Juan Pablo Varillas vs Joaquín Aguilar Cardozo: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. Crédito: Difusión.

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Juan Pablo Varillas y Joaquín Aguilar Cardozo jugarán por los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires, luego de superar sus respectivos compromisos de octavos. El peruano venció a Murkel Dellien, mientras que el uruguayo eliminó al argentino Francisco Comesaña.

Varillas accedió a esta ronda tras una remontada ante el boliviano, y Aguilar Cardozo dio la sorpresa frente al segundo favorito, campeón del torneo en 2024 de Buenos Aires.

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Juan Pablo Varillas vs Joaquín Aguilar Cardozo: programación

El partido se disputará el viernes 25 de septiembre en la cancha principal del Racket Club de Palermo. La organización aún no difundió el horario, por lo que los seguidores deberán consultar la programación oficial del torneo antes de la jornada. El ganador avanzará a las semifinales.

El tenista nacional despachó al boliviano Murkel Dellien para avanzar a la ronda de los ocho mejores por quinto torneo consecutivo. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

¿Dónde ver duelo entre Juan Pablo Varillas y Joaquín Aguilar Cardozo?

Challenger TV ofrecerá la transmisión por internet de los encuentros del ATP Challenger Tour, con señales para las canchas principales y algunos escenarios secundarios. La emisión del duelo dependerá de la grilla asignada, que conviene revisar antes del inicio. El canal de YouTube Tenis al Máximo también anunció cobertura del torneo.

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¿Cómo llega Juan Pablo Varillas?

Juan Pablo Varillas llega en una etapa de recuperación y crecimiento competitivo. El peruano, ubicado en el puesto 196 del ranking de la ATP, encadena cinco clasificaciones consecutivas a cuartos de final en torneos Challenger, una racha que también incluye la final que disputó en Como.

En Buenos Aires volvió a exhibir su capacidad para revertir partidos complejos. En los octavos de final superó al boliviano Murkel Dellien por 4-6, 7-5 y 6-4, luego de estar 1-4 abajo en el segundo set y de salvar un punto de partido con su servicio. El triunfo, conseguido en dos horas y 50 minutos, le permitió avanzar entre los ocho mejores y escalar de manera virtual al puesto 190 del escalafón mundial.

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Su presente también tuvo un capítulo decisivo con la selección peruana en la Copa Davis. Varillas ganó el punto definitivo ante Paraguay, resultado que aseguró la clasificación de Perú a los Qualifiers de la próxima temporada. Además, venció a Daniel Vallejo, número 58 del mundo, en la misma serie.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Tras un periodo afectado por problemas físicos en el cartílago de la cadera derecha, el limeño recuperó continuidad sobre polvo de ladrillo. Ahora buscará refrendar ese impulso en Buenos Aires y acercarse a posiciones que le permitan volver a competir en torneos de mayor jerarquía.

¿Cómo llega Joaquín Aguilar Cardozo?

Joaquín Aguilar Cardozo llega a esta instancia después de firmar uno de los resultados más destacados de su carrera. El uruguayo eliminó al argentino Francisco Comesaña, segundo favorito del cuadro y campeón de la edición 2024, tras imponerse en un partido de alta exigencia sobre polvo de ladrillo.

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Comesaña salvó dos puntos de partido en el segundo set y forzó el tie-break, que quedó de su lado. En el parcial decisivo, ambos lograron quiebres de servicio: el argentino tomó ventaja primero, aunque Aguilar Cardozo respondió de inmediato. Más adelante, el uruguayo tuvo tres oportunidades para cerrar el encuentro cuando Comesaña sacaba 5-4 abajo. El argentino resistió, pero Aguilar Cardozo consiguió un nuevo quiebre en su cuarta chance y selló una victoria que confirma su crecimiento.

El tenista de 21 años arribó a Buenos Aires con rodaje y resultados. Superó la clasificación con triunfos ante Mateo del Pino y Federico Aguilar Cardozo, y luego venció al argentino Carlos María Zárate por 6-2 y 6-1 en la primera ronda del cuadro principal. Antes había alcanzado los cuartos de final del Challenger de Piracicaba y la segunda ronda en Asunción. También conquistó el M15 de Mar del Plata y disputó las finales de los torneos M15 de Villa Constitución y Asunción.

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Varillas y Aguilar Cardozo solo registran un antecedente: Challenger de Tigre 2026 con victoria para el peruano por retiro del uruguayo cuando 'Juampi' ganaba el tercer set. Crédito: Difusión.

Con una campaña de 38 victorias y 10 derrotas sobre arcilla durante 2026, Aguilar Cardozo atraviesa el mejor tramo de su temporada. Su rendimiento en el circuito ITF, el salto competitivo que mostró en los Challenger y su ascenso hasta el puesto 384 del ranking ATP lo ubican entre las promesas del tenis uruguayo.