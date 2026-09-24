Perú

Liceo Naval: abogado de la víctima solicitará detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus

La defensa de la víctima indicó que el profesor y el entrenador podrían enfrentar cargos por violación sexual bajo la figura de comisión por omisión

Un esquema del interior de un autobús visto desde arriba con etiquetas que indican la ubicación del chofer, entrenador, profesor, víctima y alumnos
Una infografía del programa Panorama ilustra la ubicación de los estudiantes, el profesor, el entrenador y el chofer dentro del bus escolar donde ocurrió una agresión sexual en Lima. (Captura video: Panorama)
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La defensa legal del escolar de 16 años que denunció una agresión sexual dentro de un bus escolar solicitará 48 horas de detención preliminar contra los tres adultos que viajaban en esa unidad. Así lo anunció el abogado Jorge Petrozzi, quien representa a la víctima en el caso que involucra al Liceo Naval Almirante Guise.

El requerimiento apunta contra el profesor, el entrenador y el conductor del vehículo que trasladaba a un grupo de estudiantes desde Surco hasta San Borja tras un campeonato de futsal, disputado el pasado 15 de setiembre. La denuncia fue remitida a la Fiscalía Penal de San Borja el martes 22 de setiembre y, un día después, ya contaba con expediente y fiscal asignado, según informó la agencia Andina.

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Entrada de un edificio gris con el letrero Liceo Naval Almirante Guise, escalones de concreto, barandas negras y palmeras al frente.
La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedido sujeto a Fiscalía y Poder Judicial

Petrozzi explicó que la solicitud de detención preliminar deberá presentarse ante el Ministerio Público, cuyo representante evaluará los elementos del caso y, de considerarlo pertinente, requerirá la medida al Poder Judicial. Será un juez competente quien determine si la detención procede y por cuánto tiempo, conforme a los presupuestos legales vigentes.

El abogado, en declaraciones a Radio Nacional recogidas por Andina, sostuvo que hubiera sido preferible que los tres adultos fueran detenidos en flagrancia, tal como ocurrió con los menores investigados en el caso. Sin embargo, consideró que la demora en la presentación de la denuncia impidió esa posibilidad. El letrado añadió que la defensa teme que los involucrados no se pongan a disposición de la justicia, aunque aclaró que no existen indicios de que hayan intentado eludir el proceso.

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Poder Judicial
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Investigación por comisión por omisión y acciones civiles

Según Petrozzi, el profesor y el entrenador podrían ser investigados preliminarmente por el delito de violación sexual bajo la modalidad de comisión por omisión, dado su presunto deber jurídico de impedir la agresión mientras ejercían la supervisión del grupo de estudiantes. La defensa también evalúa iniciar acciones civiles por indemnización contra el colegio y otras instancias involucradas, sin descartar que se investigue una eventual omisión de denuncia por parte de las autoridades del plantel.

El caso se originó cuando el escolar denunció haber sido víctima de una agresión sexual durante el trayecto en bus que trasladaba a los estudiantes tras el campeonato de futsal. La investigación contra los menores involucrados está a cargo de la Fiscalía y el Poder Judicial de Familia, mientras que el proceso contra los tres adultos seguirá la vía penal ordinaria.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Seis adolescentes bajo internamiento preventivo

En el marco de las diligencias, seis adolescentes permanecen bajo internamiento preventivo, mientras que otros cuatro fueron incorporados como testigos, de acuerdo con lo señalado por Petrozzi. El abogado estimó que el proceso contra los menores podría concluir entre fines de octubre e inicios de noviembre, aunque precisó que el plazo dependerá del desarrollo de las diligencias fiscales y judiciales.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, se dictaron medidas de protección a favor del escolar afectado y se realizan coordinaciones para garantizar su reinserción escolar en un entorno seguro.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal
Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

Marina de Guerra y Minedu asumen medidas institucionales

La Marina de Guerra del Perú separó de sus funciones a la entonces directora del plantel, al profesor y al entrenador señalados, mientras continúan las investigaciones internas y judiciales. El Gobierno peruano declaró, además, la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, bajo la conducción del Ministerio de Educación (Minedu) hasta el 31 de diciembre de 2027.

Días después de esa disposición, el Minedu encargó las funciones de director de la institución a Luis Antonio Aleman Nakamine, quien dispuso como primera medida una serie de acciones de ejecución inmediata orientadas a proteger la integridad de los estudiantes y garantizar el nivel académico del colegio.

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