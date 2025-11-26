Perú

Pensión proporcional de S/300 y S/400 no cuenta con gratificación: ¿Por qué?

La ONP reveló que más 60 mil peruanos ya accedieron a una pensión proporcional, teniendo menos de 20 años de aportes. Pero estos tienen beneficios diferentes a los que cumplieron los que los superan en aportes

La ONP ahora manejará la pensiones de la Ley 20530. El proceso de transferencia inicia este 25 de enero y tendrá un cronograma. - Crédito Andina

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha anunciado que 60 mil peruanos ya accedieron a una pensión proporcional, un beneficio incorporado en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que permite obtener una pensión y cobertura médica a partir de los 10 años de aportes.

Nora Torres, ejecutiva de Gestión de Afiliados, señaló que estas facilidades han ampliado el acceso a la protección social en el país. “Iniciativas como el préstamo previsional, la declaración jurada y las pensiones proporcionales han permitido que más peruanos accedan a una pensión y a atención médica de manera permanente”, destacó.

Así, al cierre de setiembre, la ONP ha otorgado 60 mil pensiones proporcionales (de S/300 y S/400, según la cantidad de aportes). Sin embargo, ahora que viene diciembre es bueno recordarlo, estos jubilados no recibirán gratificación de diciembre (como sí los que superan los 20 años de aportes). Esto, porque así se definió, según el artículo 115, sobre las reglas aplicables para el régimen de pensión de jubilación proporcional: “No se perciben pagos adicionales en los meses de julio y diciembre ”.

Pensionitas pueden recibirpensiones de S/300 y S/400 si no alcanzan los 20 años de aportes. - Andina

Pensión proporcional: Los montos

Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que tengan 65 años o más y no hayan completado los 20 años de aportes pueden acceder a una pensión fija mensual según sus años de contribución:

  • Jubilados entre 10 y menos de 15 años reciben S/300 mensuales
  • Jubilados entre 15 y menos de 20 años reciben S/400 mensuales.

Como se sabe, estos pensionistas no reciben la gratificación como los que cumplen los más de 20 años de aportes (que, así, reciben una pensión doble en julio y diciembre). Pero sí reciben la Bonificación por edad avanzada, que significa que desde que cumplen 80 años su pensión sube en un 25%.

Algunos pensionistas de la ONP reciben doble pago en diciembre y julio. - Crédito Andina

Las formas de completar tu pensión

Asimismo, a fin de que más peruanos puedan alcanzar una pensión, la ONP ofrece el préstamo previsional, que permite completar los aportes faltantes y devolverlos de manera flexible mediante descuentos en la pensión otorgada. Así el asegurado puede acceder al préstamo de:

  • Hasta 12 meses (1 año) de aportes para alcanzar pensión proporcional de entre 10 y menos de 15 años de contribuciones.
  • Hasta 24 meses (2 años) de aportes para alcanzar pensión proporcional de entre 15 y menos de 20 años de contribuciones.
  • Hasta 36 meses (3 años) de aportes para alcanzar pensión completa por 20 años de contribuciones.

Se debe resaltar que la devolución del préstamo no supera el 20% de la pensión proporcional ni el 30% de la pensión completa.

Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año. - Crédito Andina

Con declaración jurada

Asimismo, cuando el afiliado no cuenta con toda la documentación de los empleadores donde trabajó, puede acreditar aportes mediante una declaración jurada, sustentada con medios probatorios del vínculo laboral, como fotochecks, boletas, constancias o similares, en adición a la información histórica que obra en los sistemas de la ONP. “Este mecanismo permite reconocer hasta 6 años de aportes, especialmente útil en casos donde la empresa ya no existe, facilitando el acceso a una pensión proporcional o una pensión mínima”, resalta la ONP.

Se debe recordar, finalmente, que Los afiliados pueden realizar sus trámites de forma virtual en onpvirtual.pe o acudir a los centros de atención presencial de la ONP en todo el país. Para mantenerse informados sobre los servicios previsionales, los usuarios pueden seguir ONP en Línea.

