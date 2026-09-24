Christian Cueva reveló que en 2024 estuvo a punto de abandonar el fútbol: “Tuve personas que me agarraron”

El mediocampista peruano confesó que llegó a contemplar el retiro en 2024, cuando atravesaba uno de los momentos más complicados de su carrera. La compañía de sus seres queridos lo ayudó a seguir. (Sport Boys)

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El mediocampista peruano Christian Cueva atravesó en 2024 uno de los períodos más oscuros de su vida. Entre dificultades personales, físicas y situaciones ajenas al campo de juego, el volante llegó a contemplar el fin de su carrera profesional.

Fue la intervención de quienes lo rodean y su fe lo que torció ese camino. Hoy, convertido en uno de los jugadores más destacados de Sport Boys en el Torneo Clausura 2026, el futbolista habló sin filtros sobre aquel momento límite en una entrevista con la periodista Darinka Zumaeta.

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El momento en que todo se derrumbó

Christian Cueva recordó que en 2024 pensó en dejar el fútbol tras atravesar problemas personales, físicos y extradeportivos. Su entorno cercano y su fe fueron claves para que decidiera continuar. (Alianza Lima)

La temporada 2024 fue, para Cueva, mucho más que una racha de malos resultados deportivos. El jugador acumuló meses sin actividad competitiva por una lesión y cargó al mismo tiempo con el peso de conflictos que excedían lo futbolístico. La combinación de factores lo llevó a un punto de quiebre que pocas figuras del medio se atreven a reconocer públicamente.

“Voy a tener que decir hasta acá nomás. Pensé dejar el fútbol en 2024, pero tuve las personas que me agarraron y sobre todo a Dios que me hizo así”, declaró el mediocampista, conocido en el ambiente futbolístico como Aladino.

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La confesión no fue menor. Cueva es uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol peruano de la última década, y admitir que estuvo al borde del retiro anticipado desnuda la profundidad de la crisis que vivió. Sin embargo, en lugar de ceder, encontró en su círculo íntimo y en su fe los pilares para sostenerse.

En ese contexto, el entonces entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, tomó una decisión que sorprendió a más de uno: convocó a Cueva para la Copa América 2024, pese a que el volante arrastraba varios meses sin pisar una cancha de manera oficial. Ese gesto, leído por muchos como un voto de confianza sin precedentes, también formó parte del proceso que lo alejó de la idea del retiro.

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El vínculo que dejaron Gareca y Fossati

El mediocampista recordó con especial afecto a Ricardo Gareca y Jorge Fossati, dos entrenadores que, según su testimonio, estuvieron pendientes de su situación personal y mantuvieron un vínculo cercano con él. (Selección Peruana)

Cueva no solo habló de su crisis, sino también de las figuras que marcaron su paso por la selección peruana. Las palabras que reservó para Ricardo Gareca y para Fossati revelan un lazo que va mucho más allá de la relación técnico-jugador.

Sobre el exentrenador argentino, el mediocampista fue directo: “Por eso siempre voy a tener presente a Ricardo, que siempre ha visto por el lado humano. Nadie sabe, pueden ver a Cueva que la está rompiendo, pero también tiene sus problemas, nadie lo sabe”.

La referencia apunta a algo que el propio jugador considera excepcional: que Gareca supo mirar más allá del rendimiento y entender al ser humano detrás del futbolista. En un entorno donde los resultados suelen opacar todo lo demás, ese tipo de trato dejó una huella profunda en Cueva.

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Con Fossati, el vínculo también se mantiene vivo. “Es una gran persona, es un zorro viejo. El profe Fossati hasta el día de hoy hablo con él. Le mando un abrazo, veo que le está yendo muy bien. Cumplió conmigo como persona, siempre me llama y me escribe”, señaló el volante.

Esas palabras describen una relación que no se cortó con el final del ciclo del técnico uruguayo al frente del combinado nacional. El contacto frecuente y el afecto mutuo que transmite Cueva hablan de una conexión forjada, justamente, en los momentos más difíciles.

La selección, todavía en la cabeza

El buen momento de Cueva en Sport Boys también alimenta su ilusión de volver a la selección. El mediocampista señaló que continúa pensando en la blanquirroja, aunque sabe que una convocatoria no está garantizada. (Selección Peruana)

A pesar de que su presente está puesto en Sport Boys, donde figura entre los elementos más influyentes del equipo en la competencia local, Cueva no cierra la puerta a un regreso a la blanquirroja. La ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección peruana sigue intacta.

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“Pero hoy todavía pienso y deseo como futbolista en seguir pensando en mi selección. Después puedes ser convocado o no, son cosas parte del fútbol, y aún ahora sigo pensando en la selección”, afirmó.

La declaración es significativa. Cueva no habla de una convocatoria como una exigencia ni como una certeza, sino como una aspiración que alimenta su motivación diaria. Esa actitud, la de quien compite sin garantías pero con convicción, contrasta con la imagen del jugador que un año atrás evaluaba colgar los botines.