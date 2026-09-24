Perú

Desarticulan red de financiamiento de Sendero Luminoso en operativo simultáneo en Junín y Ayacucho: capturan a tres presuntos integrantes

La operación contó con la participación de la Dircote, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. Los tres detenidos serán trasladados a Lima para continuar con las diligencias del caso

Agentes de la Policía Nacional del Perú, junto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, capturaron a tres presuntos integrantes de Sendero Luminoso en Junín y Ayacucho. Según la información oficial, los investigados formarían parte de una red de financiamiento y abastecimiento logístico en la zona del VRAEM. Las intervenciones se realizaron mediante orden judicial y los detenidos serán trasladados a Lima para continuar con las investigaciones. Fuente: TV Perú Noticias
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Un operativo simultáneo realizado en Junín y Ayacucho permitió la captura de tres presuntos integrantes de Sendero Luminoso, investigados por su posible participación en actividades de financiamiento y abastecimiento logístico para la organización terrorista. Las intervenciones estuvieron a cargo de agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

De acuerdo con la Policía, los detenidos son Jaime S. R., de 31 años; Elvis M. Ñ., de 30; y Fabián L. R., de 40. Dos fueron intervenidos en el distrito de Chilca, en Junín, mientras que el tercero fue ubicado en Huanta, Ayacucho. Las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales de detención preliminar.

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Los tres investigados serán trasladados a Lima para continuar con las diligencias del caso. Según Correo, los intervenidos niegan cualquier vínculo con Sendero Luminoso y serán sometidos a las investigaciones correspondientes para determinar su presunta participación en los hechos atribuidos.

Un agente policial lee un documento frente a dos hombres con el rostro difuminado en una calle junto a un vehículo negro
Agentes policiales notifican a presuntos integrantes de Sendero Luminoso durante un operativo realizado por la Dirección contra el Terrorismo en Perú. (Foto: Diario Correo)

Presuntos integrantes de Sendero Luminoso fueron capturados en Junín y Ayacucho

Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de Junín y Ayacucho. En el primer caso, dos de los investigados fueron ubicados en el distrito de Chilca, en Huancayo. El tercer intervenido fue encontrado en Huanta, cuando se desplazaba por carretera, según la información difundida por Correo.

La operación estuvo a cargo de efectivos especializados en la lucha contra el terrorismo y contó con la participación de las Fuerzas Armadas y representantes del Ministerio Público. La Policía buscaba a tres personas investigadas por los presuntos delitos de financiamiento y afiliación a organizaciones terroristas.

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Agentes de policía con chalecos identificatorios custodian a dos hombres detenidos en una calle junto a camionetas
Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a presuntos integrantes de Sendero Luminoso tras su captura en un operativo antiterrorista en Junín y Ayacucho. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Según la información policial difundida por Correo, los detenidos son Jaime S. R., Elvis M. Ñ. y Fabián L. R., quienes tendrían requisitorias y órdenes judiciales relacionadas con las investigaciones. Las autoridades los vinculan de manera preliminar con actividades de financiamiento y abastecimiento logístico.

Las diligencias forman parte de una investigación en curso. Por ello, la vinculación de los tres intervenidos con la organización y los delitos atribuidos deberán ser determinados durante el proceso correspondiente.

Policía investiga presunto financiamiento y abastecimiento de Sendero Luminoso

La Dircote sostiene que los tres intervenidos estarían relacionados con redes que cumplen funciones de financiamiento y abastecimiento logístico para Sendero Luminoso en el VRAEM. La hipótesis policial apunta a que estas actividades permitirían sostener las operaciones de integrantes de la organización en esa zona.

El general PNP Carlos Torres Aragonéz, jefe del Frente Policial VRAEM, explicó a TV Perú Noticias que la investigación permitió ubicar a los presuntos integrantes antes de ejecutar las capturas. “La ubicación y captura de tres presuntos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso que operan en VRAEM, quienes se encargaban del financiamiento y del abastecimiento logístico a esta organización terrorista”, señaló.

El oficial indicó que los agentes antiterroristas se desplazaron hasta Huancayo y Ayacucho, donde trabajaron junto con personal de las Fuerzas Armadas para ejecutar el plan de operaciones Tacari 2026, según la declaración difundida por TV Perú Noticias.

Torres Aragonéz precisó además que las intervenciones respondieron a un mandato judicial emitido por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, con conocimiento de la Fiscalía de Terrorismo y Delitos Conexos, con sede en Pichari.

A la izquierda, policías intervienen a un hombre en un camino; a la derecha, un mando policial permanece sentado en un escritorio con banderas
Agentes de la Policía Nacional del Perú detienen a presuntos vinculados con Sendero Luminoso durante un operativo simultáneo realizado en las regiones de Junín y Ayacucho. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Los tres detenidos serán trasladados a Lima

Tras las capturas en Junín y Ayacucho, los tres investigados serán trasladados a Lima, donde continuarán las diligencias fiscales y policiales. Las autoridades deberán recopilar elementos que permitan establecer el grado de participación que habría tenido cada uno.

El caso se encuentra en etapa de investigación y los señalamientos contra los intervenidos corresponden a una hipótesis de la Policía y el Ministerio Público. Correo informó que los tres detenidos niegan tener vínculos con Sendero Luminoso.

Las diligencias buscarán determinar si los investigados tuvieron participación en las actividades de financiamiento y abastecimiento logístico que la Dircote les atribuye de manera preliminar. También se deberá establecer si existió una relación directa con integrantes de la organización que operan en el VRAEM.

La investigación continuará bajo la conducción de las autoridades competentes, mientras los detenidos permanecen a disposición de la justicia. Las siguientes diligencias permitirán determinar las responsabilidades que correspondan dentro del proceso.

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