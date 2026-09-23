Julio Velarde recibirá grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Ingeniería

Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

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La Universidad Nacional de Ingeniería otorgará el grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Julio Velarde, el presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú el miércoles 30 de septiembre.

Este reconocimiento se le entregará por su destacada trayectoria profesional y a su valioso aporte al desarrollo del país y la economía nacional, las cuales la universidad considera como “motivo de orgullo para la casa de estudios”.

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Así, otro grado y reconocimiento se le otorga a Velarde, quien cursó estudios en la Universidad del Pacífico, y quien seguirá de presidente del BCRP hasta el 2031.

¿El peruano con más doctor honoris causa? Julio Velarde recibirá este grado de la UNI. - Crédito Captura de la UNI

UNI hará actividad para Velarde

La actividad de entrega del grado de Doctor Honoris Causa —que es la máxima distinción honorífica que otorgan las universidades a personas reconocidas por sus méritos excepcionales— se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Rímac.

Los detalles son los siguientes:

Fecha: Miércoles 30 de septiembre

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: Gran Teatro de la UNI.

Para eso, la universidad se encuentra también recibiendo registro de alumnos que busquen asistir para presenciar la ceremonia, dado que la actividad se dirige exclusivamente a la comunidad universitaria.

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Este reportaje noticioso documenta la oficialización de la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. El video muestra al economista en un evento formal, documentos relacionados con la decisión gubernamental, declaraciones de la diputada Anali Marquez y una representación visual de monedas. La designación será evaluada en el Senado.

Otro honoris causa para Velarde

En los últimos años Julio Velarde ha recibido numerosas distinciones, de varias instituciones.

En los últimos meses también ha recibido grados de Doctor Honoris Causa por otras universidades. La Universidad Nacional Agraria la Molina le entregará este grado este viernes 25 de septiembre. Ya la Universidad Católica de Santa María le otorgó esta misma distinción hace un mes. También la Universidad Andina del Cusco le otorgo este grado en julio de 2026. También en mayo de ese año recibió el mismo grado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho.

Los casos son numerosos. En total son nueve grados, con dos en camino:

Universidad de Lima Universidad Nacional de Piura Universidad Católica San Pablo (UCSP) Universidad Peruana Unión (UPeU) Universidad Continental Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) Universidad Andina del Cusco Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) Universidad Católica de Santa María (UCSM) Universidad Agraria La Molina - por entregar Universidad Nacional de Ingeniería - por entregar.

Julio Velarde

Velarde recibió máxima distinción del Gobierno

Como se recuerda también, en marzo de 2026, Julio Velarde recibió la mayor condecoración del Gobierno: la Orden del Sol.

Fue el expresidente de la República, José María Balcazar, quien otorgó la Orden El Sol del Perú en Grado de Gran Cruz, la máxima condecoración civil y militar del país, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde Flores, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno el martes 24 de marzo.

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Entonces, Balcázar subrayó la importancia de la institución monetaria, asegurando que el BCR es un actor central en el diseño y promoción de reformas dentro del sistema bancario nacional. También destacó el señaló que la autoridad monetaria cuenta con una estructura de gobernanza sólida que brinda confianza y armonía en el mercado peruano.

“Desde hace varios años el BCR como actor institucional puede diseñar y empujar reformas del sistema bancario y que tiene un papel clave en la autoridad de la supervisión y que tiene estructura de gobernanza jurídicamente significativa que brinda confianza y armonía en el mercado”, afirmó entonces el jefe de Estado.

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