Perú

Reniec abre más de 100 sedes este fin de semana y extiende horarios de lunes a viernes por las ERM 2026

La entidad atenderá el sábado 26 y domingo 27 de setiembre para duplicados, renovaciones, emisión y recojo del DNI antes de las elecciones

Dos personas en una oficina intercambian un Documento Nacional de Identidad; hay un monitor, un teléfono móvil, un escáner y una impresora
Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)
Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá más de 100 centros de atención este sábado 26 y domingo 27 de setiembre para facilitar trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La medida incluye oficinas en Lima y regiones, con horarios diferenciados durante el fin de semana.

El organismo pidió a los ciudadanos revisar el estado de su documento y mantenerlo en condiciones para votar. Quienes hayan sufrido el hurto o la pérdida de su identificación podrán solicitar el duplicado de DNI en las sedes habilitadas. También estarán disponibles la renovación del documento y la emisión por primera vez, según la información difundida por la entidad.

PUBLICIDAD

Oficinas de Lima atenderán hasta las 19:45 horas

Desde el miércoles 23 de setiembre y hasta el 2 de octubre, seis centros de atención de Lima extenderán su jornada hasta las 19:45 horas. La ampliación alcanza a las sedes de Independencia, San Juan de Miraflores, San Borja, Miraflores, Santa Anita y Cercado de Lima. Allí se atenderán solicitudes y recojos del DNI.

En las regiones, siete oficinas mantienen un horario ampliado hasta este viernes 25 de setiembre. Se trata de Iquitos, en Loreto; Huamanga, en Ayacucho; Pucallpa, en Ucayali; Ica y Chincha, en Ica; además de Puno y San Román, en Puno. El servicio especial busca que los electores resuelvan pendientes documentarios antes de acudir a las urnas.

PUBLICIDAD

El sábado, parte de la red de oficinas atenderá de 08:15 a 12:45 horas, mientras otras prolongarán la jornada hasta las 13:45 horas. Los locales previstos se ubican en Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas.

El domingo, 39 sedes de Reniec abrirán en Piura, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Lima, Puno e Ica. Los ciudadanos podrán confirmar la dirección y el horario asignado a cada oficina en los canales oficiales de la institución, antes de trasladarse para presentar su solicitud o retirar el documento.

RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto.
Foto: Reniec

Duplicado, renovación y actas también pueden gestionarse por internet

La entidad recordó que su plataforma digital permite solicitar el duplicado de DNI, la renovación del documento y copias certificadas de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Esta alternativa no reemplaza el recojo presencial cuando corresponde, pero permite iniciar gestiones sin acudir de inmediato a una oficina. Los usuarios deben verificar los requisitos aplicables a cada servicio antes de efectuar el pago.

Para pagar una gestión virtual o presencial, Reniec habilita Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe. Quienes utilicen Yape deben generar primero un ticket, elegir el código del procedimiento e ingresar ese número en la aplicación, dentro de la opción “Yapear servicios” y luego “Reniec”. El pago constituye un paso previo para completar la solicitud correspondiente.

Antes de ir a un centro de atención, las personas que esperan su documento pueden revisar en línea el avance del procedimiento. Cuando el sistema muestre el estado de trámite al 100%, deberán acudir a la sede seleccionada durante la solicitud. Reniec recomendó consultar sus canales oficiales para conocer los horarios especiales y confirmar las oficinas disponibles antes de las ERM 2026.

Temas Relacionados

DNIReniecERM 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a nueve ecuatorianos en Trujillo: PNP incauta Mini Uzi, dinamita, marihuana y cuadernos con presuntos cupos

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que el operativo contó con participación del FBI y lo presentó como una acción contra el crimen organizado en Trujillo

Detienen a nueve ecuatorianos en Trujillo: PNP incauta Mini Uzi, dinamita, marihuana y cuadernos con presuntos cupos

La región del Perú que tiene la población más joven del territorio nacional

Los Censos Nacionales 2025 ubicaron al departamento con el menor índice de envejecimiento del país, con 27 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años

La región del Perú que tiene la población más joven del territorio nacional

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ en el torneo clasificatorio

El equipo que dirige Martín Escudero integrará el Grupo A y buscará quedarse con uno de los tres boletos que otorga el certamen que se disputará en Maracaibo, Venezuela

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ en el torneo clasificatorio

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

El seleccionador citó a 26 futbolistas para los partidos programados entre septiembre y octubre. La lista incluye el retorno de Gianluca Lapadula y el llamado de Oslimg Mora

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día está cargado de compromisos, tanto amistosos como la disputa de la UEFA Nations League, Nations League de Concaf y otros torneos en Sudamérica

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga, molesto con Keiko Fujimori por Samuel Daza: “Ha mandado para alcalde de Lima a un piraña”

Rafael López Aliaga, molesto con Keiko Fujimori por Samuel Daza: “Ha mandado para alcalde de Lima a un piraña”

Vladimir Cerrón reaparece y apunta contra Keiko Fujimori: “Solamente los ingenuos pueden pensar que habrá un cambio”

JEE pide a Reniec el acta de defunción de la ‘China Polo’ para dejar sin efecto su candidatura

Tribunal ratifica laudo contra la MML y procederá a fijar los millones que Rutas de Lima recibirá

Luis Galarreta advierte a Diputados por eventuales censuras y dice que Bukele demoró 6 meses en obtener resultados

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Jimin de BTS celebrará su cumpleaños en Perú con un show de drones: cuándo y a qué hora será el espectáculo de lujo

Robbie Williams realiza publicación en sus redes, pero guarda silencio sobre la cancelación de su concierto y fans le imploran una respuesta

Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel canceló su segundo concierto en Arena 1 Park

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

DEPORTES

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Kevin Martínez y Valeria Garcés consiguen las preseas doradas en paleta frontón para el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Jairo Vélez destaca los próximos amistosos de Perú: “Nos van a ayudar mucho para lo que viene después, hay que sacarle el máximo provecho”