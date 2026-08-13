Incendio forestal afecta totorales del lago Titicaca en Puno y dificulta labores de control por el difícil acceso a la zona

Un incendio de proporciones está consumiendo extensas áreas de totorales en las orillas del Lago Titicaca, en la región Puno. La densa columna de humo es visible desde las ciudades de Puno y Juliaca, mientras las autoridades y pobladores enfrentan dificultades para acceder a la zona y controlar el fuego. Canal N

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Un incendio forestal afecta extensas áreas de totorales ubicadas en las orillas del lago Titicaca, en una zona situada entre los distritos de Huata y Paucarcolla, en la región Puno. El fuego genera una columna de humo visible desde distintos puntos cercanos y alcanza sectores de la vegetación propia del entorno lacustre.

El siniestro ocurre en una época en la que los totorales presentan condiciones secas, situación que favorece la propagación de las llamas. A ello se suma la presencia de fuertes vientos en la zona, factor señalado por el reporte periodístico como uno de los elementos que permite el avance del incendio hacia otros sectores.

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De acuerdo con la información difundida, el fuego comenzó aproximadamente tres horas antes del reporte y afecta una superficie extensa de totorales. La emergencia también compromete espacios donde existe presencia de flora y fauna vinculada al ecosistema del lago Titicaca.

El acceso al área afectada representa una dificultad para las labores de control. La información proporcionada señala que tanto las autoridades como los pobladores enfrentan problemas para llegar hasta los puntos donde se concentra el fuego debido a las características del terreno.

Incendio avanza entre Huata y Paucarcolla

El reporte sobre la emergencia ubica el incendio entre los distritos de Huata y Paucarcolla. El humo alcanza una altura considerable y puede ser observado desde varios kilómetros de distancia, incluso desde las ciudades de Puno y Juliaca.

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El fuego consume extensiones de totorales y afecta la vegetación y fauna del lugar. También señaló que las cenizas son trasladadas hacia otros sectores debido a la fuerza del viento.

La situación genera contaminación ambiental en los alrededores del lago Titicaca. La presencia de humo y cenizas se extiende fuera del punto donde se concentra el fuego, de acuerdo con la información difundida durante el reporte.

El acceso complica las labores de control

El fuego afecta una extensa superficie de totorales en las orillas del lago Titicaca, entre Huata y Paucarcolla. Captura de pantalla

Uno de los principales problemas registrados en la emergencia corresponde a la dificultad para llegar hasta las áreas afectadas. La ubicación de los totorales limita el desplazamiento de las autoridades y de los pobladores que buscan intervenir frente al avance de las llamas.

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La información difundida también señala que la fuerza del viento favorece la expansión del incendio. Las condiciones del terreno y el movimiento del fuego dificultan las labores destinadas a controlar la emergencia en los sectores afectados.

El reporte precisa que las cenizas llegan a otras zonas, con efectos sobre la calidad ambiental del entorno. La afectación alcanza espacios de vegetación que forman parte del paisaje de las orillas del lago Titicaca.

Bomberos reportaron otra emergencia en totorales de Puno

La Compañía de Bomberos Voluntarios Puno N.° 42 informó, por su parte, sobre una emergencia registrada en la zona de totorales ubicada en la Av. Costanera, en paralelo a la Av. Floral, en la ciudad de Puno.

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Según el reporte de los bomberos, sus efectivos acudieron al lugar durante la tarde para realizar labores de control y extinción del fuego. La emergencia correspondió a un incendio registrado dentro de un área de totorales.

El cuerpo de bomberos también informó sobre otras emergencias relacionadas con incendios forestales durante el fin de semana. Entre los casos reportados figuran un incendio en el Cementerio de Yanamayo, otro de vegetación en el distrito de Llallahuani y un tercer siniestro registrado en el distrito de Vilque.

Bomberos alertan sobre incendios forestales

la Compañía de Bomberos Voluntarios Puno N.° 42 reportó también un incendio en totorales de la Av. Costanera, en paralelo a la Av. Floral, en la ciudad de Puno. Compañía de Bomberos

La Compañía de Bomberos Voluntarios Puno N.° 42 reforzó su llamado a prevenir incendios forestales y pidió evitar acciones que puedan originar nuevos focos de fuego.

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Entre las recomendaciones difundidas figura evitar la quema de pastizales, residuos o vegetación sin autorización. También se pidió no arrojar colillas de cigarrillos ni materiales encendidos en zonas donde puedan entrar en contacto con vegetación seca.

La institución recordó que provocar un incendio forestal constituye un delito y señaló que la legislación peruana contempla sanciones penales y multas para quienes originen este tipo de emergencias de manera ilegal.

Los bomberos también indicaron que, ante la detección de un incendio forestal, la emergencia debe ser comunicada de inmediato a las autoridades. En el mensaje difundido por la institución figura el número 115 para emergencias en Puno.

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