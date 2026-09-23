Perú

“Mi Primera Chamba”: MTPE ofrece más de 1.800 vacantes para jóvenes en Lima

La jornada reunió a 36 empresas privadas y permitió a los participantes acceder a orientación laboral, emisión gratuita del Certificado Único Laboral, preparación para procesos de selección y contacto directo con empleadores

Por el Día de la Juventud, 36 empresas privadas ofrecieron más de 1.800 vacantes en comercio, seguridad, producción, alimentos, logística, atención al cliente, limpieza y servicios.
Por el Día de la Juventud, 36 empresas privadas ofrecieron más de 1.800 vacantes en comercio, seguridad, producción, alimentos, logística, atención al cliente, limpieza y servicios. Foto: Radio Nacional
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizó la maratón laboral “Mi Primera Chamba”, dirigida a jóvenes que buscan su primera experiencia en el sector privado formal. La actividad se realizó en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la sede de la institución.

En el marco del Día de la Juventud, la convocatoria congregó a 36 empresas privadas. En total, se ofrecieron más de 1.800 vacantes en comercio, seguridad, producción, alimentos, logística, atención al cliente, limpieza y servicios.

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Una ruta para acceder a un empleo

Los asistentes recibieron orientación laboral mediante una ruta de empleabilidad destinada a facilitar su acercamiento a las compañías participantes. El proceso incluyó herramientas para afrontar la búsqueda de trabajo.

Entre los servicios ofrecidos estuvieron la emisión gratuita del Certificado Único Laboral (CUL) y la impresión del Curriculum Vitae, además de preparación para los procesos de selección y contacto directo con representantes de las empresas.

Los jóvenes accedieron a una ruta de empleabilidad con orientación laboral para facilitar su contacto con las empresas participantes.
Los jóvenes accedieron a una ruta de empleabilidad con orientación laboral para facilitar su contacto con las empresas participantes. Foto: El Peruano

MTPE destaca preparación ante cambios laborales

Durante la actividad, el titular del MTPE, Juan Sheput, señaló que la incorporación de jóvenes al mercado laboral forma parte de las prioridades de su sector. “No tengan duda de que desde el Ministerio de Trabajo vamos a redoblar los esfuerzos para que los jóvenes logren insertarse en el mercado laboral. Es un compromiso no solo de este sector, sino también del Gobierno”, dijo.

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El ministro sostuvo que la estrategia no debe limitarse a facilitar el acceso a un puesto, sino que también debe considerar la preparación de los trabajadores frente a las transformaciones del mercado. “Vamos a trabajar no solamente en que puedan seguir obteniendo oportunidades reales de trabajo, sino también en que se encuentren preparados para los desafíos del mundo actual. Estamos en épocas en las cuales ha avanzado la industria de la inteligencia artificial y robotización, y nuestros esfuerzos deben ir en ese sentido, para que nadie quede desplazado”, puntualizó.

Inteligencia artificial plantea nuevos retos para el trabajo

La referencia del ministro a la inteligencia artificial se produce en un contexto de cambios en las tareas que realizan los trabajadores. Un estudio citado en el segundo insumo, basado en el análisis de 831 ocupaciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, identifica distintos niveles de exposición a estas tecnologías y señala una mayor incidencia en labores relacionadas con análisis, redacción y procesamiento de información.

En el caso peruano, un estudio basado en la Enaho del INEI identifica ocupaciones con mayor exposición a la automatización tradicional, entre ellas limpiadores, asistentes de oficina, ayudantes de cocina, empleados de control y abastecimiento y estibadores. Para la IA generativa, el documento menciona a técnicos en administración y contabilidad, instructores, operadores de atención al cliente, asistentes legales y especialistas en programación.

Durante la jornada, el ministro del MTPE, Juan Sheput, destacó el compromiso de su sector con la inserción laboral de los jóvenes.
Durante la jornada, el ministro del MTPE, Juan Sheput, destacó el compromiso de su sector con la inserción laboral de los jóvenes. Foto: Andina

El análisis también recoge que 1 de cada 5 trabajadores peruanos, equivalente al 20%, está expuesto a la automatización tradicional, mientras que el 24,1% presenta exposición a la IA generativa. Estos datos plantean la necesidad de fortalecer las capacidades laborales frente a herramientas que ya forman parte de distintos entornos productivos.

Desde Talana, su country manager en Perú, Daniel Abusabal, sostuvo que el análisis debe concentrarse en las tareas que integran cada ocupación. Según explicó, las actividades repetitivas, predecibles y estructuradas presentan mayor potencial de automatización, mientras que la creatividad, el liderazgo, la negociación y la resolución de problemas complejos mantienen un componente humano relevante.

El Ministerio de Trabajo informó además que conformó una comisión sectorial con representantes del Estado, trabajadores y empleadores para identificar desafíos y evaluar posibles medidas ante los efectos de la IA sobre los puestos de trabajo y los derechos laborales. El grupo tendrá un plazo de seis meses para desarrollar sus propuestas.

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