Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú disputa la final contra Venezuela y pide apoyo para el ceviche

PromPerú convocó a la ciudadanía a participar en la votación para asegurar el triunfo del equipo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Perú disputa la gran final del Mundial de Comidas frente a Venezuela, en el marco del concurso gastronómico impulsado por el streamer español Ibai Llanos. El país representa su candidatura con el ceviche como plato bandera, acompañado de la Inca Kola, mientras que la delegación venezolana presenta el pabellón criollo junto a la malta.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) confirmó este miércoles la instancia decisiva del certamen y llamó a la ciudadanía a participar en la votación. Según el organismo, la definición representa “la última batalla para asegurar que el trofeo se quede en casa”.

PUBLICIDAD

Un plato de ceviche de pescado blanco y una causa limeña representan la tradición culinaria en la conmemoración de la Semana de la Cocina Peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PromPerú pide votación masiva por el ceviche

PromPerú detalló que el país llega a esta instancia con “toda la artillería pesada”: el ceviche, el lomo saltado, el ají de gallina y el pan con chicharrón conforman el equipo que representa a la gastronomía nacional en la definición. El organismo reconoció que “no hay rival pequeño”, pero expresó confianza en que “la sazón peruana está lista para hacer historia una vez más”.

La entidad pidió además que “se sienta el apoyo de toda la hinchada” y remarcó que la instancia final se alcanzó gracias a la participación sostenida del público en las rondas previas del certamen. “Gracias a la unión de toda la hinchada, superamos cada fase y hoy nuestra gastronomía se juega el título del Mundial de las Comidas”, señaló PromPerú, según consignó Andina Noticias.

PUBLICIDAD

Un comunicado de PromPerú convoca al público a votar por los platos típicos peruanos en la etapa final del certamen digital Mundial de las Comidas. (Agencia Andina)

Ceviche tiene reconocimiento de la Unesco

El ceviche constituye uno de los platos con mayor identificación con la gastronomía peruana. En 2023, la Unesco inscribió las prácticas y significados asociados a su preparación y consumo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que refuerza su proyección internacional más allá del actual certamen digital.

Perú y Venezuela ya protagonizaron una final en una edición anterior de los concursos organizados por Ibai Llanos, correspondiente al Mundial de Desayunos. En aquella oportunidad, la delegación peruana se impuso con el pan con chicharrón, mientras que Venezuela presentó la arepa reina pepiada como su candidata.

PUBLICIDAD

El ceviche es considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Foto: Hule y Mantel

Votación se definirá en redes sociales

El mecanismo de participación se mantiene sin fecha de cierre confirmada por parte de la organización. Ibai Llanos no informó, hasta el momento, cuándo concluirá el período de votación para esta final.

Las opciones para votar por el cebiche están habilitadas en Instagram, a través de la cuenta @ibaillanos, y en TikTok, en la cuenta con el mismo nombre de usuario. También se puede participar mediante publicaciones compartidas en el canal de YouTube @IbaiLlanos, donde el voto se registra al dar “me gusta” al comentario que mencione al plato bandera peruano.

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha