Perú

La Libertad: candidato a regidor es hallado sin vida dentro de un saco en una acequia de Laredo

La esposa de Virgilio Asto García encontró sus restos en el sector El Bosque. El candidato pertenecía al movimiento Gota de Esperanza

Primer plano de un hombre anciano con gorra azul y camisa a rayas, sobre fondo negro con un crespón negro en la esquina superior izquierda.
Virgilio Asto García, candidato a regidor en Menocucho, fue hallado sin vida dentro de un saco en el distrito de Laredo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Virgilio Asto García, de 71 años, candidato a regidor de la Municipalidad del Centro Poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza, fue hallado sin vida el lunes 21 de septiembre en el sector El Bosque, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, en La Libertad. Según información difundida por medios locales, su cuerpo fue encontrado dentro de un saco abandonado en una acequia de la zona.

El hallazgo generó consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes solicitaron el esclarecimiento del caso. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público deberán determinar las circunstancias de la muerte y establecer las responsabilidades que correspondan.

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Retrato en blanco y negro de Virgilio Asto García alzando el puño derecho, junto a un texto en castellano
Virgilio Asto García, candidato a la regiduría del centro poblado Menocucho, fue hallado sin vida en el distrito de Laredo, en Trujillo.

Esposa de Virgilio Asto encontró el cuerpo

De acuerdo con información difundida por el portal Radar Informativo y recogida por medios locales, la propia esposa de Asto García encontró sus restos la mañana del lunes 21 de septiembre. El cuerpo se encontraba en una acequia del sector El Bosque.

Las circunstancias del fallecimiento son materia de investigación. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente cómo ocurrió la muerte ni quiénes estarían involucrados en el caso.

Asto García también tenía una trayectoria de participación comunitaria en Menocucho. Según información recogida por Caretas, en 2024 el Gobierno Regional de La Libertad lo identificó como dirigente de esa localidad durante trabajos de descolmatación del río Moche.

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Denunció presuntos cobros irregulares

Según versiones difundidas por medios locales, Virgilio Asto García habría presentado denuncias por presuntos cobros irregulares en un peaje alterno de la localidad. Sin embargo, no se han precisado las fechas de esos reclamos ni las personas o entidades a las que habría señalado.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que dichas denuncias estén relacionadas con su muerte. Por ello, este antecedente deberá ser contrastado durante las investigaciones, sin establecer una conexión entre ambos hechos mientras no existan elementos que la sustenten.

La PNP y el Ministerio Público deberán esclarecer las circunstancias del deceso, determinar el móvil y establecer las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los resultados de las diligencias. Las fuentes proporcionadas no reportan la identificación de sospechosos ni detenciones vinculadas al caso.

Afiche político con la fotografía de un hombre que levanta el puño, acompañado de texto electoral y el símbolo del movimiento Gota de Esperanza
Virgilio Asto García postulaba a regidor del centro poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza antes de ser hallado sin vida en el distrito de Laredo.

Autoridades exigen justicia

Sergio Vílchez Neira, alcalde en licencia de Laredo, exigió a la Policía Nacional y al Ministerio Público una investigación “profunda, objetiva y transparente” a través de sus redes sociales.

“Exijo a la Policía Nacional y al Ministerioio Público una investigación profunda, objetiva y transparente. Este hecho no puede quedar en la impunidad. La familia merece la verdad, su pueblo merece respuestas y Virgilio Asto García merece justicia”, expresó el alcalde en licencia.

El pedido se sumó a las exigencias de amigos, vecinos y autoridades locales para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, Armando Alayo, candidato al centro poblado de Menocucho, lamentó el fallecimiento de Asto García y destacó el trabajo que realizó durante años en favor de la comunidad, según Exitosa.

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