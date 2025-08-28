El presidente del BCRP, Julio Velarde, fue reconocido como doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Lima

El director del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, fue reconocido como doctor honoris causa. Foto: Luigino Kaiserberger / Facebook

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fue reconocido con el grado de doctor ‘honoris causa’ por parte de la Universidad de Lima. Este reconocimiento se basa en su aporte a la estabilidad macroeconómica del país y su trayectoria.

Durante la ceremonia en el auditorio central, la rectora Patricia Stuart destacó los méritos de Velarde y el alcance de su labor desde 2006. “Esta es la mayor distinción que una universidad puede conceder a una persona en mérito, a su trayectoria y a ciertos valores que se identifican con la institución. En el caso de Julio Velarde, son enormes e innegables sus aportes a la economía peruana y latinoamericana, tanto como su renombre en política monetaria y gestión pública”, expresó.

Stuart recordó que la lista de personalidades que recibieron este grado incluye nombres como el escritor Mario Vargas Llosa, el expresidente Fernando Belaunde Terry, el exlíder soviético Mijaíl Gorbachov y el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, así como el expresidente polaco Lech Wałçsa. “Hoy la Universidad de Lima se honra a sí misma al honrarlo a él”, afirmó, en presencia de representantes académicos, diplomáticos y del sector financiero.

Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la casa de estudios, resaltó por su parte que el legado del funcionario trasciende lo estrictamente económico. Indicó que con su trabajo ha fortalecido la institucionalidad, impulsado la formación de jóvenes economistas y respaldado iniciativas culturales a través del Museo Central.

Durante su intervención, Velarde recordó los desafíos de la política monetaria para controlar la inflación y expuso ejemplos de la experiencia peruana y de países vecinos. “Los procesos inflacionarios no surgen de un día para otro; sus efectos toman tiempo en manifestarse, pero finalmente se producen”, advirtió. En ese sentido, enfatizó la relevancia de mantener la prudencia y la visión de largo plazo en las decisiones del banco central.

Más reconocimientos al economista

En los últimos dos años, el economista ha recibido diferentes reconocimientos. El 18 de septiembre del año pasado, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) también entregó el mismo grado al economista, subrayando su trayectoria y su contribución a la estabilidad económica nacional. La ceremonia fue presidida por Raúl Diez Canseco Terry, fundador presidente de la corporación educativa, quien destacó el impacto del funcionario en la estabilidad económica y en la confianza generada ante inversores internacionales.

La USIL reconoció al presidente del BCR por su larga trayectoria y trabajo dedicado a la economía peruana. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

En esa ceremonia, Julio Velarde ofreció una clase magistral en la que resaltó los logros del BCRP, entre los que mencionó el récord alcanzado por Perú de mantener la inflación más baja de la región durante el periodo más prolongado desde 1901. El economista también subrayó el rol de la meritocracia y la formación permanente como pilares para los resultados obtenidos por la institución.

El acto realizado en el centro de convenciones Augusto Ferrero Costa de la USIL contó con la presencia de autoridades políticas, académicas y representantes de las principales entidades financieras, quienes saludaron el impacto del trabajo de Velarde en la economía peruana. Al cierre del evento se develó la placa inaugural de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública.