PNP rescata a empresario secuestrado en Los Olivos y a otra víctima: misma red criminal estaría detrás y hay tres detenidos

Tras horas de angustia, la Policía Nacional del Perú logró ubicar y rescatar a un empresario que permanecía secuestrado en una vivienda en Carabayllo. La clave del operativo fue la geolocalización de su teléfono móvil, que condujo a los agentes hasta el escondite de los captores.

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La Policía Nacional (PNP) rescató con vida a dos personas que permanecían secuestradas en distintos puntos de Lima y detuvo al menos a tres presuntos integrantes de una banda criminal que estaría vinculada con ambos casos, según un despacho difundido este jueves por Latina.

Uno de los liberados es un empresario de 43 años dedicado a la comercialización de insumos para pastelería, quien fue interceptado la noche del miércoles en el distrito de Los Olivos, en Lima norte.

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El hombre fue encontrado en el cuarto piso de una vivienda ubicada en Carabayllo, después de que los agentes rastrearan la señal de su teléfono móvil. Había permanecido más de doce horas en cautiverio y, de acuerdo con sus familiares, se encontraba en buen estado de salud al momento de su ubicación.

El comerciante administra una empresa familiar dedicada a la venta y reparto de productos para pastelería, negocio que cuenta con más de diez años de actividad y atiende principalmente a clientes de Lima norte. Según su entorno, tendría a su cargo más de la mitad de los ingresos de la compañía.

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La unidad de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la investigación para rastrear la ruta del automóvil y dar con el paradero del comerciante. (Exitosa)

Según información difundida por la televisora, desde el teléfono móvil de la víctima se habrían realizado movimientos de dinero por alrededor de 30.000 soles. Tras ingresar al predio, agentes de Criminalística recogieron huellas y otros elementos que podrían contribuir a establecer la identidad de los responsables.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.00 horas del miércoles, cuando el empresario salía de su centro de trabajo en Los Olivos. Cámaras de seguridad captaron el momento en que al menos tres hombres lo interceptaron y lo obligaron a subir a un automóvil negro que circulaba sin placa de rodaje.

El caso llevó a los investigadores a rastrear los movimientos asociados al teléfono y a las operaciones financieras efectuadas después de la retención. La intervención posterior permitió llegar hasta el inmueble de Carabayllo, donde finalmente fue localizado.

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En un segundo operativo, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) llegaron hasta una vivienda de tres pisos situada en Punta Negra, en Lima sur, y rescataron a un joven de 29 años que también habría permanecido retenido desde la noche del miércoles.

Uno de los liberados es un empresario de 43 años, dedicado a la comercialización de insumos para pastelería, quien fue secuestrado en Los Olivos

La intervención se produjo después de la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien alertó a las autoridades sobre su desaparición. Los agentes ingresaron al inmueble y encontraron al hombre con vida.

Las primeras diligencias apuntan a que ambos casos estarían relacionados y que una misma organización criminal habría participado en las dos retenciones, por las que la Policía detuvo al menos a tres personas.

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La institución tenía previsto brindar mayores detalles sobre ambos operativos durante una conferencia de prensa en Punta Negra, en la que se esperaba precisar las circunstancias de las intervenciones, la identidad de los detenidos y los elementos que sustentan la posible conexión entre los dos casos.

Las investigaciones también deberán determinar el móvil de los plagios, el papel que habría cumplido cada integrante del grupo y si los movimientos de dinero detectados durante las horas de cautiverio forman parte de las exigencias realizadas por los captores.