Perú

Indecopi se pronuncia sobre cancelación de concierto de Robbie Williams: esto dijo sobre la devolución de entradas

La entidad supervisará las acciones de ONE ENTERTAINMENT S.A.C. y recordó que la empresa debe informar de manera clara y oportuna las alternativas disponibles para los asistentes afectados por la suspensión

La Dirección de Fiscalización supervisa las medidas de la empresa organizadora para proteger los derechos de los consumidores.
La Dirección de Fiscalización supervisa las medidas de la empresa organizadora para proteger los derechos de los consumidores. Foto: EFE
Guardar

El Indecopi informó que viene supervisando las acciones que adopte la empresa organizadora del concierto de Robbie Williams, luego de que la segunda presentación del cantante británico, prevista para este jueves 24 de septiembre en Arena 1, fuera suspendida.

La entidad señaló que ONE ENTERTAINMENT S.A.C., responsable del espectáculo, debe comunicar a los asistentes información clara y oportuna sobre las alternativas disponibles tras la cancelación. Entre ellas se contempla una eventual reprogramación del show o, si corresponde, la devolución del dinero pagado por las entradas.

PUBLICIDAD

Indecopi supervisa las medidas tras la suspensión

A través de la Dirección de Fiscalización, el organismo indicó que se encuentra monitoreando las medidas que tome la empresa organizadora para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores afectados por la suspensión del espectáculo.

El pronunciamiento se produce después de que la Municipalidad de San Miguel anunciara la cancelación de la segunda fecha del artista y dispusiera la clausura inmediata de Arena 1. El recinto se encuentra ubicado en la Costa Verde y había sido elegido para albergar las dos presentaciones de Robbie Williams en Lima.

El comunicado del Indecopi.
El comunicado del Indecopi. Foto: Indecopi

¿Qué dijo Indecopi sobre la devolución de entradas?

El Indecopi recordó que el organizador tiene la obligación de proporcionar información clara, completa y oportuna acerca de la suspensión y de las alternativas que correspondan para los compradores. Esto incluye informar si el espectáculo podrá realizarse en una nueva fecha.

PUBLICIDAD

En caso de que los consumidores opten por recuperar el dinero pagado, la empresa deberá comunicar cuál será el procedimiento de devolución habilitado y cumplir con los plazos que correspondan. La entidad no precisó un mecanismo específico ni un calendario para los reembolsos, debido a que esa información debe ser establecida y comunicada por el organizador.

Cancelación ocurrió tras observaciones en el recinto

La Municipalidad de San Miguel informó que el concierto programado para este jueves 24 de septiembre no se realizaría y anunció la “clausura inmediata” de Arena 1. La decisión fue comunicada horas antes del inicio previsto del espectáculo.

De acuerdo con el municipio, las observaciones detectadas después de la primera presentación estuvieron vinculadas con las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de determinados accesos peatonales al finalizar el evento.

El segundo concierto del cantante británico Robbie Williams en Lima fue cancelado debido a la clausura del local Arena 1. Indecopi emitió un comunicado para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores afectados. | Canal N
El pronunciamiento municipal señaló: “Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”.

Seguidores esperaban información sobre sus boletos

Tras conocerse la suspensión, algunos seguidores de Robbie Williams acudieron a los exteriores de Arena 1 a la espera de información sobre el destino de sus entradas. La incertidumbre se concentró principalmente en si la presentación sería trasladada a otra fecha o si se habilitaría un proceso para recuperar el dinero.

Uno de los asistentes consultados por Exitosa Radio afirmó que había comprado entradas con early pass y cuestionó la falta de información sobre un eventual reembolso. “Los que producen el evento no dicen si van a devolver las entradas”, declaró a la emisora.

Indecopi mantiene canales para consultas y reclamos

Mientras se define la situación de los compradores, el Indecopi indicó que continuará monitoreando las acciones de la empresa organizadora. La entidad señaló que su intervención busca verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los consumidores.

Indecopi señaló que el organizador debe brindar información clara y oportuna sobre la suspensión y una posible reprogramación
Indecopi señaló que el organizador debe brindar información clara y oportuna sobre la suspensión y una posible reprogramación. Foto: Andina

Para realizar consultas o presentar reclamos, la institución puso a disposición de la ciudadanía la Línea telefónica 01 224 7777 y la plataforma Reclama Virtual del Indecopi. La información sobre una eventual reprogramación y el mecanismo de devolución deberá ser comunicada por la organización del evento.

Temas Relacionados

IndecopiRobbie WilliamsArena 1San Miguelperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joven universitaria fue asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a un robo cuando se dirigía a casa después de salir de clases

El caso quedó a cargo del Depincri Canto Rey, mientras la familia de la estudiante pide justicia y que se identifique y capture al responsable del crimen

Joven universitaria fue asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a un robo cuando se dirigía a casa después de salir de clases

¡Vota por el Perú! Experiencia de gestión del agua en Tumbes y Piura es finalista de premio internacional en Países Bajos

El video “Reciprocidad: el agua nos enseña a aprender juntos” compite con otras dos producciones por el NWB Award 2026, organizado por las Autoridades de Agua neerlandesas

¡Vota por el Perú! Experiencia de gestión del agua en Tumbes y Piura es finalista de premio internacional en Países Bajos

Robbie Williams y el inesperado gallinazo que se instaló en la terraza de su hotel limeño

El cantante británico grabó al ave rapaz sobre los cojines de su habitación horas antes de estrenar su gira Britpop LATAM Tour 2026 ante el público peruano en Arena 1 Park de San Miguel

Robbie Williams y el inesperado gallinazo que se instaló en la terraza de su hotel limeño

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

La exseleccionada hizo una fuerte reflexión sobre el presente del vóley peruano, cuestionó a algunos entrenadores nacionales y pidió dejar trabajar al actual comando técnico encabezado por Antonio Rizola

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

Perú afrontará una primavera y verano más calurosos: Piura y Tumbes podrían acercarse a los 40°C durante los próximos meses, según Senamhi

El Enfen prevé temperaturas superiores a lo habitual entre septiembre y noviembre, mientras que el verano podría mantener máximas elevadas y noches más cálidas. Piura y Tumbes figuran entre las zonas con mayores registros

Perú afrontará una primavera y verano más calurosos: Piura y Tumbes podrían acercarse a los 40°C durante los próximos meses, según Senamhi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

Rafael López Aliaga, molesto con Keiko Fujimori por Samuel Daza: “Ha mandado para alcalde de Lima a un piraña”

Vladimir Cerrón reaparece y apunta contra Keiko Fujimori: “Solamente los ingenuos pueden pensar que habrá un cambio”

JEE pide a Reniec el acta de defunción de la ‘China Polo’ para dejar sin efecto su candidatura

Tribunal ratifica laudo contra la MML y procederá a fijar los millones que Rutas de Lima recibirá

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Jimin de BTS celebrará su cumpleaños en Perú con un show de drones: cuándo y a qué hora será el espectáculo de lujo

Robbie Williams realiza publicación en sus redes, pero guarda silencio sobre la cancelación de su concierto y fans le imploran una respuesta

Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel canceló su segundo concierto en Arena 1 Park

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

DEPORTES

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ en el torneo clasificatorio

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada