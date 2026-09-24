Perú

Menor de 13 años teme volver al colegio tras recibir amenazas de compañero con antecedentes de agresión a otros alumnos

El presunto agresor le habría exigido al menor al menos S/1.000 para no hacerle daño. Ante las amenazas, su familia acudió a la Policía y presentó una denuncia por el caso

Reporte sobre denuncias de amenazas de muerte y presunta extorsión contra un estudiante en el colegio Fe y Alegría 25, en San Juan de Lurigancho. La madre del menor informó que su hijo recibió exigencias de dinero por mensajes de WhatsApp tras participar en una actividad escolar. La Policía Nacional investiga el caso tras presentarse otras denuncias por agresiones físicas a estudiantes del mismo centro educativo. Fuente: Latina Noticias
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Un niño de 13 años dejó de asistir a clases luego de recibir amenazas de muerte de parte de un compañero tras perder un juego durante las actividades por el aniversario del colegio Fe y Alegría 25, en San Juan de Lurigancho.

Según contó su madre a Latina Noticias, el adolescente le escribió en un grupo de WhatsApp y le exigió S/1.000 para no hacerle daño. La familia acudió a una comisaría y el caso quedó bajo investigación como una presunta extorsión entre escolares.

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La preocupación aumentó cuando la madre conoció que otro estudiante también habría sido agredido y amenazado por el mismo adolescente. La segunda denunciante aseguró que su hijo recibió un golpe en la boca que le provocó lesiones en los labios y los dientes. Ambas familias señalaron que existirían otras quejas contra el menor señalado como presunto agresor.

La denuncia ocurre en un contexto de preocupación por la violencia escolar en el Perú. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.805 reportes en la plataforma SíseVe, según cifras difundidas en septiembre. De ese total, 8.156 correspondieron a agresiones entre estudiantes, equivalente al 64,7 %.
Teléfono sobre un piso de granito con notificaciones en pantalla, una gota roja al lado y una mochila con hojas de papel al fondo.
Un teléfono inteligente con notificaciones de mensajes urgentes yace en el suelo de granito junto a una mancha de sangre y restos de útiles escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niño de 13 años dejó de ir a clases tras recibir amenazas de muerte por perder un juego

El conflicto comenzó, según la madre del menor, después de que su hijo participara en los juegos por el aniversario del colegio y perdiera una competencia. Esa misma noche, el adolescente habría comenzado a escribirle en un grupo de WhatsApp en el que participaban otros compañeros.

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“Ya, claro que te perdono, pero tienes que darme mil soles por cabeza para no hacerte nada. Si no, vaya comprándote tu cajón o si tienes miedo, pon tu denuncia”, contó la mujer al recordar parte de los mensajes que recibió su hijo. El menor intentó disculparse y le explicó a su compañero que no había practicado para el juego y que se ponía nervioso.

La madre acudió a la comisaría y presentó una denuncia. Según relató, la Policía recibió el caso como una presunta extorsión entre escolares y permanece bajo investigación. La mujer también expresó preocupación por información que, según dijo, habría conocido sobre personas que estarían solicitando fotografías de ella y de su esposo y averiguando dónde viven.

colegio Fe y Alegría 25 de San Juan de Lurigancho
colegio Fe y Alegría 25 de San Juan de Lurigancho (Foto: Fe y Alegría)

El temor provocó que el menor dejara de acudir al colegio. “(Mi hijo) no va a clases porque trae una crisis nerviosa. Él tiene temor de ir al colegio”, afirmó la apoderada. Según su testimonio, el presunto agresor fue enviado a clases virtuales, mientras que su hijo quedó sin asistir presencialmente. La mujer también señaló que otros estudiantes tendrían miedo de hablar sobre lo ocurrido.

Otro alumno también habría sido golpeado y amenazado por el mismo adolescente

La segunda denuncia corresponde a otro estudiante del mismo colegio. Su madre contó al medio que su hijo habría intervenido para defender a otro menor que estaba siendo agredido. Luego, según su relato, el adolescente señalado como presunto agresor golpeó al niño en la boca.

“Le metió un puñete en la boca hasta reventarle los labios y moverle los dientes”, relató la mujer. Añadió que el adolescente también habría amenazado a su hijo: “Te voy a matar”. Después del incidente, el menor avisó a su profesora y a la tutora, quien llamó a la madre.

Primer plano de dos jóvenes con mochilas. Uno con sudadera negra y mochila gris, el otro con camiseta blanca y mochila roja, se sujetan de la ropa.
Dos estudiantes con mochilas se confrontan en un pasillo escolar, donde uno sujeta la capucha del otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer presentó una denuncia y pidió que su hijo permaneciera dentro del colegio hasta que ella pudiera recogerlo. Según afirmó, el adolescente continuó asistiendo al plantel durante los días posteriores a esa primera denuncia. “El mismo joven es que agredió a mi hijo, el mismo”, sostuvo al ser consultada sobre la relación entre ambos casos.

La madre también afirmó que la UGEL intervino inicialmente mediante la firma de un acta y que la subdirectora presentó el caso. Según su versión, posteriormente conoció que existirían otras quejas relacionadas con el mismo estudiante.

Madre exige garantías para que su hijo pueda regresar al colegio

La familia del menor de 13 años sostiene que la situación todavía genera temor y que el niño no se siente seguro para volver al aula. La madre explicó que descubrió parte de las conversaciones cuando su hijo entró en pánico y encontró el chat abierto en su celular.

Imagen estilo serigrafía de un pasillo escolar con grietas, donde un adolescente se sienta solo en el suelo, mientras otros estudiantes caminan en el fondo.
Un adolescente afligido se sienta solo en el suelo de un pasillo escolar, con otros estudiantes pasando por alto su dolor, en una imagen que evoca el impacto del acoso escolar y la soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Él me dijo: ‘Mamá, es broma’. Pero esto no es broma”, declaró a Latina Noticias. Según su testimonio, al acudir al colegio, la directora le habría indicado que existían quejas o antecedentes relacionados con el adolescente señalado.

La madre también cuestionó que la principal respuesta recibida para su hijo fuera la atención psicológica. “La directora solamente me ha dicho que le lleve al psicólogo a mi niño”, afirmó. Agregó que el colegio cubrió dos atenciones y que ella tendría que asumir las siguientes. Por ello, pidió apoyo psicológico para el menor y su familia.

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