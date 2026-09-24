Indecopi se pronuncia sobre cancelación de concierto de Robbie Williams: esto dijo sobre la devolución de entradas

La Dirección de Fiscalización supervisa las medidas de la empresa organizadora para proteger los derechos de los consumidores. Foto: EFE

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El Indecopi informó que viene supervisando las acciones que adopte la empresa organizadora del concierto de Robbie Williams, luego de que la segunda presentación del cantante británico, prevista para este jueves 24 de septiembre en Arena 1, fuera suspendida.

La entidad señaló que ONE ENTERTAINMENT S.A.C., responsable del espectáculo, debe comunicar a los asistentes información clara y oportuna sobre las alternativas disponibles tras la cancelación. Entre ellas se contempla una eventual reprogramación del show o, si corresponde, la devolución del dinero pagado por las entradas.

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Indecopi supervisa las medidas tras la suspensión

A través de la Dirección de Fiscalización, el organismo indicó que se encuentra monitoreando las medidas que tome la empresa organizadora para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores afectados por la suspensión del espectáculo.

El pronunciamiento se produce después de que la Municipalidad de San Miguel anunciara la cancelación de la segunda fecha del artista y dispusiera la clausura inmediata de Arena 1. El recinto se encuentra ubicado en la Costa Verde y había sido elegido para albergar las dos presentaciones de Robbie Williams en Lima.

El comunicado del Indecopi. Foto: Indecopi

¿Qué dijo Indecopi sobre la devolución de entradas?

El Indecopi recordó que el organizador tiene la obligación de proporcionar información clara, completa y oportuna acerca de la suspensión y de las alternativas que correspondan para los compradores. Esto incluye informar si el espectáculo podrá realizarse en una nueva fecha.

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En caso de que los consumidores opten por recuperar el dinero pagado, la empresa deberá comunicar cuál será el procedimiento de devolución habilitado y cumplir con los plazos que correspondan. La entidad no precisó un mecanismo específico ni un calendario para los reembolsos, debido a que esa información debe ser establecida y comunicada por el organizador.

Cancelación ocurrió tras observaciones en el recinto

La Municipalidad de San Miguel informó que el concierto programado para este jueves 24 de septiembre no se realizaría y anunció la “clausura inmediata” de Arena 1. La decisión fue comunicada horas antes del inicio previsto del espectáculo.

De acuerdo con el municipio, las observaciones detectadas después de la primera presentación estuvieron vinculadas con las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de determinados accesos peatonales al finalizar el evento.

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El segundo concierto del cantante británico Robbie Williams en Lima fue cancelado debido a la clausura del local Arena 1. Indecopi emitió un comunicado para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores afectados. | Canal N

El pronunciamiento municipal señaló: “Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”.

Seguidores esperaban información sobre sus boletos

Tras conocerse la suspensión, algunos seguidores de Robbie Williams acudieron a los exteriores de Arena 1 a la espera de información sobre el destino de sus entradas. La incertidumbre se concentró principalmente en si la presentación sería trasladada a otra fecha o si se habilitaría un proceso para recuperar el dinero.

Uno de los asistentes consultados por Exitosa Radio afirmó que había comprado entradas con early pass y cuestionó la falta de información sobre un eventual reembolso. “Los que producen el evento no dicen si van a devolver las entradas”, declaró a la emisora.

Indecopi mantiene canales para consultas y reclamos

Mientras se define la situación de los compradores, el Indecopi indicó que continuará monitoreando las acciones de la empresa organizadora. La entidad señaló que su intervención busca verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los consumidores.

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Indecopi señaló que el organizador debe brindar información clara y oportuna sobre la suspensión y una posible reprogramación. Foto: Andina

Para realizar consultas o presentar reclamos, la institución puso a disposición de la ciudadanía la Línea telefónica 01 224 7777 y la plataforma Reclama Virtual del Indecopi. La información sobre una eventual reprogramación y el mecanismo de devolución deberá ser comunicada por la organización del evento.