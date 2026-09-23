Perú

Julio Velarde recibirá grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Ingeniería

La UNI realizará una ceremonia hacia fines de septiembre para entregar el grado al presidente del Banco Central de Reserva del Perú por su “aporte al desarrollo del país y la economía”

Julio Velarde, presidente del BCRP, 2025
Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP
Guardar

La Universidad Nacional de Ingeniería otorgará el grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Julio Velarde, el presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú el miércoles 30 de septiembre.

Este reconocimiento se le entregará por su destacada trayectoria profesional y a su valioso aporte al desarrollo del país y la economía nacional, las cuales la universidad considera como “motivo de orgullo para la casa de estudios”.

PUBLICIDAD

Así, otro grado y reconocimiento se le otorga a Velarde, quien cursó estudios en la Universidad del Pacífico, y quien seguirá de presidente del BCRP hasta el 2031.

flyer de ceremonia de Julio Velarde
¿El peruano con más doctor honoris causa? Julio Velarde recibirá este grado de la UNI. - Crédito Captura de la UNI

UNI hará actividad para Velarde

La actividad de entrega del grado de Doctor Honoris Causa —que es la máxima distinción honorífica que otorgan las universidades a personas reconocidas por sus méritos excepcionales— se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Rímac.

Los detalles son los siguientes:

  • Fecha: Miércoles 30 de septiembre
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Lugar: Gran Teatro de la UNI.

Para eso, la universidad se encuentra también recibiendo registro de alumnos que busquen asistir para presenciar la ceremonia, dado que la actividad se dirige exclusivamente a la comunidad universitaria.

PUBLICIDAD

Este reportaje noticioso documenta la oficialización de la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. El video muestra al economista en un evento formal, documentos relacionados con la decisión gubernamental, declaraciones de la diputada Anali Marquez y una representación visual de monedas. La designación será evaluada en el Senado.

Otro honoris causa para Velarde

En los últimos años Julio Velarde ha recibido numerosas distinciones, de varias instituciones.

En los últimos meses también ha recibido grados de Doctor Honoris Causa por otras universidades. La Universidad Nacional Agraria la Molina le entregará este grado este viernes 25 de septiembre. Ya la Universidad Católica de Santa María le otorgó esta misma distinción hace un mes. También la Universidad Andina del Cusco le otorgo este grado en julio de 2026. También en mayo de ese año recibió el mismo grado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho.

Los casos son numerosos. En total son nueve grados, con dos en camino:

  1. Universidad de Lima
  2. Universidad Nacional de Piura
  3. Universidad Católica San Pablo (UCSP)
  4. Universidad Peruana Unión (UPeU)
  5. Universidad Continental
  6. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH)
  7. Universidad Andina del Cusco
  8. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)
  9. Universidad Católica de Santa María (UCSM)
  10. Universidad Agraria La Molina - por entregar
  11. Universidad Nacional de Ingeniería - por entregar.
Julio Velarde
Julio Velarde

Velarde recibió máxima distinción del Gobierno

Como se recuerda también, en marzo de 2026, Julio Velarde recibió la mayor condecoración del Gobierno: la Orden del Sol.

Fue el expresidente de la República, José María Balcazar, quien otorgó la Orden El Sol del Perú en Grado de Gran Cruz, la máxima condecoración civil y militar del país, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde Flores, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno el martes 24 de marzo.

Entonces, Balcázar subrayó la importancia de la institución monetaria, asegurando que el BCR es un actor central en el diseño y promoción de reformas dentro del sistema bancario nacional. También destacó el señaló que la autoridad monetaria cuenta con una estructura de gobernanza sólida que brinda confianza y armonía en el mercado peruano.

“Desde hace varios años el BCR como actor institucional puede diseñar y empujar reformas del sistema bancario y que tiene un papel clave en la autoridad de la supervisión y que tiene estructura de gobernanza jurídicamente significativa que brinda confianza y armonía en el mercado”, afirmó entonces el jefe de Estado.

Temas Relacionados

Julio VelardeBCRPUNIperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Mario Flores, gerente deportivo del cuadro chalaco, brindó detalles sobre el estado del volante argentino, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante el partido ante Melgar

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Precio del dólar sigue subiendo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 23 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar sigue subiendo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 23 de septiembre

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

La central aclaró sobre su publicación que generó polémica tras ser anunciada como nuevo fichaje de la ‘U’. También precisó su objetivo con las ‘pumas’ en el inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

Los jubilados pensionistas de la ONP, los trabajadores públicos y más cobrarán sus pagos en octubre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales

En una reciente transmisión de Willax TV, Beto Ortiz afirmó que los investigados por una agresión escolar reciben camas, prendas, artículos de aseo y alimentos distintos a los del resto de internos

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Dina Boluarte reaparece en público tras 10 meses de ser vacada como presidenta: “Estoy feliz”

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

Debate municipal Lima 2026: candidatos cerraron la segunda jornada con duros cuestionamientos a Rafael López Aliaga

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Magaly Medina hace un llamado a proteger la identidad del escolar afectado en el Liceo Naval

Magaly Medina responde a sus detractores tras polémica por ‘La China Polo’: “Yo sé de lo que me defiendo”

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

Israel Dreyfus y Luciana Roy admiten química y no descartan romance: “Estamos en el mismo ritmo”

DEPORTES

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

Voleibolista cubana de 15 años destaca en las formativas de San Martín y se proyecta para jugar por Perú: “Me motiva”

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia