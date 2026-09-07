Óscar Junior se desmarca del gesto de su padre con la prensa y ofrece disculpas en nombre de él: "No justifico la acción"

En medio de una denuncia por presunto encubrimiento, Óscar Custodio, dueño de 'La Bella Luz', reaccionó de forma violenta contra los reporteros. Su hijo, el nuevo líder de la agrupación, tuvo que dar la cara y pedir disculpas por la conducta de su padre. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Óscar Junior Custodio, actual líder de la agrupación La Bella Luz, se distanció públicamente del comportamiento de su padre, Óscar Custodio, con periodistas que le preguntaron por la investigación fiscal relacionada con la denuncia de Naldy Saldaña. El pronunciamiento se produjo tras un concierto gratuito ofrecido por la orquesta, cuando el joven artista fue abordado por la prensa para conocer su postura sobre el incidente.

“No justifico la acción, porque no es la manera correcta y les pido disculpas a nombre de él, pero hay que entender que es una persona de tercera edad”, respondió Óscar Junior, conocido en la agrupación como ‘Senderito’, ante la consulta de un reportero.

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El líder de la orquesta confirma que conversó con su padre sobre el episodio

Consultado sobre si le había dado alguna recomendación a su padre tras lo ocurrido, Óscar Junior confirmó que mantuvo una conversación directa con él después del incidente. “Así es, yo he hablado con él. Le he dicho, papá, tienes que tú estar tranquilo. Tú estás cooperando con todo, yendo a las audiencias. Tal vez las personas de la prensa están haciendo su trabajo”, relató el cantante.

El episodio que motivó las disculpas ocurrió el martes 1 de setiembre, cuando Óscar Custodio llegó hasta la sede del Ministerio Público en Los Olivos para una diligencia vinculada a la investigación fiscal en su contra. Según los testimonios recogidos por los programas ‘América Hoy’ y ‘Arriba mi gente’, el empresario usó los brazos y los codos para apartar los micrófonos de los reporteros e impedir que le formularan preguntas.

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Óscar Junior Custodio pidió disculpas por la agresión de su padre a la prensa y afirmó que no justifica esa acción..

“¿Por qué tan agresivo, don Óscar Custodio?”, le consultó uno de los periodistas presentes, mientras otro insistió, “¿por qué está golpeando a la prensa?”. Una de las comunicadoras que cubrió la llegada del empresario relató que debió retroceder para evitar recibir un golpe. “Me cayó uno en el brazo y retrocedí para evitar ser golpeada”, señaló la periodista, cuyo testimonio se sumó a los reclamos de otros reporteros que se encontraban en los exteriores de la sede fiscal.

Una investigación abierta desde agosto por presunto encubrimiento

La diligencia a la que acudió Custodio el 1 de setiembre formaba parte de la investigación preliminar que la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió en su contra el 18 de agosto, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia. La pesquisa busca determinar si el empresario omitió denunciar o encubrió la agresión que Naldy Saldaña atribuye al entonces director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta.

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Según la información recabada por el Ministerio Público, Saldaña comunicó telefónicamente a Custodio que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Sánchez y, posteriormente, acudió junto con su pareja al domicilio del empresario para informarle que no se trataba de un hecho aislado.

Custodio le respondió entonces que evaluaría la situación, pero, de acuerdo con la Fiscalía, terminó por comunicarle a la cantante que no podían despedir a Sánchez debido a la forma en que ella había obtenido los videos que registraban los contactos físicos no consentidos.

"Tuve que retroceder”: una reportera de Latina relató el tenso momento que vivió con Óscar Custodio al intentar obtener declaraciones de él. TikTok: 'Arriba mi gente'

La fiscal adjunta provincial Martha Lino dispuso una serie de diligencias para esclarecer el caso, entre ellas las declaraciones de la agraviada, del propio Custodio, del representante legal de la orquesta y de varios testigos, además de la extracción de información del teléfono celular de Saldaña.

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Custodio se retiró de la agrupación tras la denuncia

El caso generó una crisis interna en La Bella Luz desde que se conoció la denuncia de Saldaña contra Sánchez por presuntos tocamientos indebidos. En una conferencia de prensa realizada en agosto, Custodio reconoció públicamente que no actuó de inmediato para separar a Sánchez de la agrupación y admitió que priorizó el funcionamiento de la orquesta, además de señalar que el vínculo familiar con el músico pudo influir en su decisión.

Tras el escándalo, César Sánchez fue separado en forma definitiva de la agrupación y Óscar Junior Custodio asumió el control de La Bella Luz. El caso contra Sánchez, investigado de manera independiente por los presuntos tocamientos indebidos, permanece abierto en paralelo a la pesquisa que involucra a su padre por presunto encubrimiento.

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