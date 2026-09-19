Dengue supera los 55 mil casos y deja cerca de 60 fallecidos en Perú: Piura, San Martín y Lima registran mayor número de contagios

Un mosquito Aedes aegypti, con el abdomen visiblemente lleno de sangre, se posa y pica la piel de una persona, ilustrando el riesgo de transmisión de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dengue continúa afectando a distintas regiones del país. En lo que va del año, el Perú registra más de 55 mil casos de esta enfermedad, según informó Elvis Bernal, biólogo del Ministerio de Salud (Minsa), quien participa en las acciones de prevención frente al avance del virus.

Durante una entrevista con RPP Noticias, el especialista detalló que Piura, San Martín, La Libertad, Lambayeque y Lima figuran entre los departamentos que actualmente presentan mayores niveles de transmisión. Sin embargo, explicó que este panorama puede modificarse de una semana a otra, de acuerdo con el comportamiento de los casos.

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La situación también comprende fallecimientos. Bernal indicó que existe un aproximado de 60 personas fallecidas por dengue en lo que va del año. Asimismo, advirtió que los niños, las gestantes, los adultos mayores y las personas con alguna comorbilidad pueden enfrentar mayores riesgos ante la enfermedad.

(Andina)

Piura, San Martín, La Libertad, Lambayeque y Lima concentran casos de dengue

El registro de más de 55 mil casos de dengue comprende los contagios reportados a nivel nacional durante el año. De acuerdo con la información brindada por el especialista del Minsa, algunas regiones concentran actualmente una mayor transmisión y requieren especial atención dentro de las acciones de vigilancia y prevención.

Entre los departamentos mencionados se encuentran Piura y San Martín, además de La Libertad y Lambayeque. Lima también integra este grupo, por lo que la presencia de casos no se limita a una sola zona geográfica del país.

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Bernal precisó que esta distribución puede cambiar conforme avance la vigilancia epidemiológica. “Va variando a veces semana a semana”, explicó el biólogo, al señalar que las regiones con mayor transmisión pueden modificarse con el paso de las semanas.

Los pacientes que padecen dengue yacen en camas ubicadas en tiendas de campaña provisionales en el Ministerio de Salud en Piura, Perú, el sábado 3 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

El especialista también informó sobre los fallecimientos asociados al dengue. Según detalló, existe un aproximado de 60 casos de personas que murieron por esta enfermedad, una cifra que refuerza la necesidad de mantener las medidas de prevención, especialmente entre la población considerada vulnerable.

Minsa advierte que los floreros pueden convertirse en criaderos

Las brigadas del Minsa realizan campañas para reducir los espacios donde puede reproducirse el mosquito transmisor del dengue. Una de estas actividades se desarrolló en el mercado de flores de Piedra Liza, en el distrito del Rímac, en el marco del Día de las Flores Amarillas.

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En este contexto, Bernal llamó la atención sobre un elemento que suele estar presente en los hogares: los floreros con agua. El biólogo explicó que estos recipientes pueden convertirse en criaderos del zancudo, por lo que recomendó optar por arena húmeda para conservar las flores.

La prevención también debe extenderse a otros recipientes que se utilizan dentro de las viviendas. Cilindros, baldes y bateas deben permanecer tapados para impedir que los mosquitos tengan acceso al agua y puedan depositar allí sus huevos.

La limpieza también cumple un papel importante. Bernal explicó que los huevos pueden quedar adheridos a las paredes de los recipientes, por lo que es necesario escobillarlos para retirarlos. De esta manera, se evita que permanezcan en la superficie incluso después de vaciar el agua.

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Lluvias pueden generar nuevos criaderos fuera de las viviendas

La prevención adquiere especial importancia ante el posible incremento de las lluvias asociado al Fenómeno El Niño. Según explicó el especialista, las precipitaciones pueden generar acumulaciones de agua en objetos que permanecen en los exteriores de las viviendas.

Entre ellos se encuentran llantas, latas y botellas, además de otros artículos en desuso que pueden quedar expuestos a la lluvia. Si acumulan agua, estos objetos pueden convertirse en nuevos espacios para la reproducción del zancudo.

Por esta razón, Bernal recomendó eliminar o desechar los recipientes y objetos que ya no tengan utilidad. También pidió evitar que permanezcan en patios, techos, jardines u otros espacios donde puedan acumular agua después de las precipitaciones.

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Un mosquito Aedes aegypti se alimenta sobre la piel humana, insecto que transmite enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. (Magnific)

“Todo esos recipientes hay que eliminarlos, hay que botarlos, destruirlos”, sostuvo el biólogo. Mantener los ambientes libres de objetos con agua acumulada permite reducir los posibles criaderos y constituye una de las principales medidas para prevenir la propagación del dengue.