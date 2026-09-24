Perú

Mujeres awajún cuestionan a ministros por vincular violencia sexual contra niñas con prácticas culturales en Condorcanqui

Según el documento, existen 524 denuncias relacionadas con violencia sexual contra niñas y adolescentes. Las representantes también alertaron sobre los casos de VIH y reclamaron una respuesta integral del Estado

Mujeres del pueblo Awajún de cuatro departamentos del Perú se unen en un enérgico pronunciamiento para exigir justicia por las niñas víctimas de violencia sexual. Rechazan las declaraciones de ministros que atribuyen estos crímenes a 'prácticas culturales' y demandan acciones concretas del Estado. TikTok: dravanessarivas

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Las mujeres awajún expresaron su rechazo a las declaraciones atribuidas a los titulares de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en escuelas y albergues de la provincia de Condorcanqui. El pronunciamiento surgió durante el tercer Congreso de Mujeres del Gobierno Territorial Autónomo Awajún.

El documento cuestiona que estos hechos sean vinculados con prácticas culturales del pueblo awajún. Para las representantes reunidas en el encuentro, esa interpretación desvía la responsabilidad de quienes cometen las agresiones y afecta de manera particular a las mujeres y niñas de esta población indígena.

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Las mujeres también señalaron las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar. Según el pronunciamiento, muchas no reciben una respuesta adecuada cuando reportan los casos, mientras que otras enfrentan burlas, insultos o cuestionamientos sobre sus testimonios.

El pronunciamiento también pone el foco en la respuesta del Estado. Las representantes consideran insuficiente limitar las acciones a la investigación de las denuncias y reclaman medidas destinadas a prevenir nuevas agresiones, garantizar sanciones para los responsables y brindar atención integral a las víctimas y sus familias.

Las denuncias y las dificultades para acceder a justicia

Familias y defensoras reclaman recursos, refugios y medidas de resguardo ante el aumento de casos en comunidades indígenas de la Amazonía peruana
Familias y defensoras reclaman recursos, refugios y medidas de resguardo ante el aumento de casos en comunidades indígenas de la Amazonía peruana| Foto: Captura del video de DW Español

Las representantes sostuvieron que relacionar la violencia sexual con prácticas culturales constituye una forma de responsabilizar a las víctimas por agresiones cometidas dentro de instituciones educativas y albergues.

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“Las declaraciones del ministro de Educación y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señalando que la violencia sexual contra niñas y adolescentes Awajún cometida por profesores en escuelas y albergues se debe a prácticas culturales, son ofensivas para el pueblo Awajún y en especial para las mujeres”, señala el pronunciamiento.

El documento también cuestiona la visión sobre los pueblos indígenas que, según las mujeres awajún, transmiten este tipo de afirmaciones. En ese sentido, calificaron las expresiones como una muestra de prejuicios hacia una población que enfrenta denuncias de violencia sexual dentro de sus comunidades educativas.

Las mujeres awajún señalaron que existen 524 denuncias relacionadas con estos casos y destacaron el esfuerzo que representa para las víctimas y sus familias recurrir al sistema educativo para reportar las agresiones.

De acuerdo con el pronunciamiento, presentar una denuncia no resulta sencillo para las víctimas. Las representantes afirmaron que, en numerosos casos, sus testimonios reciben poco valor y que algunas mujeres enfrentan burlas o insultos durante el proceso de reporte.

Frente a las críticas, el ministro señaló que los hechos denunciados serán investigados. Las mujeres reconocieron esta medida como un primer paso, pero reclamaron información sobre las acciones concretas que adoptará el Estado para impedir nuevas agresiones contra niñas, niños y adolescentes.

Alerta por casos de VIH entre las víctimas

Otro punto incluido en el pronunciamiento corresponde a los casos en los que, según las representantes, profesores transmitieron VIH a las víctimas. Las mujeres pidieron que esta situación reciba atención oportuna y prioritaria.

El documento recuerda que la provincia de Condorcanqui se encuentra bajo alerta roja por la situación vinculada al VIH y la define como una emergencia de salud pública. También cuestiona la reducción de los recursos destinados durante este año a la atención de este síndrome.

Las representantes plantearon que la respuesta estatal frente a la violencia sexual debe incluir atención integral para las víctimas y sus familias, además de medidas específicas frente a las consecuencias de salud asociadas a las agresiones denunciadas.

Pedido de medidas para escuelas y albergues

Red de Salud Condorcanqui campaña contra VIH
Población de Condorcanqui recibe información sobre el VIH. (Red de Salud Condorcanqui)

Las mujeres awajún reclamaron acciones destinadas a evitar nuevos casos de violencia sexual en escuelas y albergues. La demanda no se limita a su propio pueblo, pues el pronunciamiento plantea que las medidas también deben alcanzar a otros pueblos indígenas que atraviesan situaciones similares.

“Queremos un Estado intercultural que respete y dialogue con los pueblos indígenas”, expresaron las representantes en el documento difundido tras el encuentro.

El pronunciamiento también exige que los casos sean investigados, que las víctimas accedan a justicia y que reciban atención integral junto con sus familias. Las mujeres reunidas en el tercer Congreso del Gobierno Territorial Autónomo Awajún cerraron su declaración con un rechazo a la violencia sexual contra las mujeres y a la discriminación de los pueblos indígenas.

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