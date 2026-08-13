Pagos digitales aceleran cierre de sucursales: sistema financiero peruano perdió una agencia física cada cinco días desde 2021

Una persona realiza un pago con tarjeta en una cafetería mientras otra observa y disfruta de una bebida caliente, mostrando la conveniencia de las transacciones sin efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plataformas digitales han transformado el panorama del sistema financiero peruano, marcando una era de innovación, eficiencia y nuevos retos para las entidades y los usuarios.

Durante el Inside LatAm: Perú 2026, organizado por Moody’s, la directora de análisis crediticio de Moody’s Local, Mariena Pizarro, describió en detalle el impacto de la digitalización financiera y el auge de las fintech en el país, así como los desafíos estructurales y de seguridad que enfrenta el sector.

La transformación digital reduce la presencia física bancaria

Según Pizarro, el crecimiento de las fintech ha sido determinante para reconfigurar la oferta y demanda de servicios financieros. En 2024, operaban en Perú 237 fintech, de las cuales un 25% se especializaba en pagos y transacciones digitales y un 23% en servicios financieros para empresas.

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“Casi la mitad de las fintech del país estaban orientadas a operaciones que inciden directamente en el sistema financiero”, explicó la analista, resaltando cómo este fenómeno ha diversificado el ecosistema y permitido la personalización de productos para distintos segmentos del mercado.

El logotipo de la agencia de calificación crediticia Moody's durante el evento «Moody's Inside LatAm Colombia 2025», celebrado en Bogotá (Colombia) el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Luisa González

El avance de los canales digitales no solo ha incrementado la oferta de servicios, sino que ha reducido la necesidad de infraestructura física tradicional.

Entre 2021 y 2026, el sistema financiero peruano redujo su red de oficinas en más de 10%, lo que equivale al cierre de más de 350 agencias en todo el país, aseguró la directora de análisis crediticio de Moody’s Local.

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Pizarro señaló que “la consolidación de los canales digitales está permitiendo que el acceso a servicios financieros llegue a regiones donde antes la presencia bancaria era limitada”. Este ajuste refleja el cambio de comportamiento de los usuarios y la migración acelerada hacia plataformas tecnológicas.

El auge fintech y la diversificación del sistema financiero

Un dato relevante presentado por la especialista fue el promedio de 1,8 transacciones digitales diarias por persona en 2025, lo que sitúa a Perú entre los países de Latinoamérica con mayor dinamismo en la adopción de pagos digitales.

El crecimiento ha sido especialmente acelerado en zonas de menor bancarización, donde la tecnología ha funcionado como un puente para la inclusión financiera.

dinero - soles

“Las regiones que más crecen en adopción de pagos digitales son precisamente aquellas con menor bancarización, lo que demuestra el impacto positivo de estas herramientas en la inclusión financiera”, afirmó Pizarro durante el panel.

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El impacto de la expansión digital también se evidencia en la eficiencia operativa de las entidades financieras. En varias instituciones, más del 50% de las transacciones ya se realizan por canales digitales, lo que ha permitido una reducción de costos y mayor agilidad en la atención al cliente.

Sin embargo, la especialista advirtió que este avance demanda una respuesta firme frente a los desafíos de seguridad y gestión de riesgos. “El crecimiento digital exige a las entidades financieras mantener altos niveles de seguridad y adaptabilidad tecnológica para proteger la confianza de los usuarios”, remarcó Pizarro.

La gestión de riesgos evoluciona ante la presión tecnológica

La directora de análisis crediticio de Moody’s Local subrayó que las entidades financieras han debido adaptar sus procesos de gestión de riesgos a un entorno cada vez más complejo.

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La evaluación tradicional basada en indicadores financieros ahora incluye métricas de ciberseguridad, riesgo operacional y capacidad de respuesta tecnológica.

Una persona utiliza una laptop de color plata sobre un escritorio de madera clara, mientras un botón azul cobalto se distingue en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regulaciones internacionales, como las impulsadas por Basilea III, han elevado los estándares y exigencias patrimoniales, obligando a las instituciones a invertir en tecnología y fortalecer su estructura de capital.

Finalmente, Pizarro advirtió que el cierre de oficinas y la expansión de canales digitales no deben interpretarse solo como una reducción de costos, sino como una transformación estratégica del sector.

La confianza del público, la protección de los recursos y la adaptación a las nuevas demandas tecnológicas serán factores clave para la sostenibilidad del sistema financiero peruano en los próximos años, dijo.

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