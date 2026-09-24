Perú

Taehyung de BTS sorprende a una fan peruana al revelar que estudia español antes de llegar a Lima

El integrante de BTS respondió en redes sociales a una seguidora y aseguró que ya conoce algunas canciones en el idioma, desatando emoción entre la comunidad ARMY del país peruano

Los siete integrantes de BTS actúan en un escenario sobre un fondo urbano, con un recuadro de texto superpuesto en la parte inferior
El cantante Taehyung, integrante de la banda BTS, afirma que estudia español ante la expectativa de sus seguidores por los conciertos del grupo en Lima.
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Kim Tae-hyung, integrante de la banda surcoreana BTS conocido artísticamente como Taehyung, respondió a un comentario de una seguidora peruana en el que se le sugería aprender algunas palabras en español antes de su llegada a Lima. La interacción, registrada el 22 de setiembre, se produjo en una publicación donde una usuaria mencionó a la capital peruana en el contexto de los próximos conciertos de la agrupación en el país.

La respuesta del cantante generó una reacción inmediata entre los seguidores del grupo, que replicaron la interacción en distintas cuentas dedicadas al fandom peruano de BTS.

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Taehyung confirma que estudia español antes de su llegada a Lima

La interacción se originó a partir de un comentario publicado por la usuaria identificada como NNanamii, quien se dirigió directamente al cantante surcoreano. “Hola, Tae, para distraerte un poco, podrías intentar aprender algo de español. Así, cuando llegues a Lima, Perú, podrás decir algunas palabras sencillas. No estoy segura de si lo expresé bien, ya que estoy usando un traductor”, escribió la fan, en una publicación que superó los 8900 “me gusta” y acumuló más de 10 000 comentarios.

Taehyung respondió al mensaje de manera directa, confirmando que ya se encuentra en proceso de aprendizaje del idioma. “Estoy estudiando español, incluso conozco algunas canciones”, escribió el cantante, en una respuesta que también superó los 10 000 “me gusta” en la plataforma.

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Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un comentario en español firmado por Kim Taehyung
Taehyung de BTS respondió a una fan peruana y reveló que aprende español previo a su llegada a Lima.

La cuenta ARMY Force Perú, una de las comunidades de fanáticos más activas del grupo en el país, difundió la interacción a través de su cuenta. “Taehyung respondió un comentario donde una ARMY mencionó a Lima, Perú. La fan le sugirió aprender algunas palabras en español para cuando llegue a Lima, a lo que Tae respondió”, detalló la publicación.

La comunidad ARMY especula sobre las canciones que conocería el cantante

Tras la publicación de la respuesta de Taehyung, la cuenta ARMY Force Perú planteó una pregunta a sus seguidores sobre las posibles canciones en español que el cantante podría conocer. “¿Qué canciones en español creen que conoce Tae?”, cuestionó la cuenta en su publicación.

La interrogante generó diversas respuestas entre los usuarios de la red social, quienes propusieron distintos temas populares del género urbano y tropical en español. Algunos comentarios hicieron referencia a canciones específicas, mientras que otros usuarios optaron por bromear con clásicos del repertorio latino ya conocidos internacionalmente.

La expectativa por la llegada de BTS a Lima crece en la previa a sus tres conciertos

La interacción entre Taehyung y la comunidad ARMY peruana se produce en el marco de la expectativa generada por la llegada de BTS al país, donde la agrupación ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang. La venta de entradas a través de la plataforma Ticketmaster llegó a registrar más de 619.000 usuarios conectados de manera simultánea para las tres fechas del grupo surcoreano.

Tienda con paredes moradas, carteles, estantes con productos de BTS, ropa en exhibición y un letrero luminoso con la palabra BTS
Ediciones anteriores del BTS POP-UP en otras ciudades, como Ciudad de México, incluyeron prendas, coleccionables y ambientaciones inspiradas en la estética de la banda.

Como parte de las actividades previas al evento, este 25 de setiembre abrirá sus puertas en Lima el primer BTS Pop-Up realizado en el país, denominado “Arirang in Lima”. La tienda temporal, instalada en Casa Prado, en el distrito de Miraflores, funcionará hasta el 25 de octubre con un horario de atención de 10:00 a 20:00 horas y ofrecerá espacios temáticos inspirados en la estética del álbum, además de la venta de mercancía oficial y productos coleccionables de la banda.

¡Noticia de último minuto para el ARMY! Gracias a una exitosa campaña de votación, Perú se convierte en el primer país de Latinoamérica en tener un show de drones para recibir a BTS. ¡Un logro increíble del fandom peruano! Video: TikTok @josepastord

A la apertura del pop-up se suma la confirmación de un espectáculo de drones en la Costa Verde, organizado por la comunidad de fanáticos como parte del recibimiento a la agrupación. La iniciativa, impulsada a través de la plataforma Fanista, superó la meta de 25.000 votos requeridos y se convertirá en el primer show de este tipo dedicado a BTS en toda Latinoamérica, aunque los organizadores aún no han confirmado la fecha ni el horario exacto en que se realizará.

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