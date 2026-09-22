Lima y Callao viven una tarde histórica de calor: registran 26,9 °C, la temperatura más alta para septiembre desde que hay registros

Una mujer se limpia el sudor ante el incremento de temperaturas en Lima, donde el Senamhi prevé máximas de hasta 30 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio del escenario climático asociado al Fenómeno El Niño, Lima-Callao registró una temperatura inusual para septiembre. La capital alcanzó 26,9 °C de temperatura máxima este martes 22, una cifra que constituye una nueva marca histórica para este mes, según informó el meteorólogo Abraham Levy.

“Lima-Callao alcanzó 26.9°C de temperatura máxima esta tarde. Ello constituye una nueva marca histórica para el mes de setiembre”, señaló el conocido como ‘Hombre del Tiempo’ en su cuenta de X. Horas antes, el especialista había reportado un registro de 26,2 °C a la 1:00 p. m., cuando la temperatura se encontraba a solo 0,2 °C del récord histórico de 1997.

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El episodio ocurre mientras las autoridades meteorológicas anticipan más jornadas con temperaturas elevadas en la costa peruana. El Senamhi emitió un aviso de peligro rojo por incremento de la temperatura diurna, mientras que el ENFEN proyecta una primavera con valores superiores a los habituales y posibles nuevos récords.

Un mapa de Perú con un termómetro ilustra las altas temperaturas y el impacto de El Niño Costero reportados por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima alcanza los 26,9 °C y queda cerca del récord de 1997

El registro de 26,9°C en Lima-Callao llamó la atención por la fecha en que ocurrió. Septiembre corresponde todavía al inicio de la primavera, pero las condiciones atmosféricas favorecieron una jornada especialmente cálida en la capital.

El meteorólogo planteó que Lima-Callao podría estar atravesando la tarde más cálida de cualquier mes de septiembre desde que existen datos. La expresión corresponde a su evaluación del registro observado durante la jornada, mientras la confirmación de un récord corresponde a las mediciones oficiales.

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La temperatura registrada se suma así a un contexto de calor previsto para la costa peruana. Las condiciones anunciadas para los próximos días mantienen la atención sobre el comportamiento térmico de Lima y otras ciudades del litoral.

Senamhi advierte más calor y radiación durante los próximos días

El Senamhi informó que entre el miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país. El Aviso N.° 375 fue emitido con nivel de peligro rojo ante la magnitud de los fenómenos previstos.

Para la costa central, donde se encuentra Lima, se esperan temperaturas máximas de entre 23 °C y 29 °C el miércoles 23. El pronóstico para el martes 22 contempla valores de 24 °C a 30 °C, mientras que para el viernes 25 se prevén máximas de 23 °C a 29 °C.

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El organismo también anticipó escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá un incremento de los niveles de radiación ultravioleta. Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

El aviso comprende a Lima, Callao y otros departamentos del país. Ante el nivel rojo, el Senamhi recomienda extremar las precauciones, mantenerse informado sobre la evolución de la situación meteorológica y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Niño Costero mantiene un escenario de temperaturas superiores a lo normal

El comportamiento de las temperaturas coincide con las proyecciones del ENFEN para los próximos meses. El organismo mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y estima que las condiciones asociadas al fenómeno podrían persistir hasta mediados del otoño de 2027.

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Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026, emitido el 14 de septiembre, existe una alta probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo, el escenario se ubica entre una magnitud fuerte y extraordinaria.

En Lima y otros sectores del litoral, el subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, señaló que las temperaturas podrían ubicarse entre 3 °C y 5 °C por encima de los valores habituales durante los próximos meses. El ENFEN también contempla nuevos récords de temperatura del aire entre septiembre y noviembre.

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El escenario climático se extiende más allá del calor. El organismo prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte desde noviembre y cambios en los caudales de los ríos y las condiciones marinas. El próximo Comunicado Oficial del ENFEN está previsto para el 28 de septiembre de 2026.