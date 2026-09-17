Perú

Madres del Liceo Naval denuncian casos de bullying y exigen medidas para proteger a estudiantes

Las familias exigieron reforzar las medidas de seguridad y plantearon una reestructuración de las normas internas del centro educativo

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Las madres de familia que salieron del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, expresaron su preocupación e indignación tras conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. Ante la prensa, cuestionaron la comunicación del centro educativo y pidieron medidas para reforzar la seguridad de los alumnos.

Una de las progenitoras sostuvo que los padres no han recibido información suficiente por parte de la institución. “Lamentablemente, el colegio no comunica nada, el colegio no nos dice nada. Nosotros como padres de familia estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos, indignados por lo que ha pasado”, declaró ante los medios.

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La señora consideró que corresponde determinar las responsabilidades que pudieran existir y señaló que la formación de los estudiantes también involucra a las familias. En ese contexto, afirmó que este no sería el único problema que preocupa a quienes tienen hijos matriculados en el plantel.

“También está la responsabilidad de la educación de los padres. Entonces, el colegio ya tiene muchos casos, que no solamente ha pasado esto, sino el bullying”, manifestó. Según su testimonio, se habrían registrado situaciones de acoso escolar desde los primeros años de educación y cuestionó la cantidad de personal destinado a supervisar a los alumnos.

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Las apoderadas cuestionaron la respuesta frente al acoso escolar y consideraron necesario implementar medidas que vayan más allá de convocar a alumnos y familiares - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
Las apoderadas cuestionaron la respuesta frente al acoso escolar y consideraron necesario implementar medidas que vayan más allá de convocar a alumnos y familiares - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Otra apoderada sostuvo que la principal demanda de los padres es garantizar la integridad de sus hijos. “Lo que pedimos en general es la seguridad para nuestros hijos, su integridad. Estamos en un colegio donde supuestamente nosotros lo dejamos con toda confianza y pasan estas cosas”, expresó.

La progenitora también planteó una reestructuración de las medidas internas y afirmó que los casos de bullying requieren una respuesta que vaya más allá de convocar a los estudiantes involucrados y a sus familiares. “Queremos que se reestructure todo, que se pongan verdaderas normas”, señaló.

Una tercera representante de las familias manifestó su indignación y sostuvo que el episodio debería ser entendido dentro de un contexto más amplio de situaciones que, según afirmó, preocupan a quienes tienen hijos en la institución. “Esto no solamente es una acción que ha pasado, esto es el reflejo y la gotita que está derramando de múltiples situaciones”, declaró.

Entre los problemas que mencionó incluyó presuntos episodios de bullying y discriminación. Según su relato, estas situaciones estarían relacionadas incluso con características personales de los estudiantes. “Hay mucha discriminación. O sea, hasta por tu color, por tu apellido, por los galones”, afirmó.

Las familias señalaron que desconocen quién supervisaba a los escolares durante el traslado en el que habría ocurrido la presunta agresión y pidieron explicaciones sobre lo sucedido - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
Las familias señalaron que desconocen quién supervisaba a los escolares durante el traslado en el que habría ocurrido la presunta agresión y pidieron explicaciones sobre lo sucedido - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Las apoderadas también cuestionaron la comunicación emitida por el colegio después de que se conociera el caso. Una de ellas señaló que recibieron un mensaje institucional que, a su consideración, no respondía a todas las interrogantes de las familias.

Las declarantes también señalaron que desconocen si hubo adultos responsables de supervisar a los estudiantes durante el traslado en el que, según los reportes conocidos, habría ocurrido el incidente.

“No sabemos, no nos dan una explicación”, afirmó otra de las participantes, quien además indicó que se realizaba una reunión de comités dentro del colegio y que los padres no podían ingresar a ese espacio.

La policía intervino un colegio en San Borja y retiene a ocho alumnos tras la denuncia de un compañero por una presunta agresión sexual. Las imágenes muestran el traslado de los menores a las dependencias policiales para las diligencias correspondientes.

Durante el diálogo con los medios, también se consultó a las progenitoras sobre posibles reportes anteriores. Una de ellas aseguró que existen denuncias registradas en SíseVe, plataforma del Ministerio de Educación destinada a reportar casos de violencia escolar.

Las declaraciones fueron brindadas mientras las representantes de las familias se retiraban del centro educativo, en medio de la preocupación por las medidas de seguridad y convivencia escolar.

La investigación sobre la presunta agresión sexual continúa a cargo de las autoridades competentes. Por ello, las afirmaciones realizadas por las declarantes sobre otros posibles casos o situaciones dentro del plantel deben ser entendidas como testimonios y denuncias que requieren verificación.

Canales de ayuda

  • Centros Emergencia Mujer y Familia: Ofrecen atención gratuita y especializada a víctimas de violencia sexual o familiar, con servicios de asesoría legal, apoyo psicológico y asistencia social.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una emergencia o una situación que demande atención inmediata, se puede solicitar auxilio mediante la línea 105.
  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas. Brinda orientación, contención emocional e información sobre las alternativas de protección para las personas afectadas.

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