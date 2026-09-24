Perú vs Chile: día, hora y dónde ver el partido por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Bicolor tendrá una nueva oportunidad ante Chile, rival al que ya venció por 2-0 durante la segunda jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Selección Peruana)

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La selección peruana sub 20 afrontará su último partido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la posibilidad de obtener una medalla. El equipo conducido por Thiago Kosloski enfrentará a Chile en la definición por el tercer lugar del fútbol masculino, luego de las derrotas de ambos conjuntos en las semifinales.

Día, hora y transmisión del partido

Perú y Chile se enfrentarán el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina. El inicio está previsto para las 8:00 a. m. en Perú, horario fijado para la disputa de la medalla de bronce.

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En territorio peruano, Movistar Deportes tendrá la transmisión televisiva del compromiso. La señal ha emitido los partidos de la selección durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Otra alternativa para seguir el encuentro será el canal oficial de Odesur en YouTube, plataforma vinculada a la competencia. Allí se podrá acceder a la emisión digital del certamen.

Perú y Chile definirán la medalla de bronce este viernes 25 de septiembre desde las 8:00 a. m. en el Estadio Marcelo Bielsa. El partido será transmitido por Movistar Deportes y Odesur. (Selección Peruana)

Perú llegará al partido con el antecedente favorable del triunfo por 2-0 ante Chile en la segunda fecha. Chile, en tanto, intentará revertir ese resultado previo y despedirse del torneo con una medalla.

El ganador obtendrá el bronce del fútbol masculino. La selección peruana buscará convertir su última presentación en un lugar en el podio, mientras que la Roja tratará de quedarse con la misma recompensa.

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Perú busca subir al podio tras la semifinal

Perú enfrentará a Chile por la medalla de bronce después de caer 1-0 ante Argentina en semifinales. La Bicolor tendrá una última oportunidad para cerrar los Juegos Suramericanos con una presea. (Selección Peruana)

El seleccionado peruano llegó al partido por el tercer puesto después de perder 1-0 ante Argentina en una de las semifinales. Santiago Espíndola marcó el único gol del encuentro sobre el final y dejó a la Bicolor sin acceso a la definición por la medalla de oro.

La derrota cerró el recorrido de Perú en la pelea por el título, pero mantuvo abierta la opción de terminar el torneo entre los tres primeros. El plantel tendrá así una última oportunidad para conseguir una presea en Santa Fe 2026.

El rival será Chile, un adversario al que Perú ya enfrentó durante la fase inicial de la competencia. El conjunto peruano obtuvo una victoria por 2-0 en la segunda jornada, resultado que antecede al nuevo clásico que definirá el tercer escalón del podio.

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Thiago Kosloski volverá a estar al frente del equipo peruano en un compromiso que reunirá a dos selecciones que conocen el desarrollo del torneo y que quedaron a un partido de disputar la final. .

Para este duelo, la Bicolor contará con Piero Cari, capitán del plantel. El futbolista ha tenido una destacada participación en la campaña peruana dentro de los Juegos Suramericanos y será una de las referencias del equipo en Rosario.

Chile llega tras perder ante Paraguay

La selección chilena llega a la definición por el tercer puesto después de perder ante Paraguay con un gol en el tiempo añadido. Ahora enfrentará nuevamente a Perú, que la derrotó en la fase inicial. (Selección Chilena)

Chile quedó emparejado con Perú luego de caer 1-0 frente a Paraguay en la otra semifinal. Junior Gamarra convirtió el tanto que resolvió el compromiso a los 90+4 minutos y clasificó al seleccionado paraguayo para el partido por la medalla de oro.

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La Roja tendrá, al igual que Perú, una opción final para cerrar su participación con una medalla. El conjunto chileno disputará el encuentro por el bronce con Cristian Rocha como uno de sus principales nombres en ataque.

El partido reunirá nuevamente a dos equipos que ya compartieron la cancha en Santa Fe 2026. Perú consiguió imponerse en aquel antecedente de la fase regular, aunque el nuevo encuentro tendrá como incentivo directo la definición del tercer puesto.

La organización estableció que el duelo por la medalla de bronce se juegue antes de la final del fútbol masculino. El partido por el oro y la plata, entre Argentina y Paraguay se celebrará el mismo viernes por la tarde, de acuerdo con la programación oficial.

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El Estadio Marcelo Bielsa ha recibido los encuentros masculinos de los Juegos Suramericanos y también será sede de los dos partidos que repartirán las medallas. El recinto rosarino concentrará la jornada decisiva de la disciplina.