‘Destino’ advierte acciones legales contra Samahara Lobatón luego de su ingreso al reality ‘El Sultanato’

‘Destino’ advierte acciones legales contra Samahara Lobatón luego de su ingreso a reality ‘El Sultanato’

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Danny Pérez, conocido como ‘Destino Positivo’, advirtió que podría emprender acciones legales tras el anuncio del ingreso de Samahara Lobatón a El Sultanato, reality de convivencia que se desarrollará en Miami.

El creador de ‘La Prisión de Destino 2′ sostuvo que la influencer todavía estaría vinculada a él por un contrato de seis meses.

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La reacción de Pérez se produjo luego de que ‘El Sultanato’ confirmara a Samahara Lobatón como una de sus 15 participantes. La hija de Melissa Klug volverá a los realities de convivencia después de sus experiencias en La Prisión de Destino 2 y La Granja VIP Perú, y compartirá elenco con Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón celebró públicamente su incorporación al nuevo formato, pero no se pronunció sobre la advertencia de Danny Pérez. Por el momento, la existencia, las condiciones y la vigencia del contrato mencionado por ‘Destino’ no han sido difundidas públicamente por las partes involucradas.

‘Destino’ advierte acciones legales contra Samahara Lobatón luego de su ingreso a reality ‘El Sultanato’. TikTok

‘Destino’ asegura que Samahara Lobatón aún tiene contrato con él

Danny Pérez cuestionó que Samahara Lobatón haya sido anunciada como participante de otro reality tras su paso por La Prisión de Destino 2. El creador de contenido manifestó que, según su versión, todavía mantiene un acuerdo contractual con la influencer.

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Durante una transmisión, Pérez pidió que los responsables de El Sultanato se comuniquen con él antes de continuar con la participación de la joven. Además, sostuvo que cualquier producción interesada en contratarla tendría que adquirir ese supuesto vínculo.

“Atención Sultanazo, a mí hay que comprarme el contrato de Samahara, y por lo menos hablar conmigo... (¿Todavía está Samahara bajo contrato, Destino?) Son seis meses, en esta vida hay que ponerse malo, hay que comprarme son seis meses de contrato... estamos en mi área en New York, yo tengo los mejores abogados... dile a ‘El Sultanato’ que tiene que comprarme tu contrato o sino damos una llamadita”, expresó.

La declaración dejó abierta la posibilidad de una disputa entre ambos formatos. Sin embargo, ‘Destino’ no mostró en ese momento documentos que detallen el contrato al que hizo referencia, su duración exacta, las cláusulas aplicables o las restricciones que tendría Samahara Lobatón para incorporarse a otra producción.

La advertencia se dio mientras la influencer prepara una nueva participación en un formato de convivencia. Samahara no respondió directamente a Pérez ni explicó si cuenta con algún impedimento para ingresar a El Sultanato.

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Un hombre habla frente a la cámara desde el set de grabación del programa de telerrealidad La Prisión de Destino 2.

Samahara Lobatón fue anunciada como participante de ‘El Sultanato’

La cuenta oficial de El Sultanato confirmó la presencia de Samahara Lobatón mediante una publicación en Instagram. El reality presentó a la creadora de contenido con un mensaje que hace referencia a su apodo dentro de la farándula peruana y anticipa una participación marcada por las estrategias dentro de la convivencia.

“De la selva al trono… nada escapa a su instinto. El juego de poder apenas comienza y las reglas están a punto de cambiar. La serpiente dejó su piel y ahora Samahara Lobatón entra a los dominios del imperio. ¿Llega como prisionera o como la estratega que tomará el control del palacio?”, se lee en el anuncio.

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La hija de Melissa Klug replicó el mensaje en sus historias de Instagram y expresó entusiasmo ante esta nueva oportunidad. En su publicación, no hizo alusión al conflicto planteado por Danny Pérez ni a la posibilidad de una disputa contractual.

“Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece”, escribió Samahara Lobatón.

El ingreso de la influencer supone su regreso a un reality de convivencia después de la cancelación de La Prisión de Destino 2. La producción dirigida por Danny Pérez se desarrollaba en Miami y dejó de emitirse de manera anticipada apenas una semana después de su estreno.

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La influencer peruana, Samahara Lobatón, será parte del formato internacional que reunirá a 15 figuras de la región en Miami desde el 27 de setiembre, tras la cancelación de 'La Prisión de Destino 2'. En este nuevo reality convivirá con Renato Rossini Jr. Video: Instagram El Sultanato

‘El Sultanato’ reunirá a 15 figuras de la región

‘El Sultanato’ se desarrollará en Miami y reunirá a 15 participantes de distintos países de la región. El reality tiene previsto estrenarse el 27 de septiembre y combinará dinámicas de convivencia y competencia.

Entre los nombres anunciados figuran Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr., Kimberly “La Más Preciosa”, Yuli Ruiz y Alexa Contreras. La producción ha difundido las presentaciones de los concursantes a través de sus redes sociales antes de su estreno.

La incorporación de Samahara ha generado expectativa por su experiencia previa en formatos similares y por el reencuentro con Rossini Jr. Sin embargo, la advertencia de Danny Pérez agrega un elemento de incertidumbre a pocos días del inicio del programa.

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Por ahora, El Sultanato mantiene el anuncio de Samahara Lobatón como participante. Danny Pérez, por su parte, ha sostenido que la joven continuaría bajo contrato con él y que buscará comunicación con el nuevo reality. La influencer no ha emitido una respuesta pública sobre ese señalamiento.

Además de Renato Rossini Jr., El Sultanato confirmó a Kiko Hernández, Kimberly La Más Preciosa, Yuli Ruiz, los Gemelos Ramírez, Naykim Tzamarenda, Jennifer Chacón y Alexa Torres.