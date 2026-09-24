Proponen que todas las convocatorias de trabajo pidan un año de experiencia como base para jóvenes

Te podrían pedir solo un año de experiencia para postular a un trabajo, inclusive tus labores anteriores eran 'ad honorem'. - Crédito Comex Perú

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¿Tienes menos de 30 años, buscas trabajo y piden hasta tres años de experiencia para postular? Eso podría cambiar. Una nueva propuesta de Juntos Por el Perú ha sido presentado ante el Congreso de la República y busca que la experiencia base para ser considerado en convocatorias laborales sean solo de un año.

Esto, para promover oportunidades laborales en los jóvenes y se aplicaría a todo puesto donde los postulantes tengan como máximo 29 años de edad. Esto aplicaría no solo en el sector público sino también en el privado.

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“La presente ley tiene por objeto promover oportunidades laborales a los jóvenes, mediante límites razonables a la exigencia de experiencia laboral, a fin de fomentar la igualdad de oportunidades, la prohibición de diferenciación, el principio de mérito en el empleo y, las políticas de inserción laboral juvenil, puesto que, la experiencia laboral, resulta ser una barrera injustificada cuando opera de requisito automático que excluye a quienes precisamente buscan obtener su primera oportunidad”, señala el texto.

La medida aplicaría tanto al sector público como el privado. - Crédito MTPE

“Un año de experiencia requerida”

El proyecto de Ley de Juntos Por el Perú busca que más jóvenes puedan postular y ser considerados a trabajos donde, a pesar de su corta edad, les piden alrededor de tres años de experiencia en puestos que no son senior.

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“Se establece como base de experiencia laboral, para un cargo en el sector público y privado, la experiencia laboral de un (1) año, para los postulantes técnicos y profesionales que tengan como máximo veintinueve (29) años de edad, en el que se debe considerar de forma obligatoria como base, para todas las especificaciones de convocatorias que se realicen, en una proporción no menor del 7% de la totalidad de su personal”, aprobaría la medida.

Es decir, para el 7% del personal que busquen las empresas, tanto como las entidades del sector público, tendrían que ofrecer convocatorias que pidan como base un año de experiencia. Sin embargo, el texto aclara que esto no quita que un candidato con mayores años de experiencia sea considerado como un aliciente para contratar a un postulante sobre otro.

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Este video documenta una entrevista en el programa 'Primera Hora' de tvpe Noticias. Presenta a una conductora y al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. El ministro aborda los retos y prioridades del sector laboral, destacando el incremento de la remuneración mínima vital y la recuperación del poder adquisitivo. La transmisión incluye una intérprete de lengua de señas. Se muestran imágenes de apoyo con personas trabajando en un entorno de oficina.

Estándar de proporcionalidad

Asimismo, el texto resumen que la propuesta normativa consiste en incorporar un estándar explícito de proporcionalidad en la elaboración de perfiles y ofertas de empleo, ya que toda exigencia de experiencia debería superar cuatro preguntas.

Primero, pertinencia: esto es, si la experiencia solicitada se relaciona directamente con las funciones

Segunda, necesidad: es decir, si los años exigidos son indispensables para desarrollar el trabajo con un nivel razonable de seguridad y calidad

Tercera, menor restricción: que obliga a evaluar si la idoneidad puede comprobarse mediante una prueba técnica, comprobarse mediante una prueba técnica, certificación, portafolio, periodo de inducción o supervisión

Cuarta, equivalencia: destinada a identificar si prácticas, proyectos o experiencia transferible pueden cumplir la misma finalidad, si el requisito falla en esas preguntas, debería reducirse o reformularse.

La medida acaba de ser propuesta en el Congreso. - Crédito Congreso de la República

Así, la propuesta de un año de experiencia se está orientado para puestos de entrada, en el que los puestos no supervisores y de complejidad inicial dirigidos a técnicos, egresados o profesionales jóvenes podrían exigir, de manera general, hasta doce meses de experiencia total y/o hasta seis meses de experiencia específica.

Mientras, los puestos junior con mayor complejidad podrían llegar doce meses de experiencia general y/o especifica, cuyos límites no deberían operar de forma absoluta, una ley o reglamento sectorial, la seguridad, la responsabilidad profesional o la naturaleza de las funciones podrían justificar una exigencia superior, aquí lo importante es que el exceso deje de ser silencioso y pase a requerir motivación.

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