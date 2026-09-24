¿Es de El Greco? Investigación de dos años analiza una pintura conservada en el Museo Convento San Francisco de Lima

La pintura fue sometida a un estudio multidisciplinario que reunió especialistas de distintas áreas. Composición: Infobae

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Una investigación desarrollada durante dos años permitió establecer nuevos elementos sobre una pintura atribuida a Doménikos Theotokópoulos, conocido como El Greco, que forma parte del patrimonio del Museo Convento de San Francisco, en el Cercado de Lima.

La obra, titulada Meditación y estigmatización de San Francisco de Asís, presenta dos momentos vinculados con la figura del santo. En primer término aparece San Francisco durante su meditación, mientras que al fondo se representa la escena de la estigmatización, asociada con la recepción de las heridas de Jesucristo según la tradición cristiana.

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El estudio estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que examinó la pintura desde distintas especialidades. Los análisis incluyeron aspectos artísticos, históricos, químicos y biológicos, además de estudios técnicos destinados a identificar características propias de la ejecución de la obra.

Los resultados de esta investigación serán presentados este jueves en el Museo Convento de San Francisco de Lima, donde la pintura permanece bajo resguardo. Entre los elementos examinados figuran detalles de la técnica pictórica y pequeñas inscripciones detectadas durante el análisis de la superficie.

Los estudios técnicos realizados sobre la pintura

Los rayos X y la luz ultravioleta permitieron examinar zonas y detalles que no son perceptibles a simple vista. Museo Convento San Francisco y Catacumbas de Lima

Según Cayetano Villavicencio, asesor cultural del convento de San Francisco, la investigación tomó en cuenta características relacionadas con la forma de trabajo atribuida a El Greco. El especialista explicó que el artista se caracterizaba por una ejecución directa, sin un boceto previo.

“Eso también se ha determinado. Son estudios de reflectografía que han determinado con rayos ultravioletas que el cuadro, que se mantiene en muy buenas condiciones, da a entender de que esta pintura determina, por ejemplo, también el miniado”, señaló Villavicencio a RPP.

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El análisis técnico permitió observar detalles de dimensiones reducidas dentro de la composición. Para el especialista, la presencia de este tipo de elementos constituye una de las características asociadas con la producción de El Greco.

La investigación también revisó el estado de conservación de la pieza mediante técnicas de reflectografía y observación con luz ultravioleta. Estos procedimientos permitieron examinar sectores de la pintura que no resultan evidentes a simple vista.

Una inscripción vinculada con Doménikos Theotokópoulos

Uno de los elementos señalados por Villavicencio corresponde a una pequeña inscripción ubicada en una Biblia representada dentro de la propia pintura. El especialista explicó que el análisis detallado de la obra permitió identificar el nombre de Doménikos en el borde del libro.

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“En el borde de la Biblia aparece el nombre de Doménikos”, afirmó Villavicencio al explicar uno de los hallazgos registrados durante el estudio.

El experto también destacó que la revisión se realizó con un nivel de detalle que permitió identificar elementos presentes en distintos sectores de la composición. “Si se hace el análisis ángulo por ángulo, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, salen a relucir varios datos”, indicó.

La identificación de esta inscripción forma parte de los elementos utilizados por el equipo para sustentar la autoría atribuida a El Greco. La referencia aparece integrada en la representación pictórica de la Biblia que forma parte de la escena.

La obra y su representación de San Francisco de Asís

Revive los momentos de la solemne presentación de la obra de El Greco en el Museo Convento San Francisco y Catacumbas, un evento que combinó la historia, el arte sacro y la música en vivo. Créditos: Museo Convento San Francisco

Meditación y estigmatización de San Francisco de Asís reúne en una misma composición dos representaciones del fraile. La figura ubicada en primer término corresponde al momento de meditación, mientras que la escena situada al fondo alude a la estigmatización.

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La obra fue presentada en Perú en 2024 y, desde ese momento, quedó bajo estudio de especialistas de distintas áreas. La investigación buscó examinar tanto los recursos utilizados en su elaboración como los elementos históricos y materiales vinculados con la pieza.

El trabajo incluyó la participación de especialistas, curadores e historiadores peruanos, de acuerdo con la información difundida sobre la investigación. Los resultados serán expuestos en el propio Museo Convento de San Francisco, ubicado en el Cercado de Lima.

Durante el proceso, el equipo examinó la pintura desde diferentes perspectivas para reunir elementos relacionados con su procedencia y ejecución. Entre los aspectos mencionados se encuentran la técnica pictórica, los detalles en miniatura y la inscripción localizada en la Biblia representada en la obra.

Villavicencio sostuvo que estos elementos permiten atribuir la pieza a Doménikos Theotokópoulos. “Sí, de todas maneras”, respondió al ser consultado sobre la confirmación de la autoría.

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La investigación peruana incorpora así el análisis de una obra vinculada con uno de los principales exponentes de la pintura española de los siglos XVI y XVII. Los resultados serán expuestos en el convento limeño, donde se encuentra la pieza.