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Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Arrancó los duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030: Perú se medirá con Estados Unidos, Brasil chocará con Australia, Colombia hará lo suyo con México, y mucho más

Programación de amistosos por fecha FIFA
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Hoy, jueves 24 de septiembre, arrancan los amistosos para las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA rumbo a las Eliminatorias 2030. Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay iniciarán la jornada con grandes rivales que muchos de ellos son mundialistas.

La ‘blanquirroja’ iniciará su preparación enfrentando a Estados Unidos con la misión de celebrar su segundo triunfo en la ‘Era Menezes’. André Carrillo y Oliver Sonne están lesionados y serían bajas importantes ante los estadounidenses.

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Programación de los amistosos de selecciones sudamericanas por fecha FIFA

Jueves 24 de septiembre

- Ecuador vs Corea del Sur (06:00 horas / Estadio Suwon World Cup / Teleamazonas de Ecuador)

- Japón vs Uruguay (05:05 horas / Estadio Nacional de Tokio / Directv Sports, AUF TV)

Viernes 25 de septiembtre

- Australia vs Brasil (05:00 horas / Queensland Country Bank Stadium / SporTV, ESPN)

Sábado 26 de septiembre

- Estados Unidos vs Perú (15:30 horas / Chase Stadium / América TV, América TVGO)

- Canadá vs Chile (18:00 horas / BMO Field / Chilevisión, Paramount+)

- México vs Colombia (20:00 horas / M&T Bank Stadium / Caracol Televisión, RCN)

Domingo 27 de septiembre

- Paraguay vs Bolivia (15:30 horas / Audi Field / Tigo Sports)

*Las selecciones de Argentina y Venezuela, las únicas representantes restantes de la Conmebol, jugarán sus primeros amistosos de la fecha FIFA la próxima semana.

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Programación de la primera jornada de la fecha FIFA
Programación de la primera jornada de la fecha FIFA

Canal TV para ver Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA

La transmisión de Perú ante Estados Unidos tendrá a América TV como único canal confirmado hasta el momento. El amistoso se verá en señal abierta por el canal 4 y la señal 704 en alta definición. La emisión también estará disponible a través de la plataforma digital América tvGO.

El encuentro podrá seguirse con la cobertura de Infobae Perú en su sitio web, que publicará la previa y el minuto a minuto. La publicación informará los goles, las incidencias, las declaraciones y los demás detalles que deje el partido.

La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.
La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.

Así llegan Perú y Estados Unidos al choque

La selección peruana busca respuestas durante su gira por Norteamérica, donde enfrentará a Estados Unidos con Mano Menezes aún en etapa de evaluación del plantel. El equipo nacional acumuló cuatro amistosos bajo la conducción del técnico brasileño: perdió ante Senegal y España, empató con Honduras y venció a Haití.

La gira permitirá al comando técnico observar alternativas y definir conclusiones para los próximos desafíos de la ‘bicolor’. El plantel ya trabaja en Orlando, sede de la preparación previa al partido. Los entrenamientos se desarrollaron pese a la lluvia y los fuertes vientos. Menezes ajusta los últimos detalles para el compromiso ante el combinado estadounidense.

Piero Magallanes – Selección Peruana – Sport Huancayo - Perú – deportes – 23 septiembre
Piero Magallanes reveló detalles de sus primeros días en la Bicolor y contó que comparte habitación con Mora. Ambos son tranquilos y hablan poco, aunque el delantero aseguró que eso cambiará dentro de la cancha (Selección peruana)

El seleccionado de Estados Unidos afrontará el amistoso después de competir como uno de los anfitriones del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino alcanzó los octavos de final, instancia en la que Bélgica lo eliminó tras imponerse por 4-1.

El entrenador argentino seguirá al frente del conjunto norteamericano luego de extender su vínculo hasta 2030. La nueva convocatoria estadounidense incluye a Sergiño Dest, Tyler Adams, Ricardo Pepi y Yunus Musah. La nómina también contempla a 12 futbolistas que recibieron su primera citación a la selección absoluta.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EE. UU. - 1 de julio de 2026. Malik Tillman de Estados Unidos celebra el segundo gol con sus compañeros. REUTERS/Carlos Barria
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EE. UU. - 1 de julio de 2026. Malik Tillman de Estados Unidos celebra el segundo gol con sus compañeros. REUTERS/Carlos Barria

Convocados de Perú para la fecha FIFA

Mano Menezes presentó una lista de 26 convocados para los amistosos que disputará la selección peruana en septiembre y octubre.

Arqueros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Romero (Universitario de Deportes)
  • Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

  • César Inga (Universitario de Deportes)
  • Erick Noriega (Gremio)
  • Fabio Gruber (Mainz 05)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (FC Copenhague)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Burnley)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

  • André Carrillo (Corinthians)
  • Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Pretell (LDU de Quito)
  • Oslimg Mora (Sport Boys)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Wilder Cartagena (Orlando City)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
  • Alex Valera (Universitario de Deportes)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente)
  • Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)
  • Jhonny Vidales (Melgar)
  • Piero Magallanes (Sport Huancayo)
En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor

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