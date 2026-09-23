Nueva avalancha se registró en la laguna Humantay mientras turistas observaban el desprendimiento desde las inmediaciones del atractivo

El 23 de septiembre se registró un movimiento de material en una de las laderas próximas a la laguna. Composición: Infobae

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Un nuevo desprendimiento se registró este 23 de septiembre en las inmediaciones de la laguna Humantay, en Cusco, mientras un grupo de turistas permanecía en el lugar. El movimiento de material fue captado en video desde la zona cercana al atractivo turístico.

Las imágenes muestran a alrededor de diez visitantes atentos al desprendimiento ocurrido en una de las laderas. El material cayó desde una zona elevada y pudo ser observado desde los alrededores de la laguna.

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El episodio ocurrió en un destino ubicado en un entorno de alta montaña, donde las pendientes y las condiciones del terreno forman parte de los factores asociados a posibles desprendimientos. La situación vuelve a colocar la seguridad de los visitantes entre los aspectos que requieren atención durante el recorrido.

La presencia de turistas en las inmediaciones del sector afectado también plantea la necesidad de mantener las medidas preventivas durante las visitas. El respeto de las zonas señalizadas y de las indicaciones de los responsables de la ruta resulta relevante ante la posibilidad de nuevos movimientos del terreno.

El nuevo evento ocurrió mientras aproximadamente una decena de turistas se encontraba en las inmediaciones de la laguna Humantay. Según las imágenes difundidas, el desprendimiento se produjo en una de las laderas que rodean el atractivo.

Los visitantes permanecieron en el lugar mientras observaban la caída del material. El registro permitió captar el momento en que el desprendimiento avanzó desde la parte alta hacia la zona inferior de la ladera.

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El hecho corresponde a un nuevo evento registrado en el entorno de la laguna y genera atención debido a la presencia constante de personas que recorren esta ruta turística.

Entorno de alta montaña presenta pendientes pronunciadas

Una nueva avalancha en el nevado Humantay, Cusco, fue captada en video. A pesar del inminente peligro, los turistas presentes optaron por grabar el desprendimiento con sus celulares en lugar de ponerse a salvo. Latina Noticias

La laguna Humantay se encuentra a las faldas del nevado Humantay y próxima al nevado Salkantay, en la localidad de Soraypampa, distrito de Mollepata, provincia de Anta, al noroeste de la ciudad del Cusco.

El atractivo se ubica a 4.200 metros sobre el nivel del mar y forma parte del entorno de la cordillera de Vilcabamba. Las laderas que rodean el cuerpo de agua presentan pendientes pronunciadas, por lo que los desprendimientos de rocas, tierra u otros materiales constituyen un riesgo asociado a este tipo de terreno.

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La información proporcionada sobre el lugar señala que la laguna tiene origen glaciar y se formó por el deshielo del nevado Humantay y de los glaciares próximos. Su extensión alcanza aproximadamente 58.273 metros cuadrados, con una longitud de 618 metros y un ancho de 164 metros.

Laguna recibe visitantes durante todo el año

Una avalancha de nieve y hielo descendió desde el nevado Humantay mientras turistas visitaban la laguna. Composición: Infobae

La afluencia turística constituye otro factor relevante ante cualquier evento registrado en el sector. Entre 800 y 1.200 turistas llegan diariamente a la laguna Humantay, de acuerdo con la información proporcionada sobre el atractivo.

El volumen de visitantes implica una presencia constante de personas en distintos puntos de la ruta. Por ello, las zonas próximas a laderas con posibles desprendimientos requieren atención durante el desarrollo de las visitas.

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La laguna se caracteriza por sus aguas de tonalidad turquesa y se encuentra rodeada por montañas de la cordillera de Vilcabamba. El cuerpo de agua posee un perímetro de aproximadamente 1.427 metros y una profundidad máxima estimada de 17 metros.

Medidas preventivas ante nuevos desprendimientos

Ante un desprendimiento, los visitantes deben mantenerse fuera de sectores inestables y respetar las zonas señalizadas en la ruta. También corresponde seguir las indicaciones de los responsables del recorrido y evitar acercamientos a las laderas para observar o registrar los eventos.

La información proporcionada señala que las autoridades continúan con el monitoreo del sector. Asimismo, se plantea la necesidad de evaluar las condiciones actuales de la zona, identificar posibles áreas de riesgo y establecer las medidas preventivas correspondientes para quienes recorren este atractivo turístico.

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La vigilancia del entorno adquiere relevancia ante la posibilidad de nuevos desprendimientos asociados a las condiciones del terreno y del clima.