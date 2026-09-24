Donald Trump a Keiko Fujimori: “La única manera de detener el crimen es con firmeza. No les va a gustar, pero tendrán que hacerlo”

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, fue captado este 23 de septiembre, a su salida de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó este martes a su homóloga Keiko Fujimori actuar con firmeza frente al crimen, poco después de que ella destacara la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Washington para combatir el crimen organizado transnacional.

“La única manera de detener el crimen es con firmeza. Tendrán que ser muy firmes. Ni siquiera les va a gustar, pero tendrán que hacerlo. Lo detendrá muy rápido”, afirmó tras escuchar la intervención de la mandataria en la reunión de alto nivel celebrada en Nueva York.

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Fujimori había señalado ante el gobernante y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que Perú se incorpora a la iniciativa “con gran determinación y gran entusiasmo”.

“Perú ha derrotado dos grupos terroristas: Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), pero ahora tenemos desafíos de otra naturaleza (...) El crimen que estamos enfrentando no respeta fronteras. Por eso estamos muy contentos de unirnos a esta coalición”, agregó.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, reacciona mientras asiste a una reunión de la coalición multinacional política y de seguridad «Escudo de las Américas», en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York (EE. UU.), el 22 de septiembre de 2026. Charly Triballeau/Pool vía REUTERS

La hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000) agradeció por la incorporación de Perú al mecanismo y expresó la disposición de su Gobierno a cooperar con los países integrantes, así como a recibir información y asistencia para enfrentar las amenazas criminales transnacionales.

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La reunión se celebró en Nueva York en el marco del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunió a representantes de los países latinoamericanos que participan en el Escudo de las Américas, iniciativa orientada a fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las economías ilícitas.