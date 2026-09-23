Perú

Casi 17 años de prisión por asaltar a censista y robar una tableta del INEI en Los Olivos

El condenado amenazó con un arma de fuego al trabajador durante el Censo Nacional 2025. La PNP recuperó los objetos robados tras una persecución en la avenida Los Alisos

Censistas deberán estar debidamente uniformados y con identificación
Censistas se encontraban debidamente uniformados y con identificación.
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El Poder Judicial impuso 16 años y 11 meses de prisión efectiva a Víctor L., hallado responsable del robo agravado contra un censista, un transeúnte y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El hecho ocurrió en agosto de 2025, durante el desarrollo del Censo Nacional, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima.

La sentencia fue obtenida por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, dirigido por la fiscal provincial Melissa Villar Rojas. Según la información fiscal, el acusado aceptó el mecanismo de terminación anticipada, una vía procesal que permitió al órgano jurisdiccional emitir condena luego de evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público.

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Asalto ocurrió cuando el censista realizaba su recorrido

De acuerdo con la investigación, el censista realizaba su recorrido en la urbanización Carlos Cueto Fernandini cuando Víctor L. lo interceptó. La Fiscalía indicó que el condenado lo amenazó con un arma de fuego y le quitó su teléfono celular, además de la tableta institucional que utilizaba para registrar la información del INEI.

El trabajador denunció el asalto ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Los agentes iniciaron la búsqueda y ubicaron al procesado en la avenida Los Alisos, dentro de la misma jurisdicción. Tras una persecución, lo intervinieron y recuperaron los bienes del empadronador. Entre los objetos hallados había también un teléfono móvil cuya propiedad todavía no estaba identificada.

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Durante las diligencias, un segundo agraviado acudió a la dependencia policial e identificó a Víctor L. como la persona que le robó su equipo por la mañana de ese mismo día. El teléfono sin identificación recuperado durante la intervención pertenecía a este transeúnte. Por ese hecho, la condena incluyó a tres agraviados: el censista, el segundo denunciante y el INEI.

Fiscalía obtiene más de 16 años de prisión contra procesado que asaltó a censista.
Fiscalía obtiene más de 16 años de prisión contra procesado que asaltó a censista.

En la audiencia, la fiscal adjunta provincial Diana Carolina Morales Hernández expuso los elementos reunidos durante la investigación. La representante del Ministerio Público presentó las actas de intervención policial y de registro personal, las declaraciones de ambos agraviados y del representante legal del INEI, además del certificado médico legal correspondiente a la segunda víctima.

El expediente también incorporó la visualización de registros de cámaras de seguridad, entre otros elementos de convicción. La Fiscalía sostuvo que ese conjunto permitió vincular al acusado con los dos robos atribuidos el mismo día. El Poder Judicial dictó la pena por robo agravado, delito imputado por el uso de un arma durante la sustracción de los equipos.

El asalto al empadronador ocurrió mientras el personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática realizaba labores vinculadas con los Censos Nacionales 2025. La tableta formaba parte del material empleado para el registro de datos. La investigación determinó que ese dispositivo y el celular de la víctima fueron recuperados después de la intervención policial en Los Olivos.

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