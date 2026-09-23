“No hay una disminución en el flujo de los alimentos”, afirma el Midagri tras alarma de escasez por el fenómeno El Niño

El ministro del Midagri indicó que, hasta setiembre, el suministro de alimentos se mantiene sin variaciones que afecten su disponibilidad. Foto: Andina

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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, aseguró que el abastecimiento de alimentos en el país se mantiene con normalidad pese a los posibles efectos del fenómeno El Niño. Según explicó, el Gobierno realiza un seguimiento permanente de la producción y del ingreso de productos a los principales mercados.

Durante una entrevista con Andina, el titular del Midagri señaló que, hasta setiembre, no se ha identificado una reducción en la disponibilidad de alimentos. En Lima, los mercados mayoristas reciben diariamente entre 7.000 y 8.000 toneladas, mientras las autoridades preparan medidas para mantener el suministro ante eventuales interrupciones por lluvias o daños en las vías.

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Midagri mantiene vigilancia sobre el abastecimiento

Vinelli indicó que el monitoreo de la producción y del ingreso de alimentos continuará durante las siguientes semanas. El objetivo es detectar oportunamente cualquier alteración que pueda afectar la disponibilidad de productos para la población.

“Hasta el momento no se ha presentado ningún problema de disponibilidad de alimentos”, puntualizó el ministro. En ese sentido, remarcó que las autoridades seguirán evaluando la situación conforme evolucione el fenómeno El Niño y sus posibles impactos.

Vinelli señaló que el seguimiento a la producción y al abastecimiento de alimentos se mantendrá en las próximas semanas. Foto: Andina

Preparan rutas alternativas para Lima

En Lima, el Gobierno también contempla alternativas para evitar que una eventual interrupción de las principales carreteras afecte el abastecimiento de la capital. Vinelli señaló que existen cuatro vías alternas previstas para garantizar el traslado de alimentos si la Carretera Central llegara a quedar inhabilitada.

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El ministro explicó que, ante un eventual corte de la Panamericana Sur o Norte, se recurriría al cabotaje marítimo. “Si se corta la Panamericana Sur, o la Panamericana Norte, lo que hay que hacer es cabotaje con los buques que tiene la Marina de Guerra del Perú para que los alimentos puedan llegar a la ciudad. El sector privado también está ofreciendo sus servicios de cabotaje para el traslado de alimentos”, dijo.

Marina dispone de cinco buques para el traslado

Como parte de las medidas logísticas, la Marina de Guerra del Perú puso a disposición cinco buques para apoyar el traslado de productos en caso de que las rutas terrestres presenten dificultades. El Gobierno también evalúa la participación de empresas privadas para reforzar esta alternativa.

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“Estamos viendo toda esa parte logística de tal manera que funcione bien y que el impacto del fenómeno El Niño sea lo menor posible porque de todas maneras habrá impactos”, subrayó Vinelli. La estrategia busca mantener operativo el transporte de alimentos frente a posibles emergencias.

En Lima, el Gobierno evalúa rutas alternas para garantizar el abastecimiento ante posibles interrupciones en las principales vías de acceso a la capital. Foto: Andina

Alimentos no perecederos para atender emergencias

El Midagri también coordina con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el sector privado la adquisición de alimentos no perecibles. Estos productos serán destinados a las familias que eventualmente resulten afectadas por desastres asociados al fenómeno El Niño.

Vinelli detalló que existe una capacidad de almacenamiento de 7.000 toneladas para conservar bienes destinados a la ayuda humanitaria. “Tenemos una capacidad de almacenamiento de 7,000 toneladas preservadas para que se puedan guardar ahí diversos bienes de ayuda humanitaria, de tal manera que si ocurre un desborde, o si se afectan algunas familias, esos alimentos puedan trasladarse para atender rápidamente con alimentación, agua, medicamentos, entre otros”.

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Tres hospitales de campaña en el norte

Como parte de la respuesta ante posibles emergencias, también se han dispuesto hospitales de campaña en tres regiones del norte del país: Tumbes, Piura y Lambayeque. La medida busca facilitar una atención rápida ante eventuales afectaciones a la salud.

“El objetivo es que, si una persona ve afectada su salud, pueda atenderse rápidamente”, anotó el ministro, quien señaló que estas acciones forman parte de la preparación del Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.