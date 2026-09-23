Cómo saber si estoy en la AFP o en la ONP: Guía de consulta gratuita con DNI

Desde junio de 2027, los afiliados podrán trasladarse voluntariamente entre AFP y ONP según la reforma previsional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saber en qué sistema de pensiones me encuentro es indispensable para hacer el seguimiento de los aportes previsionales, verificar el fondo acumulado y planificar mi jubilación.

Ya sea en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), o en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), gestionado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los ciudadanos pueden realizar esta verificación de manera gratuita y 100% digital.

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Pasos para obtener la constancia de afiliado a la ONP por internet

La ONP pone a disposición de la ciudadanía una plataforma virtual para consultar la condición de asegurado e imprimir la constancia correspondiente:

Ingresar a la plataforma oficial: Acceder al portal “Tu zona segura” o ingresar directamente al módulo de “Consulta de afiliado”. Acceder al portal onpvirtual.pe y seleccionar la opcióno ingresar directamente al módulo de Ingresar los datos del documento: Seleccionar el tipo de documento de identidad (DNI, Carné de Extranjería, etc) e ingresar el número correspondiente. Completar la validación de seguridad: Colocar la fecha de nacimiento del titular y el código de verificación captcha solicitado por el sistema. Consultar la información: El sistema mostrará en pantalla si la persona se encuentra registrada en el Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N° 19990). Generar la constancia: Para descargar el reporte completo o la Ficha del Asegurado, el usuario puede autenticarse con su Clave Virtual ONP y generar el documento en formato PDF para su descarga o impresión gratuita.

Un individuo evalúa las opciones de sistemas de pensiones ONP y AFP, representadas por carpetas sobre una mesa de madera, meditando una decisión crucial para su futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo verificar la filiación en AFP o ONP desde la plataforma SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuenta con una herramienta en línea que permite consultar el historial de afiliación en el Sistema Privado de Pensiones:

Acceder a los servicios en línea: Ingresar al portal institucional de la SBS y seleccionar la sección “Servicios SBS en línea”. Elegir la opción de consulta: Hacer clic en la opción “Reporte de Afiliación AFP” o “Constancia de afiliación”. Iniciar sesión o registrarse: Si es la primera vez que se ingresa, se debe crear una cuenta digitando el DNI, un correo electrónico y una contraseña. Si ya se tiene cuenta, basta con ingresar las credenciales. Verificar el resultado: Si está afiliado a una AFP: La plataforma desplegará la AFP a la que pertenece (Habitat, Integra, Prima o Profuturo), el Código Único del Sistema Privado de Pensiones (CUSPP), el tipo de comisión y la fecha de ingreso al sistema.

Si aparece sin registro en el SPP: Indica que el trabajador no pertenece al sistema privado, por lo que se encuentra afiliado a la ONP o no registra afiliación a ningún sistema previsional.

¿Es obligatorio afiliarse a la ONP o AFP al trabajar de forma dependiente?

En el Perú, todo trabajador que ingresa a laborar en relación de dependencia (ingreso a planilla en el sector público o privado) tiene la obligación legal de afiliarse a un sistema de pensiones.

Al momento de la contratación, el empleador debe entregar al trabajador un boletín informativo sobre las características del ONP y del AFP. El trabajador cuenta con un plazo de 30 días calendario para manifestar por escrito su decisión sobre a qué sistema desea afiliarse.

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En caso de que el trabajador no emita una respuesta explícita dentro del plazo establecido, la ley contempla la afiliación automática a la AFP que mantenga la licitación vigente para la incorporación de nuevos afiliados.

¿Puedo estar en la ONP y en la AFP al mismo tiempo?

Los sistemas de pensiones en el Perú son mutuamente excluyentes. Un ciudadano no puede mantener una afiliación activa simultánea ni realizar aportes paralelos en la ONP y en una AFP.

Cuando un afiliado decide trasladarse de la ONP a una AFP (o viceversa bajo el marco legal aplicable), la afiliación en el sistema de origen queda inactiva. Los aportes ordinarios realizados previamente a la ONP ingresan a un fondo común indivisible y no se transfieren en efectivo a la cuenta individual de la AFP, a menos que el trabajador cumpla los requisitos para obtener un Bono de Reconocimiento.

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Traspaso de AFP a ONP para pensión mínima: Requisitos y procedimiento

Con el marco legal de la modernización previsional (Ley N° 32123 y sus reglamentos), las reglas de traslados entre sistemas y el acceso a la pensión mínima han sido actualizadas:

Garantía de pensión mínima en AFP sin obligatoriedad de traslado: La reglamentación de la SBS y la ONP establece que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP) no necesitan trasladarse obligatoriamente a la ONP para acceder a una pensión mínima de S/ 600 o a pensiones proporcionales (de S/ 300 o S/ 400), siempre que cumplan con la edad y las Unidades de Aporte (UdAs) exigidas por ley.

Mecanismo de Libre Traslado: Para quienes opten por realizar el traslado efectivo de su fondo acumulado en una AFP hacia el fondo común de la ONP, el nuevo procedimiento unificado de Libre Traslado se gestionará de forma digital mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).

Requisitos principales para solicitar el traslado o pensión mínima

Edad: Tener la edad legal de jubilación (65 años) o cumplir con las condiciones fijadas para regímenes especiales de jubilación anticipada.

Acreditación de aportes / UdAs: Para alcanzar la pensión mínima de S/ 600: acreditar un mínimo de 20 años de aportes (240 Unidades de Aporte - UdAs). Para pensiones proporcionales: acreditar entre 10 y menos de 15 años de aportes (pensión de S/ 300) o entre 15 y menos de 20 años de aportes (pensión de S/ 400).

Condición previsional: No ser pensionista de jubilación ni de invalidez en ninguno de los dos sistemas.

Procedimiento general

Consulta e información previa: El afiliado ingresa a la plataforma en línea (PAST) para revisar su historial remunerativo, sus Unidades de Aporte (UdAs) estimadas y la proyección del beneficio que obtendría en cada régimen. Evaluación de saldo y transferencia: En caso de confirmar el traslado a la ONP, la Administradora de Fondos de Pensiones liquida la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) del trabajador (aportes obligatorios más la rentabilidad ganada) y los transfiere al fondo común administrado por la ONP. Emisión de la resolución previsional: Una vez consolidados y validados los periodos aportados, la entidad correspondiente emite la resolución administrativa que otorga el derecho a la pensión solicitada.