de cuatro comentarios de usuarios en redes sociales que solicitan información sobre la cancelación de un concierto
Asistentes al concierto de Robbie Williams en Perú exigen información a los organizadores mediante comentarios en redes sociales tras la cancelación del evento.

“Digan algo, no es justo que los que compramos primero salgamos perjudicados, tantos años esperando este concierto”, escribió una usuaria en una publicación de la productora.

Otro comentario cuestionó la organización de la actividad: “Una vergüenza, primera vez que Robbie Williams al Perú, y clausuren su concierto, que junten a la empresa que ha generado todo ese caos y desastre”.

Algunos asistentes afirmaron que se enteraron de la cancelación cuando ya aguardaban cerca de Arena 1. “Estamos en la cola, nos dicen que el concierto se cancela; informen por favor”, escribió uno de los usuarios.

“Señores, urgente, están cerrando el Arena 1 y estamos muchos esperando este concierto hoy”, señaló otro mensaje difundido en redes sociales. Una seguidora también pidió una respuesta ante la situación: “Hagan algo con la Municipalidad de San Miguel, no puede cerrar y dejarnos a todos así”.

Captura de pantalla con tres comentarios de usuarios en una red social sobre la cancelación de un concierto y la clausura del local
Diversos usuarios reclaman a los organizadores en redes sociales ante la suspensión del espectáculo de Robbie Williams en el distrito de San Miguel, Perú.
Captura de pantalla de tres comentarios en redes sociales de usuarios que reclaman por el cierre del recinto y la atención en un concierto
Usuarios manifiestan su molestia en redes sociales ante los problemas y la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams en Perú.

Los reclamos se concentraron en la falta de información sobre lo que ocurrirá con las entradas. Hasta ahora, no se anunció una eventual reprogramación del show ni se brindaron precisiones sobre el mecanismo de devolución del dinero.

La incertidumbre continúa entre quienes compraron boletos para ver al artista británico en vivo y esperan una comunicación oficial de la productora o de la ticketera.

Temas Relacionados

Robbie WilliamsRobbie Williams en Perúperu-entretenimientoArena 1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

El municipio comunicó que el show de este jueves 24 de septiembre no se realizará y dispuso el cierre del recinto de la Costa Verde luego de detectar incidencias durante la primera presentación del artista en Lima.

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

“Tengo miedo que me maten”: periodista anuncia que deja investigación sobre “Los Pulpos” luego de amenazas en programa en vivo

El director del medio N60 indicó que recibió llamadas y mensajes de una persona que estaría vinculada a Jhonsson Pulpo, líder de la organización criminal Los Pulpos

“Tengo miedo que me maten”: periodista anuncia que deja investigación sobre “Los Pulpos” luego de amenazas en programa en vivo

Presidencia de EsSalud tiene 15 asesores: Zulema Tomás alerta sobre demasiados contratos administrativos

La nueva presidenta de EsSalud detalló también el proceso de despido a locadores que prestan servicios a la institución y detalló que no será automática, sino que pasarán por evaluación

Presidencia de EsSalud tiene 15 asesores: Zulema Tomás alerta sobre demasiados contratos administrativos

Robbie Williams en Perú: todo lo que se sabía para su segundo concierto en Arena Park 1

El artista británico ya brindó su primer show en Perú este 2026, hoy era la segunda fecha, pero fue suspendida

Robbie Williams en Perú: todo lo que se sabía para su segundo concierto en Arena Park 1

“Declaré por temor”: el giro de uno de los detenidos por el secuestro del empresario minero en Trujillo

Las defensas rechazaron las imputaciones durante las audiencias y cuestionaron la investigación. Uno de los detenidos cambió su versión y aseguró que inicialmente declaró por miedo a posibles represalias contra su familia.

“Declaré por temor”: el giro de uno de los detenidos por el secuestro del empresario minero en Trujillo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta advierte a Diputados por eventuales censuras y dice que Bukele demoró 6 meses en obtener resultados

Luis Galarreta advierte a Diputados por eventuales censuras y dice que Bukele demoró 6 meses en obtener resultados

Presunto asesino de la ‘China Polo’ sería trasladado a Lima por impactos de bala

Nueva derrota para Rafael López Aliaga: Rutas de Lima gana arbitraje a la MML por terminar contrato de concesión

Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

¿Un posible noveno retiro de AFP pondría en riesgo las pensiones de millones de peruanos? Hasta 22.000 soles en juego

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams en Perú: todo lo que se sabía para su segundo concierto en Arena Park 1

Magaly Medina alista su renovación de votos con Alfredo Zambrano: ceremonia será con 30 personas y en estricto privado

Giannina Luján desata críticas por comentario tras brutal agresión a un joven magrebí en España: “A su país”

Augusto Thorndike se burla de las críticas en su contra tras estallar en vivo contra camarógrafo: “Así que soy tendencia, jojolete”

DEPORTES

Flavia Montes reveló que rechazó 2 ofertas para fichar por Alianza Lima: “Tenía que salir de mi zona de confort”

Flavia Montes reveló que rechazó 2 ofertas para fichar por Alianza Lima: “Tenía que salir de mi zona de confort”

Giancarlo Granda aseguró que Sporting Cristal es el máximo candidato para ganar el Torneo Clausura: “Roberto Mosquera tiene mucho mérito”

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada