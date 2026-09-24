Reniec abre más de 100 sedes este fin de semana y extiende horarios de lunes a viernes por las ERM 2026

Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá más de 100 centros de atención este sábado 26 y domingo 27 de setiembre para facilitar trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La medida incluye oficinas en Lima y regiones, con horarios diferenciados durante el fin de semana.

El organismo pidió a los ciudadanos revisar el estado de su documento y mantenerlo en condiciones para votar. Quienes hayan sufrido el hurto o la pérdida de su identificación podrán solicitar el duplicado de DNI en las sedes habilitadas. También estarán disponibles la renovación del documento y la emisión por primera vez, según la información difundida por la entidad.

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Oficinas de Lima atenderán hasta las 19:45 horas

Desde el miércoles 23 de setiembre y hasta el 2 de octubre, seis centros de atención de Lima extenderán su jornada hasta las 19:45 horas. La ampliación alcanza a las sedes de Independencia, San Juan de Miraflores, San Borja, Miraflores, Santa Anita y Cercado de Lima. Allí se atenderán solicitudes y recojos del DNI.

En las regiones, siete oficinas mantienen un horario ampliado hasta este viernes 25 de setiembre. Se trata de Iquitos, en Loreto; Huamanga, en Ayacucho; Pucallpa, en Ucayali; Ica y Chincha, en Ica; además de Puno y San Román, en Puno. El servicio especial busca que los electores resuelvan pendientes documentarios antes de acudir a las urnas.

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El sábado, parte de la red de oficinas atenderá de 08:15 a 12:45 horas, mientras otras prolongarán la jornada hasta las 13:45 horas. Los locales previstos se ubican en Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas.

El domingo, 39 sedes de Reniec abrirán en Piura, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Lima, Puno e Ica. Los ciudadanos podrán confirmar la dirección y el horario asignado a cada oficina en los canales oficiales de la institución, antes de trasladarse para presentar su solicitud o retirar el documento.

Foto: Reniec

Duplicado, renovación y actas también pueden gestionarse por internet

La entidad recordó que su plataforma digital permite solicitar el duplicado de DNI, la renovación del documento y copias certificadas de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

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Esta alternativa no reemplaza el recojo presencial cuando corresponde, pero permite iniciar gestiones sin acudir de inmediato a una oficina. Los usuarios deben verificar los requisitos aplicables a cada servicio antes de efectuar el pago.

Para pagar una gestión virtual o presencial, Reniec habilita Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe. Quienes utilicen Yape deben generar primero un ticket, elegir el código del procedimiento e ingresar ese número en la aplicación, dentro de la opción “Yapear servicios” y luego “Reniec”. El pago constituye un paso previo para completar la solicitud correspondiente.

Antes de ir a un centro de atención, las personas que esperan su documento pueden revisar en línea el avance del procedimiento. Cuando el sistema muestre el estado de trámite al 100%, deberán acudir a la sede seleccionada durante la solicitud. Reniec recomendó consultar sus canales oficiales para conocer los horarios especiales y confirmar las oficinas disponibles antes de las ERM 2026.

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