Perú

Rafael López Aliaga niega ruptura con Fuerza Popular: “Samuel Daza es un accidente, un hipo. Yo no soy loco”

El líder de Renovación Popular minimizó su enfrentamiento con el candidato fujimorista y defendió la continuidad de la coordinación política entre ambas fuerzas en el Congreso

Rafael López Aliaga negó que el enfrentamiento con Samuel Daza haya provocado una ruptura entre Renovación Popular y Fuerza Popular y calificó al candidato fujimorista de “un accidente, un hipo”
Rafael López Aliaga negó que el enfrentamiento con Samuel Daza haya provocado una ruptura entre Renovación Popular y Fuerza Popular y calificó al candidato fujimorista de “un accidente, un hipo”
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó este martes que el enfrentamiento con el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, haya provocado una ruptura entre ambas organizaciones y calificó a su rival de “un accidente, un hipo”, en medio de la polémica por los mensajes que intercambiaron antes del último debate televisado.

“No (es un quiebre), eso es una teoría suya”, respondió López Aliaga al periodista Fernando Llanos al restar importancia al conflicto con el candidato fujimorista. “¿Pero qué tiene que ver Samuel Daza? Samuel Daza es un accidente, un hipo”, añadió.

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López Aliaga sostuvo que había intentado conversar con Daza porque existen “temas conjuntos” relacionados con Ancón. Recordó que su bisabuelo fue alcalde de ese distrito y señaló que durante su gestión en la Municipalidad de Lima (MML) se recuperaron terrenos municipales destinados al proyecto de la denominada Ciudad Bicentenario.

“Mi política ha sido no responderle para nada”, afirmó. La polémica se originó por una serie de mensajes que López Aliaga envió a Daza horas antes del debate municipal, en los que le pidió que le anticipara si pensaba atacarlo y le advirtió que podía perjudicar a Fuerza Popular. “Si vas a atacar dímelo”, le pidió en uno de los chats.

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Un hombre con chaqueta azul oscura y camisa clara habla ante un micrófono frente a una pantalla roja.
El líder de Renovación Popular reconoció que buscó conversar con Daza antes del debate municipal, pero sostuvo que el contacto se debió a proyectos y “temas conjuntos” relacionados con Ancón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, Llanos consultó si esa advertencia significaba que un ataque de Daza podía poner en riesgo el pacto entre Renovación Popular y Fuerza Popular en el Congreso bicameral. “No, señor. Le acabo de decir que no. No se pueden mezclar las cosas”, respondió.

El líder de Renovación Popular defendió la necesidad de mantener la coordinación parlamentaria y sostuvo que la situación política del país obliga a separar las diferencias entre candidatos de los acuerdos institucionales.

“Yo no soy loco, hermano. Está aquí en juego la gobernabilidad del país, que es muy inestable”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el reciente viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Washington para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya autorización, según afirmó, contó con el respaldo “determinante” de Renovación Popular en el Senado. “Yo felicito a la señora Fujimori, el discurso me parece excelente. Lo suscribo al cien por ciento”, manifestó.

“No puedo mezclar los caprichos de un loquito, como este señor de Ancón, con lo que es la política nacional”, siguió.

Un debate que se salió de las propuestas para entrar al terreno personal. Samuel Daza arremete contra Rafael López Aliaga con acusaciones de promesas incumplidas y de haberlo contactado insistentemente. Vea aquí el tenso intercambio que marcó el debate electoral. | Canal N

Daza presentó este miércoles una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, promovido por el el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a las comunicaciones que, según dijo, buscaban condicionarlo para evitar que lo cuestionara públicamente.

“Hay un acto de supremacía. ‘Oye amiguito, si me vas a atacar, yo tengo a la mano a una bancada que le puedo hacer daño a tu partido, al Ejecutivo’ es lo que realmente dice en el chat, si lo lee”, dijo al diario Perú21.

En ese sentido, calificó el intercambio como “una coacción directa y un chantaje político para no poder expresar libremente nuestras ideas” y sostuvo que corresponderá al organismo electoral evaluar el contenido de las comunicaciones.

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